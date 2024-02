Φεβρουάριος στο Netflix: Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα δούμε

Τζωρτζίνα Ντούτση

Νέες σεζόν και ολοκαίνουριες σειρές όπως το πολυαναμενόμενο «Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου» και ταινίες, έρχονται τον Φεβρουάριο στο Netflix. Αυτό τον μήνα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας και φυσικά η τελετή απονομής για τα 30ά Ετήσια Βραβεία Screen Actors Guild στις 24 Φεβρουαρίου.

Σειρές του Netflix

Μία Ημέρα: Σειρά μίας σεζόν (One Day)

08/02/2024

Μετά τη νύχτα της αποφοίτησης, οι δρόμοι της Έμα και του Ντέξτερ χωρίζουν — αλλά οι ζωές τους παραμένουν συνυφασμένες. Βασισμένο σε μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Νίκολς.

Το Παράδοξο του Δολοφόνου (A Killer Paradox)

09/02/2024

Όταν ένας τυχαίος φόνος οδηγεί σε έναν δεύτερο, ένας απλός φοιτητής παρασύρεται σε μια ανελέητη καταδίωξη, σαν τη γάτα με το ποντίκι, από έναν δαιμόνιο ντετέκτιβ.

Κυρίαρχα Αρσενικά: Σεζόν 2 (Alpha Males: Season 2)

09/02/2024

Τίποτα δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Όσο κι αν προσπαθούν οι τέσσερις φίλοι να κάνουν τα πράγματα σωστά, πάντα βρίσκουν νέους τρόπους να τα κάνουν θάλασσα.

Καλημέρα, Βερόνικα: Σεζόν 3 (Good Morning, Verônica: Season 3)

14/02/2024

Στη συγκλονιστική τελευταία σεζόν, η Βερόνικα κάνει απρόσμενες συμμαχίες και αποκαλύπτει το παρελθόν της, ενώ ολοκληρώνει τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 6 (Love Is Blind: Season 6)

14/02/2024

Σινγκλ από το Σάρλοτ αναζητούν «αλλιώς» την αγάπη: μπαίνουν στις κάψουλες και ξεκινούν ένα ξέφρενο ταξίδι έρωτα και αυτογνωσίας για τέσσερις εβδομάδες.

Λάβετε Θέσεις, Έτοιμες, Ερωτευτείτε! (Ready, Set, Love)

15/02/2024

Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από τη ραγδαία μείωση του ανδρικού πληθυσμού, μια ανεπιτήδευτη γυναίκα συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό γνωριμιών που διοργανώνει η κυβέρνηση.

Συμμαχία στο Σχολείο Θηλέων: Σεζόν 2 (AlRawabi School for Girls: Season 2)

15/02/2024

Νέα χρονιά σημαίνει νέα τάξη, νέοι κανόνες –και νέες αρχηγοί– στο φημισμένο σχολείο Σχολείο Θηλέων Αλραουάμπι.

Rhythm + Flow: Ιταλία (Rhythm + Flow Italy)

19/02/2024

Σε αυτό το διαγωνιστικό σόου, οι Φάμπρι Φίμπρα, Γκεολιέρ και Ρόουζ Βίλεν βγαίνουν στους δρόμους της Ρώμης, της Νάπολης και του Μιλάνου για τον επόμενο Ιταλό σταρ της ραπ (19/2/2024: Επ. 1-4, 26/2/2024: Επ. 5-7, 3/4/2024: Επ 8).

Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου (Avatar: The Last Airbender)

22/02/2024

Νερό. Γη. Φωτιά. Αέρας. Πριν από πολύ καιρό, τα τέσσερα έθνη ζούσαν αρμονικά ώσπου όλα άλλαξαν. Μια παραλλαγή ζωντανής δράσης της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων.

Ένα Θερμό Χειροκρότημα (A Round of Applause)

29/02/2024

Αντιμέτωπος με υπαρξιακές ανησυχίες και λαχταρώντας την πρότερη ζωή του, ένας άντρας καθοδηγεί την ιδιόμορφη οικογένειά του σε αυτό το δράμα πολλών δεκαετιών.

Ταινίες του Netflix

Στάχτες (Ashes)

09/02/2024

Ashes Netflix

Από μια μεθυστική φαντασίωση σε μια επικίνδυνη σχέση, η ζωή μιας πλούσιας παντρεμένης γυναίκας καταστρέφεται ανεπανόρθωτα όταν βρίσκει ένα ανέκδοτο μυθιστόρημα.

Σκότωσέ με Αν Τολμάς (Kill Me If You Dare)

13/02/2024

Όταν η μοίρα αντιστρέφει την τύχη του προβληματικού γάμου τους, ο Πιοτρ και η Ναταλία αποφασίζουν να μείνουν μαζί, αλλά μόνο μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.

Players

14/02/2024



Μια αθλητικογράφος από τη Νέα Υόρκη ερωτεύεται ένα φλερτ της. Οι Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ντέιμον Γουέιανς Τζούνιορ και Τομ Έλις ("Λούσιφερ") πρωταγωνιστούν σε αυτήν την κομεντί.

Μέσα απ' το Παράθυρο 3: Το Βλέμμα σου (Through My Window: Looking at You)

23/02/2024

Η Ρακέλ κι ο Άρης δεν μπορούν να ξεχάσουν ο ένας τον άλλον, ακόμη και όταν βγαίνουν με άλλους. Μπορούν να ξανασμίξουν παρά την πίεση της οικογένειας;

Mea Culpa

23/02/2024



Μια δικηγόρος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην οικογένεια, το καθήκον και τις δικές της επιθυμίες, όταν αναλαμβάνει την υπόθεση ενός καλλιτέχνη. Σε σκηνοθεσία του Τάιλερ Πέρι.

Κωδικός 8: Μέρος 2 (Code 8 Part II)

28/02/2024

Σε μια πόλη όπου άνθρωποι με δυνάμεις αστυνομεύονται αυστηρά, ένας πρώην κατάδικος στρέφεται σε έναν βαρόνο ναρκωτικών για να σώσει μια έφηβη από έναν ανήθικο αστυνομικό.

Live Events

Τα 30ά Ετήσια Βραβεία Screen Actors Guild (The 30th Annual Screen Actors Guild Awards)

24/02/2024

Τα μεγαλύτερα ονόματα του σινεμά και της τηλεόρασης φωτίζουν το κόκκινο χαλί και τη σκηνή για τα 30ά ετήσια βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών. Ζωντανό event στα Αγγλικά.

Netflix Comedy Specials

Τέιλορ Τόμλινσον: Τα Έχει Όλα (Taylor Tomlinson: Have It All)

13/02/2024

Στο τρίτο της σόου για το Netflix, η Τέιλορ Τόμλινσον μιλά για την ιδανική δουλειά, τον τέλειο σύντροφο και το άγχος, ενώ θέτει το ερώτημα: «Μπορούμε να τα έχουμε όλα;».

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Σύντροφος, Στόκερ, Δολοφόνος (Lover, Stalker, Killer)

09/02/2024

Σ' αυτό το γεμάτο ανατροπές ντοκιμαντέρ, ένας μηχανικός δοκιμάζει για πρώτη φορά το διαδικτυακό ραντεβού και γνωρίζει μια γυναίκα που φτάνει την ερωτική εμμονή στα άκρα.

Σάντερλαντ μέχρι Θανάτου: Σεζόν 3 (Sunderland 'Til I Die: Season 3)

13/02/2024

Η Σάντερλαντ αναζητά απεγνωσμένα λίγη σταθερότητα κι ένας νέος προπονητής έρχεται για να ανεβάσει την ομάδα από τη Λίγκα 1 στην πολυπόθητη Τσάμπιονσιπ.

Ο Αϊνστάιν και η Βόμβα (Einstein and the Bomb)

16/02/2024

Einstein and the Bomb Netflix

Τι συνέβη αφότου ο Αϊνστάιν έφυγε από τη Γερμανία; Μέσα από αρχειακό υλικό και τα λόγια του ίδιου, αυτό το ντοκιμαντέρ μπαίνει στο μυαλό μιας βασανισμένης ιδιοφυΐας.

Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 6 (Formula 1: Drive to Survive: Season 6)

23/02/2024

Οδηγοί, μάνατζερ και ιδιοκτήτες ομάδων ζουν τη ζωή στα άκρα, εντός και εκτός πίστας, σε κάθε σκληρή σεζόν αγώνων Φόρμουλα 1.

American Conspiracy: The Octopus Murders Netflix

Αμερικανική Συνωμοσία: Οι Φόνοι του Χταποδιού (American Conspiracy: The Octopus Murders)

28/02/2024

Ο ρεπόρτερ Ντάνι Κασολάρο κυνήγησε την πολιτική συνωμοσία του αιώνα και βρέθηκε νεκρός σε μια μπανιέρα ξενοδοχείου. Οι φίλοι και η οικογένειά του ολοκληρώνουν την έρευνα.

Netflix K&F

O Ωρίωνας και το Σκοτάδι (Orion and the Dark)

02/02/2024

Ένα αγόρι με μεγάλη φαντασία αντιμετωπίζει τις φοβίες του σε ένα αξέχαστο ταξίδι στη νύχτα, παρέα με τον νέο φίλο του, ένα γιγάντιο, χαμογελαστό πλάσμα ονόματι Σκοτάδι.

Kill Me If You Dare Πηγή: Netflix Code 8 Part II Πηγή: Netflix Alpha Males: Season 2 Πηγή: Netflix Good Morning, Verônica: Season 3 Πηγή: Netflix Formula 1: Drive to Survive: Season 6 Πηγή: Netflix Avatar: The Last Airbender Πηγή: Netflix

Μην χάσετε επίσης

01/02/2024

Home Alone

Home Alone 2: Lost in New York

Minions

Εγώ, ο Απαισιότατος Despicable Me

Angry Birds: Η Ταινία The Angry Birds Movie

Grace: Η Δαιμονισμένη Grace: The Possession

House, M.D.: Season 1-8

07/02/2024

The Devil Wears Prada

12/02/2024

Πύρινη Οργή Firestarter

15/02/2024

Love, Simon

Έρωτας από την Αρχή The Vow

Σκέψου σαν Άντρας Think Like a Man

Stand by Me

Law & Order: Special Victims Unit: The Sixth Year

Law & Order: Special Victims Unit: The Seventh Year

Law & Order: Special Victims Unit: The Ninth Year

Law & Order: Special Victims Unit: The Tenth Year

Law & Order: Special Victims Unit: The Eleventh Year



