Netflix: «Squid Game» και «Emily in Paris» έρχονται με νέες σεζόν το 2024

Νέες σεζόν και ολοκαίνουριες σειρές έρχονται στο Netflix μέσα στην χρονιά.

Η δεύτερη σεζόν του «Squid Game» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2024, όπως αποκάλυψε ο δημιουργός του, Hwang Dong-hyuk.



Σύμφωνα με το Variety, σε μια επιστολή του προς τους μετόχους την Τρίτη, επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος κύκλος θα είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά και ότι «Παρά τις περσινές απεργίες που καθυστέρησαν την κυκλοφορία ορισμένων τίτλων, έχουμε ένα μεγάλο, τολμηρό πλάνο για το 2024».



Στο κείμενο της επιστολής του ο Hwang Dong-hyuk διαβεβαιώνει ότι το κορεάτικο χιτ θα κυκλοφορήσει μαζί με σειρές όπως: η δεύτερη σεζόν του «The Diplomat», η τρίτη σεζόν του «Bridgerton» όπως και ο δεύτερος κύκλος του «Tour de France: Unchained», η έκτη σεζόν των «Love is Blind» και «F1: Drive to Survive» και η δεύτερη σεζόν του «Full Swing».

Στην επιστολή αναφέρονται ακόμα, οι καινούριες σειρές «3 Body Problem» (βασισμένο στο ομώνυμο best-seller από τους συντελεστές του «Game of Thrones»), «Griselda» (με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Βεργκάρα, που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα), «The Gentlemen» (από τον Γκάι Ρίτσι ), «Eric» (με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς), «Avatar: The Last Airbender» και «Cien Años de Soledad».



Το Netflix έχει επιβεβαιώσει επίσης ότι η τέταρτη σεζόν του «Emily in Paris» θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του Bridgerton έχει κλειδώσει για τις 14 Μαΐου ενώ το Avatar: The Last Airbender καταφτάνει στις 22 Φεβρουαρίου.

Squid Game - 2η σεζόν

Η κορεάτικη σειρά που προκάλεσε φρενίτιδα κατακτώντας ακόμα και το Χόλιγουντ, επιστρέφει με νέα επεισόδια «γεμάτα με ολοκαίνουργιες ιστορίες».



Σύμφωνα με τις πληροφορίες η δεύτερη σεζόν, πρόκειται να ακολουθήσει την ιστορία του Gi-hun, του νικητή του Squid Game στον πρώτο κύκλο και την προσπάθειά του να σταματήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα παιχνίδια.



Διαβάστε επίσης





Δέκα σειρές που περιμένουμε να δούμε μέσα στο 2024

«Avatar: The Last Airbender» - Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ, λίγο πριν την πρεμιέρα

Wednesday: Μεγαλύτερη και πιο τρομακτική η 2η σεζόν της σειράς

Netflix: Πρώτη ματιά στο επικό ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Αλέξανδρο