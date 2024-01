Δέκα σειρές που περιμένουμε να δούμε μέσα στο 2024

Τζωρτζίνα Ντούτση

13/01/2024 06:10

Το 2024 εκτός από πολυσυζητημένες ταινίες φέρνει και πολυαναμενόμενες νέες σειρές και καινούριες σεζόν που θα μας κάνουν να κολλήσουμε.



Oι φαν του Game of Thrones έχουν να περιμένουν τον δεύτερο κύκλο του prequel «House of the Dragon», ενώ όσοι πάθατε παροξυσμό με το κορεάτικο χιτ «Squid Game» που τρέλανε τον πλανήτη, ετοιμαστείτε να επιστρέψετε στην αρένα. Aπό τις νέες κυκλοφορίες δεν μπορούμε να παραλείψουμε και την ελληνική σειρά «17 Κλωστές» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια που ξεκινά σε λίγες ημέρες, για αυτό επιλέγουμε τις 10 σειρές του 2024 που θα μας τρελάνουν στο binge wathing.

House of the Dragon - 2η σεζόν

H πλατφόρμα streaming του ΗΒΟ έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του «The House of the Dragon». Όπως είχε γίνει πρόσφατα γνωστό, ο δεύτερος κύκλος του prequel του Game of Thrones πρόκειται να κυκλοφορήσει νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε και υπολογίζαμε. Συγκεκριμένα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές καλοκαιριού του 2024 και θα αποτελείται από 8 επεισόδια, αντί για 10 που είχε ο πρώτος κύκλος.



Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πολλά για την πλοκή του επερχόμενου κύκλου, αν και έχει ειπωθεί ότι θα εμφανιστούν περισσότεροι δράκοι. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι μια μεγάλη μάχη που επρόκειτο να δούμε στη δεύτερη σεζόν, θα μεταφερθεί τελικά στον τρίτο κύκλο. Επίσης, η δεύτερη σεζόν αναμένεται να αφηγηθεί τις ιστορίες αρκετών χαρακτήρων παράλληλα με εκείνες των Alicent και Rhaenyra και των οίκων τους που πλέον έρχονται αντιμέτωποι. Η πλοκή θα ξετυλιχτεί με πιο γρήγορο και έντονο ρυθμό, ενώ αναμένεται να δούμε και επικές μάχες.

Bridgerton - 3η σεζόν

Μια από τις καλύτερες σειρές στην ιστορία του Netflix επιστρέφει για τον τρίτο της κύκλο. Αν είστε φαν των βασιλικών ιστοριών, τώρα που τελείωσε και το The Crown, θα βρείτε παρηγοριά στο Bridgerton.



H τρίτη σεζόν πρόκειται να ακολουθήσει την ιστορία αγάπης ανάμεσα στον Colin και την Penelope. Για την ιστορία, το τρίτο βιβλίο της σειράς της Julia Quinn εστιάζει στην ερωτική ζωή του Benedict Bridgerton. Ωστόσο, ο τρίτος κύκλος της σειράς του Netflix θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και θα ασχοληθεί με το θέμα του τέταρτου βιβλίου της συγγραφέως, το οποίο είναι η Penelope.



Ο τρίτλος κύκλος θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαΐου και το δεύτερο να ακολουθεί στις 13 Ιουνίου.

The Umbrella Academy - 4η Σεζόν

Η σειρά επιστρέφει στο Netflix για τέταρτη και τελευταία σεζόν. Ωστόσο, «Προτού φτάσουμε στο φινάλε, έχουμε μπροστά μας μια καταπληκτική ιστορία που θα κρατήσει τους θεατές κολλημένους στις θέσεις τους μέχρι τα τελευταία λεπτά», υπόσχεται ο Στίβεν Μπλάκμαν, showrunner της σειράς.

Squid Game - 2η σεζόν

Η κορεάτικη σειρά που προκάλεσε φρενίτιδα κατακτώντας ακόμα και το Χόλιγουντ, επιστρέφει με νέα επεισόδια «γεμάτα με ολοκαίνουργιες ιστορίες».



Σύμφωνα με τις πληροφορίες η δεύτερη σεζόν, πρόκειται να ακολουθήσει την ιστορία του Gi-hun, του νικητή του Squid Game στον πρώτο κύκλο και την προσπάθειά του να σταματήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα παιχνίδια.

The Penguin

Το πολυαναμενόμενο spin-off της ταινίας The Batman του 2022 με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, επιτέλους βρίσκει το δρόμο του και ο Κόλιν Φάρελ επιστρέφει για ακόμα μια φορά αγνώριστος, ως Πιγκουίνος.



Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια και τοποθετείται αμέσως μετά τα γεγονότα της ταινίας The Batman.

17 Κλωστές

Η νέα σειρά «17 Κλωστές» της Cosmote TV, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιανουαρίου 2024. Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου - Κάτιας Κισσονέργη βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Πάνου Δημάκη το οποίο αφηγείται πραγματικά γεγονότα.

Η σειρά διαδραματίζεται στα έτη 1906-1909 στα Κύθηρα και εξιστορεί μία από τις μαζικότερες δολοφονίες που γνώρισε ποτέ η χώρα. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Αντώνης, ένας φιλήσυχος τσαγκάρης που υποδύεται ο Πάνος Βλάχος. Ο Αντώνης είναι ένα αγαπητό πρόσωπο μέχρι τη στιγμή που κατηγορείται ότι έκανε ανήθικες προτάσεις σε μια παντρεμένη πελάτισσά του. Μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική κοινωνία τον εξωθεί σε φυγή. Μετακομίζει στον Πειραιά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ορθοποδήσει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στη μεγαλούπολη, αφήνοντας τον Αντώνη οργισμένο και πικραμένο απέναντι στον κόσμο. Μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θυμό του, αποφασίζει να επιστρέψει στα Κύθηρα και να πάρει εκδίκηση.

Mr. & Mrs. Smith

Η ταινία που έκανε ζευγάρι τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, αποκτά την τηλεοπτική της διασκευή. Η σειρά βασίζεται φυσικά στην ταινία με πρωταγωνιστές τους Ντόναλντ Γκλόβερ και Μάγια Έρσκιν.



Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 2 Φεβρουαρίου με ένα καστ τουλάχιστον εντυπωσιακό: Πολ Ντέινο, Τζον Τορτούρο, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Σάρα Πόλσον, κ.ά.

You, 5η σεζόν

«Καλώς ήρθες (πίσω) στη Νέα Υόρκη, Joe. Τα λέμε στην 5η σεζόν» διαβάζαμε στα social media της σειράς, αποκαλύπτοντας την πρώτη πληροφορία σχετικά με τον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix.



Ο περιβόητος stalker της μικρής οθόνης επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα το 2018, για να κλείσει και επισήμως ο κύκλος. Ο Joe (Πεν Μπάντζλι) λοιπόν εγκαταλείπει το Λονδίνο όπου βρέθηκε στον τέταρτο κύκλο υποδυόμενος τον καθηγητή κολεγίου Τζόναθαν Μουρ.



True Detective: Night Country - 4η σεζόν

H Tζόντι Φόστερ πήρε το όπλο της και βγήκε στο κατόπι ενός κατά συρροή δολοφόνου, στον τέταρτο κύκλο της δημοφιλούς σειράς.

Η νέα σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Ιανουαρίου στην πλατφόρμα streaming Μax του ΗΒΟ. Η πλοκή τοποθετείται στην Αλάσκα, άρα ετοιμαστείτε για πολύ χιόνι, πολύ σκοτάδι και μια ηθοποιό που έχει αφήσει ιστορία στο FBI, κυνηγώντας κανίβαλους (βλ. Σιωπή των Αμνών).

Cobra Kai - 6η σεζόν

Ακόμα ένα επικό κλείσιμο έρχεται μέσα στο 2024. Ο λόγος για το φινάλε του Cobra Kai, που αναβίωσε τις παιδικές μας αναμνήσεις ως φαν των ταινιών Καράτε Κιντ. Μετά από πέντε badass σεζόν, η 6η σεζόν του Cobra Kai θα είναι η τελευταία αναμέτρηση. Η επική κατάληξη της ιστορίας του καράτε εδώ και δεκαετίες έρχεται στο Netflix μέσα στο 2024.





