Οι 20 άχαστες ταινίες του 2024: Από τον Joker και τον Μονομάχο ως την Κάλλας της Τζολί

Τζωρτζίνα Ντούτση

05/01/2024 15:37

Το 2024 φέρνει μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες που συζητήθηκαν αρκετά την προηγούμενη χρονιά. Ταινίες για τις οποίες γράψαμε και ξαναγράψαμε (και συνεχίζουμε). Ένα χαρακακτηριστικό της νέας χρονιάς είναι τα αρκετά σίκουελ που καταφθάνουν, όπως η συνέχεια του πολυβραβευμένου Joker, ο Μονομάχος (χωρίς Ράσελ Κρόου) ή ακόμα και ο Σκαθαροζούμης του Τιμ Μπάρτον με ένα υπέρλαμπρο καστ. Φυσικά δεν λείπουν και οι προκλήσεις, όπως η Αντζελίνα Τζολί στο ρόλο της Μαρίας Κάλλας, τα απωθημένα των σκηνοθετών (βλ. Megalopolis του Κόπολα) και οι βιογραφίες όπως η ταινία για την Amy Winehouse ή τον Έντσο Φεράρι. Ακόμα, τη φετινή χρονιά, όλοι εμείς οι φαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε και πάλι στη Μέση Γη με τη νέα επερχόμενη ταινία του franchise.

Joker: Folie à Deux

To σίκουελ του Joker είναι μια από τις πιο πολυαναμενόμενες και πολυσυζητημένες ταινίες του 2024. Όπως έχει ανακοινωθεί, το Joker: Folie à Deux ξαναφέρνει τον Χοακίν Φίνιξ αντιμέτωπο με το ρόλο του αντιήρωα που του χάρισε το Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου το 2019, έχοντας αυτή τη φορά στο πλάι του τη Lady Gaga. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία του Τοντ Φίλιπς θα έχει τη μορφή μιούζικαλ και θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου 2024, πέντε ακριβώς χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας.

Beetlejuice 2 (Σκαθαροζούμης 2)

Aπό σίκουελ σε σίκουελ. Αυτή τη φορά ο λόγος για τον Σκαθαροζούμη του Τιμ Μπάρτον που επιστρέφει μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες.

Ο Μάικλ Κίτον επιστρέφει στο ρόλο του Σκαθαροζούμη

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Μάικλ Κίτον στον ρόλο του Σκαθαροζούμη, Γουαϊνόνα Ράιντερ, στον ρόλο της Λίντια Ντιτζ, Τζένα Ορτέγκα, Τζάστιν Θερού, Μόνικα Μπελούτσι στον ρόλο της συζύγου του Σκαθαροζούμη, Γουίλεμ Νταφόε και Κάθριν Ο’ Χάρα.Η δεύτερη ταινία Σκαθαροζούμης, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Gladiator 2 (Μονομάχος 2)

O Πολ Μέσκαλ θα είναι ο πρωταγωνιστής του Gladiator 2 AP

Mε τον Πολ Μέσκαλ και άνευ Ράσελ Κρόου, ο Ρίντλεϊ Σκοτ φέρνει το σίκουελ του Μονομάχου στη μεγάλη οθόνη. Ο Μονομάχος 2 τοποθετείται χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου φιλμ. Ο Μέσκαλ θα υποδυθεί τον Lucius, τον γιο της Lucilla, ενώ μαζί του θα δούμε τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Πέδρο Πασκάλ. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2024.

Dune Part 2 (Dune: Μέρος Δεύτερο)

Δεν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται... Οι φαν του φανταστικού ήδη μετρούν αντίστροφα για την κυκλοφορία της συνέχειας του Dune δια χειρός Ντενί Βιλνέβ. Ο Πολ Ατρείδης ζητάει εκδίκηση για την καταστροφή της οικογένειάς του και καλείται να αλλάξει το μέλλον. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Ζεντάγια, ο Όστιν Μπάτλερ, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, κ.ά., συμπληρώνουν ένα πολυπληθές και υπέρλαμπρο καστ. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Smile 2

Σαν να μην μας έφταναν οι ανατριχίλες που νιώσαμε την πρώτη φορά, το θρίλερ που καθήλωσε τους θεατές το 2022 αποκτά και συνέχεια. Ο λόγος για το Smile 2 που θα έρθει στα σινεμά στα μέσα του Οκτωβρίου από τον Πάρκερ Φιν, με την Ναόμι Σκοτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για το σενάριο φυλάσσονται ως επτασφράγιστο μυστικό.

Deadpool 3

Ο Ράιαν Ρέινολντς φοράει ξανά τη στολή του Deadpool και το ίδιο κάνει και ο καλός του φίλος Χιου Τζάκμαν ο οποίος επιστρέφει ως Γούλβεριν. Ο Χιου Τζάκμαν είχε πει ότι είχε τελειώσει με τον χαρακτήρα του ήρωα μετά το «Logan» του 2017. Όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξε να επιστρέψει για το Deadpool 3, δήλωσε πως «Ήθελα απλώς να το κάνω και το ένιωσα μέσα μου». Μαζί τους οι Έμα Κόριν, Τζένιφερ Γκάρνερ, κ.ά. Η ταινία αναμένεται τον Ιούλιο του 2024

Bad Boys 4

O Γουίλ Σμιθ και o Μάρτιν Λόρενς είναι έτοιμοι για την τέταρτη ταινία Bad Boys. H ταινία βρίσκεται στο στάδιο του post production και αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούνιο του 2024.

Μaria

H Αντζελίνα Τζολί μεταμορφώνεται σε Μαρία Κάλλας

Τον Οκτώβριο του 2023, η Αντζελίνα Τζολί βρέθηκε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Maria» του Πάμπλο Λαρέν. Η Τζολί η οποία θα ενσαρκώσει τη Μαρία Κάλλας, έκανε γυρίσματα μέσα στη θαλαμηγό Christina O που ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση. Εκτός από την Ελλάδα, γυρίσματα γίνονται σε Μιλάνο, Βουδαπέστη και Παρίσι.



Στη νέα του ταινία ο Λαρέν θέλει «να διερευνήσει τη ζωή της θρυλικής, εμβληματικής και αμφιλεγόμενης σοπράνο, που συχνά αναφέρεται ως η απόλυτη ντίβα», σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή. «Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινές αφηγήσεις και εστιάζει στην ταραχώδη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της μεγαλύτερης τραγουδίστριας της όπερας στον κόσμο, κατά τις τελευταίες της μέρες στο Παρίσι της δεκαετίας του 1970». Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2024.

Back to Black

Η βιογραφική ταινία «Back to Black» αφηγείται τη ζωή της ταλαντούχας τραγουδίστριας, Amy Winehouse. Την εμβληματική ερμηνεύτρια υποδύεται η Μαρίσα Αμπέλα και η μεταμόρφωσή της, όπως θα δείτε παρακάτω, είναι εκπληκτική!

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον, σε σενάριο του Βρετανού συγγραφέα Ματ Γκρίνχαλγκ. Το καστ συμπληρώνουν οι Τζακ Ο'Κόνελ, Έντι Μάρσαν και Λέσλι Μάνβιλ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο του 2024

Bob Marley: One Love

Το 2024 φέρνει ακόμα μια μουσική βιογραφία στα σινεμά. O Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ ενσαρκώνει τον θρύλο της reggae, Μπομπ Μάρλεϊ στη βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα του εμβληματικού τραγουδιστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ πήρε το ρόλο με τις ευλογίες του Ζίγκι Μάρλεϊ, γιου του θρυλικού καλλιτέχνη. Η ταινία θα βγει στους αμερικανικούς κινηματογράφους ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου τον Φεβρουάριο.

Ferrari

Ο Άνταμ Ντράιβερ, αγνώριστος για ακόμα μια φορά, ενσαρκώνει τον Έντσο Φεράρι στη βιογραφική ταινία «Ferrari» του Μάικλ Μάν που ήδη κυκλοφόρησε στην Αμερική, ενώ στη χώρα μας αναμένεται στις 25 Ιανουαρίου.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταινία βασίζεται βασίζεται στη βιογραφία του ιδρυτή της πιο διάσημης αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου που έχει τίτλο «Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine».

Το καλοκαίρι του 1967, ο πρώην οδηγός αγώνων αυτοκινήτων, Έντσο Φεράρι βρίσκεται σε κρίση. Με την εταιρεία του στα πρόθυρα της πτώχευσης και τον γάμο του να βιώνει την τραυματική απώλεια του ενός γιου, ο Φερράρι εναποθέτει την ελπίδα για την σωτηρία τους σε έναν αγώνα δρόμου 1000 μιλίων στην Ιταλία, τον εμβληματικό Mille Miglia. Δίπλα στον Ντράιβερ θα δούμε και την Πενέλοπε Κρουζ.

Dream Scenario

Εντυπωσιακή είναι η μεταμόρφωση του Νίκολας Κέιτζ στη νέα του ταινία με τίτλο Dream Scenario.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και σε αυτή ο Νίκολας Κέιτζ εμφανίζεται με φαλάκρα, γκρίζο μούσι και γυαλιά. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν παράξενο καθηγητή κολεγίου που γίνεται διασημότητα από τη μια μέρα στην άλλη, αφού με κάποιο μαγικό τρόπο εμφανίζεται στα όνειρα όλων.



To Dream Scenario θα κάνει πρεμιέρα τους κινηματογράφους τον Ιανουάριο.

Ballerina

Τον Ιούνιο του 2024 θα κυκλοφορήσει και η νέα ταινία της Άνα ντε Άρμας στο ρόλο ενός θηλυκού «John Wick». Η ιστορία τοποθετείται ανάμεσα στις ταινίες John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) και John Wick: Chapter 4 (2023). Η Άρμας υποδύεται μια δολοφόνο μπαλαρίνα η οποία θέλει να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία της οικογένειάς της. Στο φιλμ συμμετέχει και ο Κιάνου Ριβς ο οποίος συναντάει ξανά την Άρμας μετά τα Knock Knock (2015) και Exposed (2016).

The Fall Guy

Η ταινία του Ντέιβιντ Λιτς αποτελεί remake της ομότιτλης σειράς δράσης του 1981. Ο Κόλτ Σίβερς (Ράιαν Ρέιντολντς) είναι ένας τραυματισμένος κασκαντέρ, ο οποίος έχοντας εγκαταλείψει τη δουλειά του για να επικεντρωθεί στη σωματική και ψυχική του υγεία, επιστρέφει στο στούντιο όταν ο πρωταγωνιστής μιας ταινίας την οποία σκηνοθετεί η πρώην του, Τζόντι Μορένο (Έμιλι Μπλαντ), εξαφανίζεται.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όπως όλοι οι κασκαντέρ, εκτοξεύεται, πυροβολείται, συντρίβεται, πετάγεται από τα παράθυρα και πέφτει από το υψηλότερο ύψος, όλα για τη δική μας διασκέδαση. Και τώρα, μετά από ένα ατύχημα που παραλίγο να σταματήσει την καριέρα του, αυτός ο ήρωας της εργατικής τάξης πρέπει να εντοπίσει έναν εξαφανισμένο σταρ του κινηματογράφου, να λύσει μια συνωμοσία και να προσπαθήσει να κερδίσει ξανά τον έρωτα της ζωής του, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εργάζεται».

Το καστ συμπληρώνουν οι Χάνα Γουάντινγκχεμ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Ουίνστον Ντιουκ, Τερέζα Πάλμερ, Λι Μέιτζορς, Μπεν Νάιτ και Στέφανι Χσου.



Η ταινία θα κυκλοφορήσει στα σινεμά τον Μάιο.

Rebel Moon: Part Two – The Scargiver

Στις 19 Απριλίου του 2024 έρχεται το δεύτερο μέρος της διαστημικής περιπέτειας του Ζακ Σνάιντερ.



Η ταινία συνεχίζει με την ιστορία της Κόρα και των επιζώντων πολεμιστών καθώς ετοιμάζονται να θυσιάσουν τα πάντα, πολεμώντας μαζί με τους γενναίους ανθρώπους του Veldt, για να υπερασπιστούν ένα άλλοτε ειρηνικό χωριό, μια νέα πατρίδα για όσους έχασαν τη δική τους στον αγώνα ενάντια στο Motherworld. Την παραμονή της μάχης τους οι πολεμιστές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αλήθειες του δικού τους παρελθόντος, αποκαλύπτοντας ο καθένας γιατί πολεμούν.

Megalopolis

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, επιτέλους πραγματοποιεί το 40 και πλέον ετών, όνειρό του. Ο σκηνοθέτης έχει γράψει το σενάριο του Megalopolis από τις αρχές της δεκαετίας του '80, ενώ έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς όπως και με το Αποκάλυψη Τώρα, χρηματοδοτεί ο ίδιος το 120 εκατ. δολαρίων πρότζεκτ.



Με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Ντράιβερ η ταινία επιστημονικής φαντασίας θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2024 και ακολουθεί έναν αρχιτέκτονα που θέλει να ξαναχτίσει τη Νέα Υόρκη ως ουτοπία μετά από μια τεράστια καταστροφή.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Οι φαν του Τόλκιν και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έχουν κάθε λόγο να χαίρονται το 2024, καθώς τον επερχόμενο Δεκέμβριο, κυκλοφορεί το franchise αποκτά νέο prequel. H ιστορία θα διαδραματίζεται 183 χρόνια πριν από τα γεγονότα που καταγράφονται στην αρχική τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον και θα ρίξει φως στο αρχαίο οχυρό του Hornburg - ένα ισχυρό φρούριο που θα γίνει αργότερα γνωστό ως Helm's Deep, όπως και στη ζωή του Βασιλιά του Ρόχαν, Χελμ Χάμερχαντ.

Mickey 17

Επιστροφή στην επιστημονική φαντασία του Μπονγκ Τζουν-χο, από τα Οσκαρικά Παράσιτα. Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα Mickey7 του Έντουαρντ Άστον. Σε αυτή ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί ως «αναλώσιμος», ένα μέλος πληρώματος μιας χρήσης σε διαστημική αποστολή, επιλεγμένο για επικίνδυνες εργασίες επειδή μπορεί να αναγεννάται με τις αναμνήσεις του σε μεγάλο βαθμό άθικτες. Κατά τη διάρκεια όμως μιας τέτοιας αναγέννησης τα πράγματα θα πάνε εντελώς στραβά...



Η ταινία θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο και συμμετέχουν επίσης οι Μαρκ Ράφαλο και Τόνι Κολέτ.

A Quiet Place: Day One

Αν σε ακούσουν θα σε κυνηγήσουν... Το A Quiet Place (2018) θεωρείται ένα από τα καλύτερα θρίλερ των τελευταίων ετών. Το 2021 παρακολουθήσαμε το δεύτερο μέρος, ενώ τον Ιούνιο του 2024 θα δούμε ένα νέο spin off -κατά την Paramount- που δεν πρέπει να θεωρείται συνέχεια της δεύτερης ταινίας, αλλά prequel περισσότερο.

The First Omen

Τον Απρίλιο του 2024, οι φαν του τρόμου θα έχουν την ευκαιρία να δουν το prequel του ανατριχιαστικού The Omen (Η Προφητεία).

Μια νεαρή Αμερικανίδα στέλνεται στη Ρώμη για να υπηρετήσει στην εκκλησία, όμως συναντά ένα σκοτάδι που την κάνει να αμφισβητήσει την πίστη της και αποκαλύπτει μια τρομακτική συνωμοσία για τη γέννηση του Αντίχριστου.