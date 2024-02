Πολιτιστική ατζέντα: Μουσεία με δωρεάν είσοδο, βινύλια και στο βάθος η... Amy Winehouse

Τζωρτζίνα Ντούτση

02/02/2024 15:47

Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες επιστρέφουν στις μουσικές σκηνές της Αθήνας, ο λόγος για τον Φοίβο Δεληβοριά και τη Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ η αυθεντική μπάντα της Amy Winehouse έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το τριήμερο η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων γεμίζει με βινύλια από όλα τα είδη της μουσικής και την Κυριακή κάνουμε μια βόλτα -με ελεύθερη είσοδο- σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Μουσική

Φοίβος Δεληβοριάς, Κύτταρο



Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποφάσισε για φέτος κάτι τελείως διαφορετικό. Στις καθιερωμένες πια χειμερινές του παραστάσεις στο «Κύτταρο», θα ξεφυλλίσει για πρώτη φορά τα προσωπικά άλμπουμ που κυκλοφόρησε, με απόλυτη χρονολογική σειρά:

Ο Φοίβος επιστρέφει στο Κύτταρο Δημήτρης Μακρής

Η «Παρέλαση» του 1989,

«Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία» του 1995,

το «Χάλια» του 1998,

ο «Καθρέφτης» του 2003,

το «Έξω» του 2007,

ο «Αόρατος άνθρωπος» του 2011,

η «Καλλιθέα» του 2015

και το «ΑΝΙΜΕ» του 2022

ανθολογούνται, ξανα-ενορχηστρώνονται και αποτιμώνται από τον ίδιο, σε μια μουσικοποιητική αφήγηση που έφτιαξε με τους συνεργάτες του. Από το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και για λίγες παραστάσεις.

Νατάσσα Μποφίλιου, VOX

Η Νατάσσα Μποφίλιου στο VOX

Τέσσερα χρόνια μετά την Εποχή του Θερισμού και τις μεγάλες συγκινήσεις που προσέφερε, η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφει στο VOX και παρουσιάζει τα πολυαναμενόμενα ολοκαίνουργια τραγούδια που έφτιαξαν για εκείνη ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Το Κάτι Καίγεται αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Από το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο.

The Amy Winehouse band, Christmas Theater



Η αυθεντική μπάντα της Amy Winehouse έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Christmas Theater, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.

Μία μοναδική συναυλία πρόκειται να χαρίσει στο ελληνικό κοινό η αυθεντική μπάντα της μεγάλης Βρετανίδας σταρ, Amy Winehouse, που σημάδεψε με τη χροιά της φωνής της μία ολόκληρη γενιά. Με επικεφαλής τον επί σειρά ετών μουσικό διευθυντή και μπασίστα της, Dale Davis, στήνεται μία μεγάλη γιορτή- αφιέρωμα στην καριέρα και στη μουσική της Amy που κατάφερε να καθορίσει τη γενιά της.

Back to black, Rehab, You know I ‘m no good, Tears dry on their own είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που θα απολαύσουμε με τη φωνή της Bronte Shandé συνδυαστικά με οπτικό υλικό που έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για την παράσταση και την καθιστά μία αξέχαστη εμπειρία για όλους τους θεατές που την έχουν παρακολουθήσει ανά τον κόσμο.

Θέατρο

Όταν Πέθανα, Θέατρο Βέμπο



Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο, απ’ όπου ξεκίνησε, με την νέα του κωμωδία, «Όταν Πέθανα», σε κείμενο και σκηνοθεσία του ίδιου, από 22 Δεκεμβρίου.

Μαζί του, πρωταγωνιστεί η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που έρχεται για να λύσει τον χρησμό αυτής της μεταφυσικής κωμωδίας!

Η νέα κωμωδία του Λάκη Λαζόπουλου

Μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μια ταλαντούχα ομάδα ηθοποιών με τους Μάνο Καζαμία, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, Βασιλική Σουρρή, Μαρία-Νεφέλη Χρονοπούλου, Φαίδρα Σκλήρη, Κωνσταντίνο Γιάννη, Λαζάρια Σαζεΐδου και Χρήστο Ντούλα.

Έκπληξη ο stand up comedian Διονύσης Ατζαράκης στον πρώτο του ρόλο στο θέατρο,

σ’ αυτόν του ψυχιάτρου.



Περσεφόνη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



Ένα ταξίδι στα σύνορα της νέας όπερας, της cinematic opera και του θεάτρου.

Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραγκόπουλος στην έκτη του όπερα και η σκηνοθέτις Έλλη Παπακωνσταντίνου συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου σε μια παράσταση που διερευνά την αέναη, μυστική σχέση ζωής και θανάτου.



Η Περσεφόνη, η Δήμητρα, ο Πλούτωνας και ο Ερμής μας οδηγούν στα σταυροδρόμια αρχαίων μύθων, ψυχανάλυσης, οικολογίας και φεμινισμού. Η ποιητική αφήγηση εξελίσσεται σε ένα εικαστικό περιβάλλον όπου το ζωντανό βίντεο και η όπερα αλληλεπιδρούν και εμπλουτίζονται συναρπαστικά σε αυτό που η σκηνοθέτις αποκαλεί cinematic opera. Φωνές του κόσμου από την Ινδία, τη Μογγολία, το Θιβέτ, το Μπαλί και τη Μεσόγειο διαπλέκονται με τις φωνές λυρικών τραγουδιστών και χορωδών, αλλά και με απόκοσμους, συγκινησιακά φορτισμένους ηλεκτρονικούς και οργανικούς ήχους. Μια «άλλη» εξιστόρηση της ζωής, με σημείο εκκίνησης την αρπαγή της Κόρης, και το θάνατο όχι ως πεδίο αποκλεισμού, αλλά ως χώρος αλληλεπίδρασης με την επίγεια ζωή.

Σινεμά

Άργκαϊλ (Argylle)



Οι μεγάλοι κατάσκοποι λένε και μεγάλα ψέματα. Ο Μάθιου Βων επιστρέφει με το Άργκαϊλ, ένα εφυέστατο κατασκοπικό θρίλερ που θα σας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και θα σας κάνει να αμφιβάλετε για την πραγματικότητα.

Η Μπράις Ντάλας Χάουαρντ υποδύεται την Έλι Κόνγουεϊ, τη μοναχική συγγραφέα μιας επιτυχημένης σειράς κατασκοπικών μυθιστορημάτων. Η ιδανική βραδιά για την Έλι περιλαμβάνει το σπίτι της, τον υπολογιστή της, και τον γάτο της, τον Άλφι. Στα βιβλία της Έλι πρωταγωνιστεί ο μυστικός πράκτορας Άργκαϊλ και η αποστολή του είναι να αποκαλύψει ένα παγκόσμιο δίκτυο κατασκόπων. Οι ιστορίες της αρχίζουν να συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, καθώς μια αληθινή μυστική οργάνωση δρα με τον τρόπο που η ίδια φαντάστηκε. Έτσι η Έλι αναγκάζεται να αποχαιρετήσει τα ήσυχα απογεύματα και τη θαλπωρή του σπιτιού της.



Ο αλλεργικός στις γάτες κατάσκοπος Άιντεν και η Έλι η οποία κουβαλά τον Άλφι στην τσάντα της μάχονται ενάντια στον χρόνο και στους δολοφόνους, καθώς τα όρια μεταξύ του φανταστικού κόσμου της Έλι και του πραγματικού κόσμου θολώνουν.



Το κορυφαίο καστ περιλαμβάνει τον Χένρι Καβίλ (The Witcher), τον Τζον Σίνα (Fast X), τη βραβευμένη με Oscar, Αριάνα ΝτεΜπόουζ (West Side Story), τη βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ, Ντούα Λίπα (Barbie), τον βραβευμένο με Emmy και υποψήφιο για Oscar, Μπράιαν Κράνστον (Breaking Bad), τη βραβευμένη με Emmy και βασίλισσα της κωμωδίας, Κάθριν Ο' Χάρα (Schitt’s Creek), τη Σοφία Μπουτέλα (Kingsman: The Secret Service), και τον θρυλικό, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον. Τον Άλφι υποδύεται ένας πραγματικός γάτος, ο Τσιπ. Πρόκειται για τον γάτο του πασίγνωστου μοντέλου Κλόντια Βων (πρώην Σίφερ).

Bιβλίο

Φονικό καρναβάλι, Arditi Metin



Ιανουάριος 2012. Μια νεαρή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας βρίσκεται πνιγμένη. Πρόκειται για τον πρώτο από μια ακολουθία φόνων με αδιευκρίνιστο κίνητρο. Η διατριβή της κοπέλας είχε θέμα μία από τις σημαντικότερες αδελφότητες του 16ου αιώνα, η οποία αποτέλεσε τον στόχο σειράς εγκλημάτων που διαπράχθηκαν το 1575, την περίοδο του καρναβαλιού της Βενετίας, που οι ιστορικοί ονόμασαν «Φονικό καρναβάλι».





Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη

Πέντε αιώνες αργότερα, οι ίδιοι σκοταδιστές που πίστευαν πως κάνουν το σωστό σπέρνοντας τον τρόμο θα δρούσαν άραγε πάλι; Θα καταφέρει ο Μπενεντίκτ Ουγκ, καθηγητής Λατινικών στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, να αποκαλύψει την ασύλληπτη ραδιουργία που φαίνεται να εξυφαίνεται από την αφύσικη συμμαχία μιας ακροδεξιάς ομάδας της ρωμαϊκής Κουρίας και των μισθοφόρων του ISIS, με σκοπό τη δολοφονία του Πάπα, τον οποίο θεωρούν υπερβολικά προσηνή απέναντι στους μετανάστες;



Η Ιστορία επαναλαμβάνεται, ο αγώνας μεταξύ φανατισμού και λογικής δεν τελειώνει ποτέ, η παραφροσύνη των ανθρώπων δε γνωρίζει όρια…

Μην χάσετε

Vinyl Market, Tεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



Το Vinyl Market το μεγάλο event της πόλης επιστρέφει στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού, σε μια γιορτή για το βινύλιο στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.



Ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες, νέες κυκλοφορίες, αλλά και με πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι από όλη τη γκάμα της μουσικής, θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε. Rock, Soul, Funk, Jazz, Latin, Blues, Ethnic, Electronica, και πολλά άλλα.

Μπορείτε να το επισκεφτείτε Παρασκευή απόγευμα από τις 17.00 μέχρι τις 22.00 και Σαββατοκύριακο από τις 11:00 μέχρι τις 22:00.



Επίσκεψη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024, πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου 2024, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού) θα είναι ελεύθερη.



Θυμίζουμε ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους.





Διαβάστε επίσης

Νέες ταινίες σινεμά: Το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Ντούα Λίπα έχει γεύση Ελλάδας

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου



Νέα παράσταση για τη Νατάσσα Μποφίλιου: Έρχεται κάθε Σάββατο στο VOX