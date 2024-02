Όλες οι ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα στα σινεμά

Όλες οι νέες ταινίες που βλέπουμε στα σινεμά από σήμερα Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου

Η ταινία της Σοφία Κόπολα για την Πρισίλα Πρίσλεϊ, μια αμφιλεγόμενη ταινία που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυκλοφορεί σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Από τις νέες αφίξεις ξεχωρίζει επίσης «Η Σιδερένια Γροθιά», για ακόμα βιογραφική ταινία για τους αδελφούς φον Έριχ, που έγραψαν ιστορία στον κόσμο της επαγγελματικής πάλης.

Πρισίλα (Priscilla)

Όταν η έφηβη Priscilla Beaulieu συναντά τον Elvis Presley σε ένα πάρτι, ο άντρας που είναι ήδη ένας σούπερ σταρ του ροκ εν ρολ γίνεται κάποιος εντελώς απροσδόκητος σε ιδιωτικές στιγμές: ένας συναρπαστικός σύντροφος, ένας σύμμαχος στη μοναξιά, ένας ευάλωτος καλύτερος φίλος.



Μέσα από τα μάτια της Priscilla, η Sofia Coppola αφηγείται την αθέατη πλευρά ενός μεγάλου αμερικανικού μύθου, με την μεγάλη αγάπη αλλά και έναν ταραχώδη γάμο ανάμεσα στον Elvis και την Πρισίλα, από την εποχή που υπηρετούσε στο στρατό μέχρι το ονειρεμένο κτήμα του, την Graceland, σε αυτό το πορτρέτο της αγάπης, φαντασίας και φήμης.

Σιδερένια Γροθιά (The Iron Claw)

Η αληθινή ιστορία των αχώριστων αδελφών φον Έριχ, που έγραψαν ιστορία στον απίθανα ανταγωνιστικό κόσμο της επαγγελματικής πάλης στις αρχές της δεκαετίας του '80.



Μέσα από τραγωδίες και θριάμβους, κάτω από τη σκιά του επιβλητικού πατέρα και προπονητή τους, τα αδέλφια επιδιώκουν με κάθε κόστος να αφήσουν το ανεξίτηλο σημάδι τους στα πιο διάσημα ρινγκ.

Λατρεύω να σε Μισώ (Anyone but You)

Στην κωμωδία Λατρεύω Να Σε Μισώ (Anyone But You), η Bea (Sydney Sweeney) και ο Ben (Glen Powell) μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Η μοίρα, όμως, τα φέρνει έτσι και βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία όπου, κάνουν ό,τι θα έκανε κάθε ενήλικος: παριστάνουν το ζευγάρι.

Animal

Κάτω από τον καυτό ήλιο της ελληνικής υπαίθρου, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Η Κάλια είναι η αρχηγός της ομάδας. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση αυξάνεται, οι νύχτες τους γίνονται βίαιες και ο αγώνας της Κάλιας αποκαλύπτεται στο σκοτάδι. Αλλά όταν ανάψουν ξανά τα φώτα, το σόου θα πρέπει να συνεχιστεί.

Μάγια η Μέλισσα: Η Χρυσή Σφαίρα (Maya the Bee: The Golden Orb)

Η πιο διάσημη Μέλισσα του κόσμου επιστρέφει με νέους μπελάδες! Η Μάγια και ο Γουίλι συναντιούνται ξανά σε μια άκρως μυστική αποστολή... με όπλα τους την φιλία και την εμπιστοσύνη!





Διαβάστε επίσης





Κίλιαν Μέρφι: Το φαινόμενο «Barbenheimer» ήταν «μια υπέροχη στιγμή για τον κινηματογράφο»

Τζένιφερ Άνιστον και Ντέιβιντ Σουίμερ - Reunion για τα δύο «Φιλαράκια»: «Έχουμε γνωριστεί;»

Σκοτώθηκε μέλος του συνεργείου στο πλατό της σειράς «Wonder Man» της Marvel