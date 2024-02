Όσκαρ 2024: Τι λένε οι προβλέψεις για τους μεγάλους νικητές

Τα 96α Βραβεία Όσκαρ θα διεξαχθούν στις 10 Μαρτίου 2024, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα φετινά βραβεία Όσκαρ έχει ξεκινήσει και αν θέλετε να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας για τους μεγάλους νικητές της 96ης τελετής απονομής των βραβείων, τότε δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στις προβλέψεις του Digital Spy.

Με τα Βραβεία Screen Actors Guild (SAG) και τα Βραβεία του Producers Guild of America (PGA) που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, όλα τα σημαντικά βραβεία έχουν πλέον αποκαλύψει τους νικητές τους και η ιστορία μας λέει πώς αυτά θα επηρεάσουν τα Όσκαρ.

Δεν μπορείς ποτέ να είσαι 100% σίγουρος, αλλά όταν πρόκειται για τις έξι μεγάλες κατηγορίες (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και τα τέσσερα βραβεία ερμηνείας), το Digital Spy έχει ένα ισχυρό ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την πρόβλεψη των νικητών. Πέρυσι, μάντεψε σωστά τέσσερις από τους έξι νικητές.



Ας δούμε λοιπόν τους νικητές σε έξι μεγάλες κατηγορίες, έτσι όπως τους προβλέπει το γνωστό δίκτυο.

Καλύτερη Ταινία

Υποψήφιοι: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest



Νικητής: Oppenheimer



Αν άλλη ταινία εκτός από το Oppenheimer κερδίσει στην εν λόγω κατηγορία, θα είναι μια τεράστια έκπληξη μετά από τη συλλογή βραβείων όλο αυτό τον καιρό.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Υποψήφιοι: Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Jonathan Glazer (The Zone of Interest)



Νικητής: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Α' Ανδρικού Ρόλου

Υποψήφιοι: Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer), Jeffrey Wright (American Fiction)



Νικητής: Cillian Murphy (Oppenheimer)



Μετά τα βραβεία SAG που έστεψαν τον Μέρφι, όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν και τα Όσκαρ.

Α' Γυναικείου Ρόλου