«Only Murders in the Building»: Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός που μπαίνει στη σειρά

Ο Ζακ Γαλιφιανάκης έρχεται να βάλει τη δική του κωμική πινελιά στη σειρά «Only Murders in the Building»

Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, Ζακ Γαλιφιανάκης πρόκειται να μπει στο καστ της τέταρτης σεζόν της σειράς «Only Murders in the Building», σύμφωνα με το Variety.



Πηγή αναφέρει ότι ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός θα έχει βασικό ρόλο στην επίλυση του μυστηρίου, ωστόσο κάθε σχετική λεπτομέρεια φυλάσσεται ως επτασφράγιστο μυστικό.



Στην επιτυχημένη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελίνα Γκόμεζ οι οποίοι έχουν ένα κοινό πάθος για τα αληθινά εγκλήματα. Όπως ήδη γνωρίζουμε στον επερχόμενο κύκλο αναμένεται να λύσουν ένα νέο μυστήριο στο Λος Άντζελες πριν επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη.



Ο διάσημος κωμικός και σταρ των ταινιών Hangover, θα παίξει επίσης δίπλα στην Μέριλ Στριπ η οποία θα επαναλάβει το ρόλο της και στη νέα σεζόν αλλά και στους, Έβα Λογκόρια, Γιουτζίν Λέβι και Μόλι Σάνον που προστίθενται στο καστ.

Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, Ζακ Γαλιφιανάκης ΑΡ



Ο Γαλιφιανάκης έχει κερδίσει υποψηφιότητα για Emmy nomination για το ρόλο του στη σειρά Baskets. Επίσης, έχει εμφανιστεί -μεταξύ άλλων- στις ταινίες: Ron’s Gone Wrong, A Wrinkle in Time και Birdman. Το κωμικό talk show Between Two Ferns που παρουσιάζει και στο οποίο παίρνει ξεχωριστές συνεντεύξεις από διάσημες προσωπικότητες, έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο.



