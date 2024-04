Oι Oasis επανακυκλοφορούν το «Supersonic»

To τραγούδι Supersonic των Oasis είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1994

Oι Oasis επανακυκλοφορούν το ντεμπούτο χιτ «Supersonic» για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια κυκλοφορίας του.

Το single κυκλοφόρησε αρχικά στις 11 Απριλίου 1994 και τώρα οι Oasis παρουσιάζουν μια σημαντική ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού. Επίσης, διαθέσιμες έχουν γίνει περιορισμένες φυσικές μορφές του single - ένα αντίγραφο του αρχικού CD Single του 1994 (συμπεριλαμβανομένης της λευκής demo έκδοσης του 'Columbia') και ένα ξεχωριστά αριθμημένο μαργαριταρένιο 7" βινύλιο που κυκλοφορούν από την Panik Records/ Sony Music.



Η ζωντανή εκδοχή του «Supersonic» ηχογραφήθηκε στο Limelight, στο Μπέλφαστ στις 4 Σεπτεμβρίου 1994 αποτυπώνοντας τέλεια τη στιγμή που οι Oasis ήταν ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα συγκροτήματα και έτοιμα να φτάσουν στην διαχρονική επιτυχία. Νωρίτερα εκείνη την εβδομάδα, είχε κυκλοφορήσει το σημαδιακό ντεμπούτο άλμπουμ τους «Definitely Maybe» (29 Αυγούστου 1994) και λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Μπέλφαστ, το συγκρότημα ανακάλυψε ότι το άλμπουμ είχε φτάσει στο νούμερο 1 του UK Official Album Chart. Οι οπαδοί που είχαν ταξιδέψει από όλη τη Βόρεια Ιρλανδία έγιναν μάρτυρες μιας αξέχαστης συναυλίας που έμεινε στην ιστορία.





Ο David Neely ήταν γενικός διευθυντής και υπεύθυνος για τις κρατήσεις στο χώρο το 1994 και μας περιγράφει τη νύχτα της συναυλίας των Oasis: «Ανέβηκαν στη σκηνή του Limelight, στο Μπέλφαστ, την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία ήταν sold out με 500 άτομα και τα εισιτήρια μόνο 6,75 λίρες! Την Κυριακή την εβδομάδα που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ, η συναυλία στο Limelight ήταν ο κατάλληλος χώρος, για το κατάλληλο συγκρότημα την κατάλληλη στιγμή. Θυμάμαι ότι γύρω στις 6.30μμ (στις παλιές μέρες πριν από τα κινητά τηλέφωνα) ήρθε ένα τηλεφώνημα στο γραφείο από το Radio One, που έλεγε ότι το συγκρότημα μόλις είχε ανέβει στο νούμερο 1 των charts των άλμπουμ. Ήταν μια συναυλία που τώρα υποστηρίζουν χιλιάδες άνθρωποι που ήταν εκεί – έμεινε ως θρυλική συναυλία σε αυτά τα μέρη».



Παραδίδοντας ένα σετ που ξεχειλίζει με τα πιο κλασικά τους τραγούδια, το πενταμελές συγκρότημα από το Μάντσεστερ ξεπέρασε τις πρώτες τους δυνατότητες και τις προσδοκίες των οπαδών τους. Οι Oasis επρόκειτο να γίνουν μια από τις καθοριστικές πολιτιστικές δυνάμεις της βρετανικής μουσικής.

Θα ακολουθήσουν νέα σχετικά με τον εορτασμό της 30ής επετείου του «Definitely Maybe» τις επόμενες εβδομάδες.



‘Supersonic’ CD single tracklist:

1. Supersonic

2. Take Me Away

3. I Will Believe (Live)

4. Columbia (White Label Demo)

‘Supersonic’ 7” single tracklist:

1. Supersonic

2. Take Me Away





Η έκδοση του 'Supersonic’ (Live at the Limelight, Belfast 4th September '94)' - Ακούστε εδώ



