Δεν φαντάζεστε ποιες ήταν οι πρώτες ταινίες που κυκλοφόρησαν σε DVD

Στην... παλαιολιθική εποχή, εμείς οι «άνθρωποι των σπηλαίων» βλέπαμε ταινίες σε βιντεοκασέτα και αργότερα σε DVD! Ξέρω, οι νεότεροι έχετε σοκαριστεί, αλλά πιστέψτε μας, υπήρχε ζωή και πριν το Netflix...

Αρκετά χρόνια προτού οι πλατφόρμες streaming μπουν -για τα καλά- στη ζωή μας και στην κινηματογραφική βιομηχανία γενικότερα, υπήρχαν τα DVD, τα οποία για πρώτη φορά κυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία το 1996.

Ξέρουμε… Με σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ώρες προβολής στο Netflix -μόνο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2023- είναι τρελό να σκεφτόμαστε πώς θα ήταν η ζωή μας πριν τις πλατφόρμες και το streaming.

Όμως, πριν το Netflix φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ταινίες, το Digital Versatile Disc, λέγε με DVD, εξαπλώθηκε αστραπιαία και έγινε χιτ!

Για την ιστορία (και για τους νεότερους σε ηλικία) αξίζει να επισημάνουμε ότι έχοντας φτάσει στην αγορά στα τέλη της δεκαετίας του '90, το DVD ήταν πολύ πιο λεπτό και πιο εύκολο στην αποθήκευση από τον προκάτοχό του, το VHS (δηλαδή τη βιντεοκασέτα). Επίσης, διέθετε ανώτερης ποιότητας βίντεο και ήχου και αυξημένο χώρο αποθήκευσης.

Αρκετά όμως με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά καθώς ίσως αναρωτιέστε ήδη: ποια ήταν η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε σε DVD;

Όπως είπαμε και πιο πάνω, το DVD πρωτοκυκλοφόρησε στην Ιαπωνία τον Νοέμβριο του 1996, αλλά αρχικά χρησιμοποιήθηκε για αποθήκευση και προβολή μουσικών βίντεο.



Ένα μήνα αργότερα (τον Δεκέμβριο), και συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου 1996 κυκλοφόρησαν οι τέσσερις πρώτες ταινίες σε DVD ever: The Assassin (1993), Blade Runner (1982), Eraser (1996) και The Fugitive (1993).

Όταν το DVD έφτασε και στις ΗΠΑ, τρεις μήνες αργότερα, 32 τίτλοι ήταν διαθέσιμοι την πρώτη ημέρα του λανσαρίσματος. Και ήταν οι εξής:

Batman

The Birdcage

Blade Runner: The Director’s Cut

The Bodyguard

The Bridges of Madison County

Bonnie and Clyde

Casablanca

The Color Purple

Doctor Zhivago

Eraser

The Exorcist

The Fugitive

The Glimmer Man

Gone with the Wind

GoodFellas

Interview with the Vampire

JFK: Special Edition Director’s Cut

Lethal Weapon

The Mask

Midnight Cowboy

Mortal Kombat

The Road Warrior

Rocky

Seven

Singin’ in the Rain

Space Jam

Species

A Streetcar Named Desire: The Director’s Cut

A Time to Kill

Twister

Unforgiven

Woodstock: The Director’s Cut

Με αμέτρητες πλατφόρμες ροής, τα φυσικά μέσα έχουν γίνει κάπως απαρχαιωμένα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο σήμερα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μια μικρή περιουσία στο eBay για να αποκτήσουν μια ταινία σε μορφή DVD.

«Φυσική ψυχαγωγία για πάντα! Με το streaming περιεχόμενο να μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή, θα προτιμούσα να κατέχω τις ταινίες μου σε χειροπιαστή μορφή», σχολίασε θαυμαστής.



