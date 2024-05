«And Just Like That»: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στα γυρίσματα της 3ης σεζόν

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν της σειράς στη Νέα Υόρκη

«And Just Like That» η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μάς δίνει μια πρώτη γεύση από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του spinoff του «Sex and the City».



Η γνωστή ηθοποιός ανάρτησε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που τη δείχνουν στο σετ των γυρισμάτων στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα μακρύ διάφανο φόρεμα με τριαντάφυλλα.



Όπως μας πληροφορεί στη λεζάντα της, η παραγωγή βρίσκεται ήδη στην έβδομη μέρα γυρισμάτων «Γυρίσαμε ήδη μια πρώτη σκηνή. Σε γερανό. Αλλάζουμε για την επόμενη σκηνή».

Θυμίζουμε ότι το ΗΒΟ είχε ανακοινώσει την ανανέωση της σειράς για μια τρίτη σεζόν, λίγο πριν το φινάλε του δεύτερου κύκλου.



Εκτός από το βασικό καστ που επιστρέφει για τα νέα επεισόδια, θα υπάρξουν επίσης και κάποιες νέες προσθήκες, όπως είναι η κωμικός Rossie O’Donnell που θα υποδυθεί τη Mary, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές επιπλέον πληροφορίες για το ρόλο της.



Όσον αφορά την Κιμ Κατράλ, μην περιμένετε να τη δείτε να επιστρέφει ως Samantha Jones, όπως έγινε με το guest που έκανε στο φινάλε της δεύτερης σεζόν. Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι για εκείνη τη δίλεπτη εμφάνιση, η ηθοποιός έγινε πλουσιότερη κατά 1 εκατομμύριο λίρες.



Όσο για το πότε θα κυκλοφορήσει ο τρίτος κύκλος, καλό θα ήταν να μην τον περιμένετε πριν το 2025.



Διαβάστε επίσης





Netflix: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί η δεύτερη σεζόν του «Squid Game»

«House of the Dragon»: Ο πόλεμος έρχεται στο τρέιλερ της 2ης σεζόν

Πρώτο τρέιλερ και ημερομηνία πρεμιέρας για τη 2η σεζόν του τηλεοπτικού «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»