Πρώτο τρέιλερ και ημερομηνία πρεμιέρας για τη 2η σεζόν του τηλεοπτικού «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Η δεύτερη σεζόν του «Lord of the Rings: The Rings of Power» έρχεται στα τέλη Αυγούστου

H Amazon έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.



Στο γεμάτο δράση βίντεο, βλέπουμε τον Sauron να αποκαλύπτεται πλήρως. Στα πλάνα, θα δείτε τον σατανικό άρχοντα να μεταμορφώνεται σε ένα ξανθό ξωτικό βοηθώντας τον Celebrimbor να δημιουργήσει τα Δαχτυλίδια της Δύναμης και να υποτάξει τους λαούς της Μέσης Γης στο σκοτεινό του θέλημα.



Θυμίζουμε ότι στον πρώτο κύκλο, ο Sauron είχε παρουσιαστεί στην Galadriel ως Halbrand, καθώς έχει τη δύναμη να παίρνει διάφορες μορφές με σκοπό να χειραγωγήσει και να εξυπηρετήσει τα σκοτεινά του σχέδια.



Η δεύτερη σεζόν της επικής σειράς αναμένεται να είναι καταιγιστική και με περισσότερη δράση. Τώρα η Galadriel μαζί με τους συντρόφους της έχουν να αντιμετωπίσουν Ορκ και τέρατα της Μέσης Γης σε επικές μάχες. Φιλίες δοκιμάζονται, βασίλεια αρχίζουν να διασπώνται και οι δυνάμεις του καλού πρέπει να παλέψουν ακόμα πιο γενναία.

Όπως αποκαλύπτει το τρέιλερ, η δεύτερη σεζόν του Lord of the Rings: The Rings of Power θα κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου στο Amazon Prime Video.

Σημειώνεται ότι τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν μετακόμισαν στην ύπαιθρο Μεγάλης Βρετανίας, από τα φυσικά τοπία της Νέας Ζηλανδίας όπου είχε γυριστεί και η επική κινηματογραφική τριλογία του Πίτερ Τζάκσον.



Επίσης, οι δημιουργοί του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, εργάζονται ήδη πάνω στην τρίτη σεζόν της σειράς. Οι showrunners Patrick McKay και JD Payne έδωσαν τα χέρια με το Amazon Prime Video, υπογράφοντας νέο τριετές συμβόλαιο και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τον τρίτο κύκλο της επικής σειράς φαντασίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Variety.



Τέλος, πρόσφατα έγινε γνωστό ότι το 2026 θα επιστρέψουμε και κινηματογραφικά στη Μέση Γη με τη νέα τριλογία για το Γκόλουμ, «Lord of the Rings: The Hunt For Gollum» και τον Άντονι Σέρκις να επιστρέφει στο ρόλο του Σμίγκολ αλλά και στη σκηνοθεσία, ενώ ο Πίτερ Τζάκσον πρόκειται να αναλάβει ρόλο παραγωγού.

