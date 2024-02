«The Rings of Power»: O τηλεοπτικός «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» πάει και για 3η σεζόν

Η σειρά «Τhe Lord of the Rings: The Rings of Power» έχει πάρει το «πράσινο φως» και για τρίτο κύκλο

Oι δημιουργοί του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, εργάζονται ήδη πάνω στην τρίτη σεζόν της σειράς.

Οι showrunners Patrick McKay και JD Payne έδωσαν τα χέρια με το Amazon Prime Video, υπογράφοντας νέο τριετές συμβόλαιο και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τον τρίτο κύκλο της επικής σειράς φαντασίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Variety.

Η παραγωγής της δεύτερης σεζόν του «The Lord Of The Rings: The Rings Of Power» ολοκληρώθηκε πέρυσι κατά τη διάρκεια της απεργίας των ηθοποιών SAG-AFTRA και των σεναριογράφων της WGA. Όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Μάιο είχαν απομείνει μόλις 19 μέρες για να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου όταν ξεκίνησε η ιστορική απεργία.



Η δεύτερη σεζόν της σειράς φαντασίας, η οποία βασίζεται στα έργα του Τόλκιν, αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία κυκλοφορίας.

Λίγα λόγια για το Lord of the Rings: The Rings of Power

Θυμίζουμε ότι ο τηλεοπτικός Άρχοντας των Δαχτυλιδιών έκανε πρεμιέρα το 2022 στο Prime Video. Η spinoff σειρά βασίζεται στο σύμπαν του Τόλκιν και η ιστορία εξελίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, μεταφέροντας τους θεατές στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης και ξετυλίγοντας πολλαπλές ιστορίες.



Ο σχεδιασμός της Amazon κάνει λόγο για πέντε σεζόν. Η ιστορία έχει ξεκινήσει με μια εποχή σχετικής ειρήνης ακολουθώντας οικείους αλλά και άγνωστους χαρακτήρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μακρόχρονη επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη.



«Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Όρεων της Ομίχλης, στα μεγαλοπρεπή δάση της πρωτεύουσας των Ξωτικών στο Λίντον, κι από το μαγευτικό βασίλειο του Νούμενορ, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα Βασίλεια και οι χαρακτήρες θα χαράξουν μία κληρονομιά που θα ζει για πολλά χρόνια αφού θα έχουν φύγει», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς.



