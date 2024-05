«House of the Dragon»: Ο πόλεμος έρχεται στο τρέιλερ της 2ης σεζόν

Η δεύτερη σεζόν του prequel του Game of Thrones θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου

Μετά το τρέιλερ της δεύτερης σεζόν του «Lord of the Rings: The Rings of Power», στη δημοσιότητα δόθηκε και το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δεύτερης σεζόν του «House of the Dragon».



H Rhaenrya είναι αποφασισμένη να πάρει πίσω τον Σιδερένιο Θρόνο που της «έκλεψε» η Alicent με τον γιο της, Aegon. Όπως αναφέρεται και στο βίντεο, ο -εμφύλιος- πόλεμος έρχεται στον οίκο των Targaryen.

Η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου σε HBO και Max.

Λίγα λόγια για τη δεύτερη σεζόν της σειράς

Λαμβάνοντας χώρα 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», η 2η σεζόν του «House of the Dragon» θα σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη του Χορού των Δράκων, του εμφυλίου πολέμου των Targaryen.

Στον απόηχο του φινάλε της πρώτης σεζόν σεζόν, όπου ο Aemond δολοφονεί τον γιο της Rhaenyra, Lucerys και τον δράκο του, ο πόλεμος είναι επικείμενος στο Westeros. Οι μαύροι και οι πράσινοι συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους, τους δράκους και τους νέους συμμάχους τους και ρίχνονται σε μια αιματηρή, φλογερή μάχη μέχρι θανάτου. Ο νεαρός βασιλιάς Aegon έχει καθίσει για τα καλά στον Σιδερένιο Θρόνο, τον οποίο η ετεροθαλής αδελφή του Rhaenyra, θεωρεί νόμιμη κληρονομιά της από τον αείμνηστο πατέρα τους.



Η δεύτερη σεζόν του prequel του Game of Thrones, θα αποτελείται από 8 εβδομαδιαία επεισόδια, αντί για 10 που είχε ο πρώτος κύκλος.



Στο καστ προστίθενται οι: Gayle Rankin ως Alys Rivers, Simon Russell Beale ως Ser Simon Strong, Freddie Fox ως Ser Gwayne Hightower και Abubakar Salim ως Alyn of Hull. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς επιστρέφουν οι: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno και Rhys Ifans.

Βασισμένο στο Fire & Blood του Τζορτζ. Ρ.Ρ. Μάρτιν, το House of the Dragon εξιστορεί την άνοδο και την πτώση των Targaryens. Διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.



