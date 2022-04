Billie Eilish: Έγραψε ιστορία στο Coachella - «Λυπάμαι που δεν είμαι η Beyoncé» (vid)

Αν και ξεκίνησε την εμφάνισή της λέγοντας: «Δεν θα έπρεπε να είμαι επικεφαλής, αλλά είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ», το πρόγραμμα της Billie Eilish, το οποίο αποτελούνταν από σχεδόν 25 τραγούδια, ήταν ένα απόλυτο υπερθέαμα που αλληλοεπιδρούσε με το κοινό.

Η Billie Eilish εξέπληξε το κοινό «Coachella» προσκαλώντας στη σκηνή τον Damon Albarn – τον frontman των Blur, των Gorillaz και των The Good, the Bad and the Queen – για να τραγουδήσουν μαζί το «Feel Good Inc.» των Gorillaz με τη βοήθεια τον Posdnuos των De La Soul και το «Getting Older» της Eilish.

«Σκάστε και παρακαλώ καλωσορίστε θερμά τον Damon Albarn των Gorillaz», είπε η Billie Eilish στο πλήθος. «Αυτό είναι ό, τι πιο τρελό έχω ζήσει. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους και άλλαξε την συνολική άποψή μου για το τι μπορεί να είναι η μουσική, τι μπορεί να είναι η τέχνη και τι μπορεί να είναι η δημιουργία», συνέχισε. «Το πρώτο μου αγαπημένο συγκρότημα ήταν οι Good, the Bad and the Queen όταν ήμουν έξι ετών και οι Blur άλλαξαν τον κόσμο και οι Gorillaz άλλαξαν τον κόσμο και αυτός ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά μια ιδιοφυΐα και αυτό είναι όλο», τόνισε.

«Λυπάμαι που δεν είμαι η Beyoncé», είπε η Billie Eilish με ένα χαμόγελο, πριν υποκλιθεί στο κοινό μαζί με τον αδερφό της και τον ντράμερ Andrew Marshall.