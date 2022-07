O υπερήρωας Σιλβέστερ Σταλόνε μοιράζει μπουνιές στο τρέιλερ του «Samaritan»

Η Amazon έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ για το Samaritan, την επερχόμενη ταινία με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ο 74χρονος σταρ του Χόλιγουντ υποδύεται έναν διαφορετικό υπερήρωα ο οποίος για πάνω από δύο δεκαετίες έχει επιλέξει να μείνει στις σκιές. Ωστόσο, χάρη στον Σαμ, τον έφηβο γείτονά του, o Samaritan θα αναλάβει και πάλι δράση για να βοηθήσει το νεαρό αγόρι.



Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας επιμελείται ο Julius Avery, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Bragi F. Scut. Ο Σταλόνε εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει και χρέη παραγωγού. To καστ συμπληρώνουν οι Javan «Wanna» Walton (Euphoria και The Umbrella Academy), Pilou Asbæk του Game of Thrones, Dascha Polanco, και Moises Arias.



Η υπόθεση της ταινίας έχει ως εξής: «Ο δεκατριάχρονος Sam Cleary υποπτεύεται ότι ο μυστηριώδης και απομονωμένος γείτονάς του κύριος Smith είναι στην πραγματικότητα ένας θρύλος που κρύβεται σε κοινή θέα.



Πριν από 20 χρόνια, ο super hero της Granite City, ο Samaritan, αναφέρθηκε νεκρός μετά από μια φοβρερή μάχη στην αποθήκη με τον αντίπαλό του, τον Nemesis. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Samaritan χάθηκε στη φωτιά, αλλά κάποιοι στην πόλη, όπως ο Sam, έχουν την ελπίδα ότι είναι ακόμα ζωντανός. Με το έγκλημα να αυξάνεται και την πόλη στο χείλος του χάους, ο Sam έχει ως αποστολή του να πείσει τον γείτονά του να βγει από την κρυψώνα του για να σώσει την πόλη από την καταστροφή».

Το Samaritan θα κυκλοφορήσει στο Amazon Prime στις 26 Αυγούστου.