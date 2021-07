The Lord of the Rings: Gollum – Νέο trailer ρίχνει περισσότερο φως στον κόσμο του Smeagol

Νέες εικόνες και πληροφορίες από τον πολυαναμενόμενο τίτλο της Daedalic Entertainment

Οι φανατικοί του «Lord of The Rings» περιμένουν με ανυπομονησία να παίξουν και να μάθουν περισσότερα για τη ζωή του Smeagol, μέσα από το «The Lord of the Rings: Gollum».

Το παιχνίδι της Daedalic Entertainment έλαβε μια αξιοσημείωτη καθυστέρηση, όμως η εταιρία θέλησε να δώσει μία «γεύση» με νέο trailer τους fans, δείχνοντας ολοκαίνουργια gameplay πλάνα με πρωταγωνιστή τον βασανισμένο «ήρωα» που δημιούργησε ο J.R.R Tolkien.

Στο trailer μιλάει για το παιχνίδι ο παραγωγός του, Harald Riegler, αναφέροντας πως πρόκειται για ένα ένα cinematic action-adventure παιχνίδι, το οποίο συνδυάζει στοιχεία stealth και parkour.

Οι gamers θα αναλάβουν τον ρόλο του Smeagol/Gollum και καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν στον σκληρό κόσμο της Μέσης Γης, θα συναντήσουν στην πορεία τους γνώριμους χαρακτήρες όπως ο Gandalf, αλλά και νέους όπως ο Thanduil, ο πατέρας του Legolas. Η νέα του αυτή περιπέτεια θα τον ταξιδέψει από τη Mordror στα έγκατα της Moria, δείχνοντάς μας περιοχές του σύμπαντος με λεπτομέρεια που δεν έχουμε ξαναδεί.

Το The Lord of the Rings: Gollum αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2022 για PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One και Nintendo Switch.

