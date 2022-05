Νέο PlayStation Plus: Αυτές είναι οι τιμές των πακέτων στην Ελλάδα

Αποκαλύφθηκαν μέσα από την επίσημη ελληνική σελίδα του PlayStation

Τα παιχνίδια του ολοκαίνουργιου PlayStation Plus της Sony μόλις αποκαλύφθηκαν και αν γίνετε συνδρομητές θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε από την αρχή τίτλους όπως τα RDR2, NBA, Assassin’s Creed κ.α. Ωστόσο, τι συμβαίνει με τις τιμές της ανανεωμένης συνδρομητικής υπηρεσίας του PlayStation, στη χώρα μας;

Η επίσημη ελληνική σελίδα του PlayStation ανανεώθηκε και πλέον μάθαμε πόσο θα κοστίζει η κάθε βαθμίδα της συνδρομητικής υπηρεσίας στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα, γνωρίζαμε μόνο τις τιμές για το εξωτερικό. Έτσι, αν θέλετε να γίνετε συνδρομητές στα PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ή PlayStation Plus Premium, θα πρέπει να πληρώσετε €8,99, €13,99 ή €16,99 (1 μήνας), αντίστοιχα.

PlayStation Plus Essential

Βελτιώστε την εμπειρία σας στο PlayStation με βασικά χαρακτηριστικά, όπως πρόσβαση σε διαδικτυακό παιχνίδι πολλών παικτών, δύο παιχνίδια PS4 και ένα παιχνίδι PS5 για να κατεβάζετε κάθε μήνα χωρίς επιπλέον κόστος, αποκλειστικές προσφορές και πολλά άλλα.

Τιμή: 1 μήνας €8,99/ 3 μήνες €24,99 / 12 μήνες €59,99

PlayStation Plus Extra

Απολαύστε όλα τα βασικά πλεονεκτήματα του PlayStation Plus και εξερευνήστε έναν κόσμο γεμάτο απίστευτες εμπειρίες με τον Κατάλογο παιχνιδιών, ο οποίος περιλαμβάνει εκατοντάδες παιχνίδια PS4 και PS5 με δυνατότητα λήψης.

Τιμή: 1 μήνας €13,99/ 3 μήνες €39,99 / 12 μήνες €99,99

PlayStation Plus Premium

Απολαύστε όλα τα πλεονεκτήματα από τα άλλα προγράμματα, τις δοκιμές παιχνιδιών με περιορισμένο χρόνο, τα κλασικά παιχνίδια PlayStation από τον Κατάλογο κλασικών τίτλων και τη μετάδοση συνεχούς ροής από το cloud* για να παίξετε τα εκατοντάδες παιχνίδια από κάθε κατάλογο χωρίς να περιμένετε να κατέβουν.

Τιμή: 1 μήνας €16,99/ 3 μήνες €49,99 / 12 μήνες €119,99

Αν αγοράσετε το PlayStation Plus και είστε συνδρομητής όταν αλλάξει η υπηρεσία, θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στα ίδια προνόμια του PlayStation Plus που έχετε σήμερα, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Σε περίπτωση που θέλετε να φρεσκάρετε τη μνήμη σας, το νέο αυτό PlayStation Plus θα είναι μια συνδρομητική υπηρεσία τριών βαθμίδων. Η αρχική θα είναι πρακτικά το PlayStation Plus όπως το γνωρίζετε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, στις Extra και Premium βαθμίδες του θα δίνει στους συνδρομητές τη δυνατότητα να κατεβάσουν και να απολαύσουν έναν κατάλογο 400 παιχνιδιών των PS4 και PS5, ενώ οι Premium συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση και σε μια retro βιβλιοθήκη 340 τίτλων με παιχνίδια των PS1, PS2, PS3 (μέσω streaming) και PSP, καθώς και σε game trials.

Το νέο PlayStation Plus θα γίνει διαθέσιμο στην Ελλάδα στις 23 Ιουνίου.

