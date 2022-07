Το kick off μας έμαθε να παίζουμε μπάλα στην… τηλεόραση

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

Ο πρώτος, των πρώτων. Ναι, αυτός θα μπορούσε να ήταν ο πιο χαρακτηριστικός τίτλος για το kick off το οποίο έθεσε νέες βάσεις για τα ηλεκτρονικά ποδοσφαιράκια καθώς πάνω του «πάτησαν» όλα τα επόμενα, ενώ ταυτόχρονα έσβησε μονομιάς τις κακοκλωτσιές των προηγούμενων ρετρό παιχνιδιών ποδοσφαίρου.

Η σέντρα στο Amiga

Αφού έκανε σέντρα στο Amiga στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μάλιστα μετά από χρόνια σκόραρε στις κονσόλες

Για όσους δε θυμούνται, το βασικότερο χαρακτηριστικό του τίτλου ήταν ότι η κάμερα ήταν από πάνω και έβλεπες του παίχτες σχεδόν σαν κουκίδες, αλλά έβλεπες γήπεδο και είχε άλλη αίσθηση του ποδοσφαίρου. Επίσης το gameplay του ήταν φανταστικό καθώς υπήρχε η εξής «τεχνοτροπία» η μπάλα δεν κόλλαγε στα πόδια του παίκτη, αλλά κινούταν μπροστά της, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πολλές φορές… χειρουργικές κινήσεις!

Kick Off: Το εξώφυλλο του Amstrad το 1989 ήταν ελκυστικό για την εποχή του.

Πώς ξεκίνησε…

Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή. Βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος της δεκαετίας του ’80, και ο Dino Dini σε συνεργασία με την publisher Anco δημιουργεί το ποδοσφαιράκι Kick Off.

Είχαν περάσει τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την επιτυχία του Tehkan World Cup το οποίο φιγούραρε στα «ουφάδικα» αλλά οι εποχές είχαν αλλάξει καθώς ότι οι υπολογιστές είχαν ήδη μπει για τα καλά στα σπίτια.

Οι ποδοσφαιρόφιλοι εκείνης της εποχής έπρεπε να καταφεύγουν στα ουφάδικα για να παίξουν ένα ποδοσφαιράκι της προκοπής (το Match Day ήταν μια λύση αλλά όχι αρκετή).

Έτσι με γνώμονα το gameplay του Tehkan World Cup, ο Dino Dini δημιουργεί το 1989 το Kick Off, έναν τίτλο ο οποίος παρείχε στον χρήστη δεκάδες επιλογές. Η καλύτερη έκδοση του Kick Off είναι αναμφισβήτητα αυτή της Amiga, από κάθε άποψη (γραφικών, χειρισμού κτλ.) και έμεινε δίκαια στην ιστορία αλλά και στην μνήμη των gamers των 80’s και των 90’s.

Ήθελε ταχύτητα και αντανακλαστικά

Το Kick Off χαρακτηρίζεται ως το πιο δύσκολο ποδοσφαιράκι όλων των εποχών (το Sensible Soccer μπροστά του είναι παιχνιδάκι) όχι μόνο λόγω των ιδιαιτεροτήτων του αλλά και λόγω της ταχύτητάς του. Ο παίκτης πραγματικά έχανε την μπάλα αφού η ταχύτητά της «επέβαλε» στον χρήστη να αναδείξει αντανακλαστικά για να μπορέσει να σκοράρει ή να κρατήσει την άμυνα του θωρακισμένη.

Μετά την κυκλοφορία του Kick Off κυκλοφόρησαν αρκετές συνέχειες.. Το Kick Off 2 κυκλοφόρησε το 1990 ως συνέχεια του Kick Off. Το συγκεκριμένο παιχνίδι εισήγαγε μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά καθώς και αρκετές μικρές αλλαγές. Αλλά δεν έπεισε πολλούς οι οποίοι είχαν ήδη στην κατοχή τους την πρώτη έκδοση, την ανεπανάληπτη ως και σήμερα.

Η αρχική οθόνη λίγο πριν πατήσεις το start για να διεκδικήσεις το τρόπαιο

Τα highlights της Anco

Η κύρια επιτυχία της Anco ήρθε το 1988 με το Kick Off στο Atari ST και στην Amiga που έφτασε μάλιστα στην πρώτη θέση στα charts πωλήσεων.

Την επόμενη χρονιά, η Anco θέτει στην κυκλοφορία το Kick Off 2, το οποίο θα αποκτήσει καλτ στάτους, αφού μέχρι σήμερα παίζεται σε φιλικά τουρνουά. Ήταν επίσης η χρονιά που η Anco κυκλοφόρησε την πρώτη δόση της σειράς προσομοίωσης διαχείρισης της ομάδας ποδοσφαίρου Player Manager, η οποία, ενώ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τόσο ευρύ κοινό, καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς. Η επιτυχία του Kick Off θα φτάσει στα ύψη με την άφιξη της Nintendo και της Sega στην Ευρώπη και την κυκλοφορία του Super Kick Off στις αντίστοιχες κονσόλες τους.

Και από το Kick off στο Goal του Gameboy

Το 1992, ο προγραμματιστής του Kick Off ο Dino Dini άφησε την Anco και υπέγραψε συμβόλαιο για την Virgin Games, η οποία στην συνέχεια τον αξιοποίησε και κυκλοφόρησε το Goal! το 1993. Άλλη επανάσταση (ειδικά στο Gameboy, την οποία θα αναλύσουμε σε επόμενο αφιέρωμα). Η φυγή του προγραμματιστή Dino Dini από την Anco ήταν αρκετή για να χαθούν οι ισορροπίες και οι εμπνεύσεις ειδικά στα αθλητικά παιχνίδια. Μια ανιαρή επανάληψη στην συνταγή του kick-off με μια χαριτωμενιά μόνο το 1997 να βγάλει ένα παιχνίδι hockey αλλά πάλι με ίδια λογική. Δηλαδή τα χρόνια περνούσαν και η εξέλιξη ήταν σχεδόν μηδενική.

Μετά το millennium το τέλος

Η Anco κυκλοφόρησε αρκετές εκδόσεις της σειράς Kick Off μεταξύ 1994 και 1997, αλλά αυτά τα παιχνίδια είχαν λίγα κοινά με το Kick Off και το Kick Off 2. Το 2001–2003, ο προγραμματιστής της Anco, ο Steve Screech έκανε μια προσπάθεια για να επανεκκινήσει τις σειρές Kick Off και Player Manager. Το Kick Off 2002 κυκλοφόρησε αλλά δεν «τράβηξε» καθόλου καθώς τότε η επέλαση άλλων τίτλων πιο προσεγμένων δεκάδων τίτλων το άφησε στα αποδυτήρια… και κάπου εκεί ήταν και το κύκνειο άσμα της Anco.

Ωστόσο στην ελληνική έκδοση είχε γίνει μια καλή προσπάθεια αφού ο Γιώργος Μητσικώστας με τις πολλές φωνές του ήταν ο speaker, αλλά αυτό ίσως ήταν το μόνο ενδιαφέρον σε αυτό το ποδοσφαιράκι που είχε να αναμετρηθεί με το Fifa & το Pro στην αρχή της ακμής τους.

Kick-off 2 σε δισκέτα…

