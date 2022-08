Τα videogames που κατέκτησαν την 7η τέχνη

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

12/08/2022 13:46

Το σύνηθες είναι μια ταινία να γίνει videogame. Αυτό μάλιστα ήταν νόμος και φαινόμενο την δεκαετία του ‘90. Πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Terminator, ο Batman, ο James Bond, True Lies κ.α

Όμως στον κάθε κανόνα υπάρχει μία ή και περισσότερες εξαιρέσεις. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ψηφιακούς ήρωες που σαγήνευαν εκατομμύρια παιδιά και εφήβους σε όλον τον κόσμο. Έτσι οι ιστορίες και οι ήρωες που επινοήθηκαν από κάποιον προγραμματιστή και την ομάδα του εισέβαλαν στην 7η τέχνη. Οι θαυμαστές των videogames δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους πως οι ήρωες τους είχαν πάρει σάρκα και οστά και έπαιζαν στην μεγάλη οθόνη. Βέβαια με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια ακόμη και τρισδιάστατοι ήρωες έγιναν πρωταγωνιστές σε ταινία (βλ. Sonic).

Tom Raider & Lara Croft: Angelina Jolie Vs Alicia Vikander

Από τους πρώτους τίτλους του PS1 που σαγήνεψαν τους πιτσιρικάδες όλου του κόσμου (λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90), ήταν το «Tom Raider». H Lara Croft με τις περιπέτειες της έκανε τα αγόρια της εποχής να ξενυχτάνε για να την οδηγήσουν στις λύσεις των γρίφων.

Η Lara Croft είναι μια εξαιρετικά έξυπνη και αθλητική Βρετανίδα αρχαιολόγος που μπαίνει ατρόμητη σε αρχαίους τάφους και επικίνδυνα ερείπια σε όλο τον κόσμο. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα του βρετανικού προγραμματιστή Core Design που περιελάμβανε τον Toby Gard. Ο χαρακτήρας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιντεοπαιχνίδι Tomb Raider το 1996.

Η Lara Croft έγινε ταινία και η ομοιότητα της ψηφιακής γυναίκας ήταν τόσο έντονη με την καλλονή ηθοποιό Angelina Jolie, που ήταν αδύνατο να πάρει κάποια άλλη το ρόλο. Όταν έγινε η ταινία δεν έπεφτε καρφίτσα στους κινηματογράφους.

Μάλιστα πριν λίγα χρόνια και συγκεκριμένα το 2018 έγινε και σίκουελ του Tom Raider, αλλά με άλλη ηθοποιό, την Alicia Vikander και η ταινία έφερε τον τίτλο «Rise of the Tomb Raider. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό της, η Vikander έχει την ενημερωμένη εμφάνιση της πιο νέας εκδοχής της Lara: Ένα γκρι φανελάκι και ένα cargo παντελόνι. Οπλίζεται επίσης με ένα τόξο και μια φαρέτρα γεμάτη με βέλη, καθώς και ένα κόκκινο άγκιστρο. Όλα όπλα που χρησιμοποιεί η Lara στα βιντεοπαιχνίδια. Η πλοκή είναι επίσης αρκετά παρόμοια με τα γεγονότα του παιχνιδιού του 2013, με τη Lara να παλεύει μακριά από το μυστηριώδες και απομονωμένο νησί Yamatai. Ωστόσο η αλήθεια είναι πως ακόμη και εδώ η πρώτη φορά είναι πάντα η καλύτερη και γι’ αυτό το λόγο ψηφίζουμε Angelina Jolie ως Lara Croft.

Ο γάμος Resident Evil με την Milla Jovovich έφερε μεγάλη… «προίκα»

Πάλι στο PS1 ένα άλλο παιχνίδι προκαλεί δέος. Ο λόγος για το Resident Evil. Έτσι δεν άργησε να πέσει η ιδέα στο τραπέζι πως το συγκεκριμένο videogame επιβάλλεται να γίνει ταινία. Πρωταγωνίστρια η Milla Jovovich. Ο γάμος στέφθηκε με κάτι παραπάνω από επιτυχία. Οι ταινίες Resident Evil έχουν σπάσει ρεκόρ δισεκατομμυρίων δολαρίων στο box office. Το franchise των έξι ταινιών είναι εύκολα η μακροβιότερη και τα υψηλότερα εισοδηματικά σειρές ταινιών που έχουν ποτέ βασιστεί σε βιντεοπαιχνίδι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Netflix θα κάνει μια νέα τηλεοπτική εκπομπή βασισμένη στο Resident Evil.

Super Mario Bros– Η σωλήνα που…βούλωσε

Και ενώ οι κασέτες των αδερφών Super Mario πουλούσαν σαν τρελές σε όλον τον πλανήτη και είχαν μπει σχεδόν σε κάθε σπίτι, έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να γυριστεί και ταινία με πρωταγωνιστές τους δύο υδραυλικούς. Όλα αυτά εν έτει 1993. Τι δεν το θυμάστε; Και καλά κάνετε καθώς ήταν μια αποτυχημένη μεταφορά πολύ πρόχειρα δοσμένη μακριά από τα φώτα της επιτυχίας των παιχνιδιών. Απλά έπιασαν το timing.

Οι υδραυλικοί του Μπρούκλιν Ο Mario (Bob Hoskins) και ο Luigi (John Alberto Leguizamo) σώζουν την πριγκίπισσα Daisy από τον King Koopa (Dennis Hopper). Η ταινία «τιμωρήθηκε» από τους χρήστες και δεν έκοψε τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν θέσει ως στόχο.

Ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ στο Street Fighter

Ένα από τα πιο ιστορικά fighting games όλων των εποχών είχε κάνει την απόβαση του το 1994 από τα ουφάδικα στις οικιακές κονσόλες. Οι χαρακτήρες του που ήταν δυναμικοί και ισχυροί πληρούσαν όλες τις προδιάγραφες για να γίνουν…ταινία. Το μόνο που θα περίμενε κανείς είναι να δει πρωταγωνιστή το Ryu. Αντί αυτού ο Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ υποδύθηκε τον Guile, τον πρώην ειδικοδυναμίτη της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλήθεια είναι ότι του ταίριαζε πολύ φυσιογνωμικά.

Η ιστορία είναι απλή και κατανοητή και δίνει ένα κίνητρο να σωθούν κάποιοι αιχμάλωτοι.

Συγκεκριμένα ο στρατηγός Bison (Raul Julia), ο κακός δικτάτορας του Shadaloo, αιχμαλωτίζει ένα λεωφορείο με εργάτες και τους κρατά για λύτρα. Ο συνταγματάρχης Γκουίλ (Jean-Claude Van Damme) ηγείται μιας διεθνούς δύναμης κρούσης για να εισβάλει στο Shadaloo και να σώσει τους ομήρους. Στην πορεία, ο Guile στρατολογεί τον Chun-Li (Ming-Na Wen), έναν ρεπόρτερ και ειδικό στις πολεμικές τέχνες του οποίου ο πατέρας σκοτώθηκε από τον Bison πριν από χρόνια, δύο νεαρούς απατεώνες (Damian Chapa, Byron Mann) και έναν παλαιστή σούμο (Peter Navy Tuiasosopo). Σκηνοθεσία: Steven E. de Souza

Η ταινία προβλήθηκε το 1994 και εισπρακτικά πήγε πολύ καλά και την βλέπει κανείς πολύ ευχάριστα μέχρι και σήμερα.

Και Mortal Kombat το 1995 με Κρίστοφερ Λάμπερτ ως Ρέιντεν

Αφού βγήκε ταινία Street Fighter δεν γινόταν να μη βγει και Mortal Kombat καθώς η κόντρα τους ήταν σε όλα τα επίπεδα (και παραμένει μέχρι και σήμερα) έντονη. Το 1995 βγήκε και έβαλε τους gamers να αφήσουν για λίγο τα χειριστήρια και να πάνε σινεμά.

Ο Θεός του Κεραυνού Ρέιντεν (Κρίστοφερ Λάμπερτ) επιλέγει τρεις πολεμιστές, την ομοσπονδιακή πράκτορα Sonya Blade (Μπρίτζετ Γουίλσον), τον μοναχό Σαολίν Λούι Κανγκ (Ρόμπιν Σου) και τον σταρ του κινηματογράφου Τζόνι Κέιτζ (Λίντεν Άσμπι) και τους εκπαιδεύει. Μετά από έντονη προπόνηση, ο Ρέιντεν μεταφέρει τους τρεις πολεμιστές τους στον Έξωκοσμο όπου διεξάγεται ένα τουρνουά μάχης με έπαθλο τη γη. Εκεί, οι τρεις άνθρωποι πρέπει να νικήσουν τους δαίμονες πολεμιστές του κακού Shang Sung (Cary-Hiroyuki Tagawa) και να μην επιτρέψουν στον Sung να καταλάβει τη Γη. Μάλιστα πέρυσι προβλήθηκε άλλο μια εκδοχή του Mortal Combat στους κινηματογράφους.

Το Hitman ως ταινία μπορεί και να ξεπέρασε το videogame

Τελικά το PS1 έδωσε πολλές λαβές στον κινηματογράφο. Άλλη ένα videogame που έγινε ταινία και μάλιστα συναρπαστική περιπέτεια ήταν το Hitman.

To story έχει ως εξής. Ένας επαγγελματίας δολοφόνος γνωστός μόνο ως Πράκτορας 47 (Timothy Olyphant) παγιδεύεται. Γυρίζει σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, ελπίζοντας να μάθει ποιος του την έστησε και γιατί. Ωστόσο, η αυξανόμενη προσκόλλησή του σε μια όμορφη αλλά τραυματισμένη νεαρή γυναίκα αποτελεί εξίσου μεγάλη απειλή για την επιβίωσή του. Το «παιχνίδι» μπλέκεται όταν κυνηγούν πράκτορες της Ιντερπόλ αλλά και Ρώσοι.

Το Assassin's Creed ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Το Assassin's Creed είναι αναμφισβήτητα καλύτερα φτιαγμένο (και σίγουρα καλύτερο καστ) από τις περισσότερες προσαρμογές βιντεοπαιχνιδιών στον κινηματογράφο. Ίσως επειδή το πίστεψαν πολύ οι συντελεστές του. Το αποτέλεσμα ως ταινία ήταν εκπληκτικό.

Η ιστορία της ταινίας έχει ως εξής, ο Cal Lynch ταξιδεύει πίσω στο χρόνο στην Ισπανία του 15ου αιώνα μέσω μιας επαναστατικής τεχνολογίας που ξεκλειδώνει τις γενετικές μνήμες που περιέχονται στο DNA του. Εκεί, ζει τις εμπειρίες του Aguilar de Nerha, ενός μακρινού συγγενή που είναι επίσης μέλος των Assassins, μιας μυστικής εταιρείας που αγωνίζεται να προστατεύσει την ελεύθερη βούληση από το διψασμένο για εξουσία Τάγμα των Ναών. Μεταμορφωμένος από το παρελθόν, ο Cal αρχίζει να αποκτά τις γνώσεις και τις φυσικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να πολεμήσει την καταπιεστική οργάνωση στο παρόν.

Παίζουν Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson

Prince of Persia: Από το Gameboy στο σινεμά με 2 δεκαετίες καθυστέρηση

Όποιος είχε Gameboy αποκλείεται να μην είχε παίξει το Prince of Persia. Ήταν από τα παιχνίδια σταθμούς της φορητής ασπρόμαυρης κονσόλας της Nintendo. Η ιστορία του έμοιαζε λίγο πολύ με αυτή του Αλαντίν αλλά ήταν λίγο πιο aggressive ο ήρωας που χειριζόσουν. Κάπως έτσι συνέβη και στην ταινία. Αλλά αυτή άργησε να βγει καθώς το videogame που τρέλανε την γενιά των gamers των 90’s μπήκε στην μεγάλη οθόνη το…2010! Παραλίγο να ξεχαστεί…

Η ιστορία έχει ως εξής: Στην ιερή πόλη του Αλαμούτ βρίσκεται η Άμμος του Χρόνου, η οποία δίνει στους θνητούς τη δύναμη να γυρίσουν τον χρόνο πίσω. Όλα καλά μέχρι εδώ.

Ο Dastan (Jake Gyllenhaal), ο υιοθετημένος γιος του βασιλιά της Περσίας κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του. Είναι αποφασισμένος να ξεσκεπάσει την πλεκτάνη και αποφασίζει να βρει το μαγικό στιλέτο, έναν αρχαίο θησαυρό που θα του δώσει δύναμη. Σύμμαχος του σε αυτή την επικίνδυνη αποστολή η πριγκίπισσα του Αλαμούτ που ονομάζεται Tamina (Gemma Arterton).

Πρωταγωνιστούν: Starring: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina

Γκάζωσε το Need for Speed και στο σινεμά

Δεν ήταν αυτό που περίμεναν οι γκαζάκηδες όταν άκουσαν ότι το Need For Speed παρκάρει στην μεγάλη οθόνη. Είχαν μάλλον στο μυαλό τους κάτι σαν το Fast & Furious. Το Need for Speed έγινε απλά για να γίνει… και τέλος. Κανείς δε θυμάται πως έγινε και ταινία.

Η ιστορία έχει ως εξής: Ο Tobey Marshall (Aaron Paul), ένας μηχανικός, αγωνίζεται με «φτιαγμένα» αυτοκίνητα σε μια υπόγεια πίστα. Παλεύοντας να διατηρήσει την επιχείρησή του ζωντανή, συνεργάζεται με τον πλούσιο αλλά ύπουλο Ντίνο Μπρούστερ (Ντόμινικ Κούπερ). Ωστόσο, ο Ντίνο μπλέκει τον Τόμπι για ένα έγκλημα που ο τελευταίος δεν έκανε με αποτέλεσμα όμως να οδηγηθεί στη φυλακή. Δύο χρόνια αργότερα, ο Tobey είναι έξω και σκέφτεται να εκδικηθεί. Η μόνη του ευκαιρία να «καταστρέψει» τον Ντίνο είναι να τον κερδίσει σε έναν αγώνα υψηλής ταχύτητας.

Ο Σόνικ μπορεί να έγινε τελευταίος αλλά τους…πέρασε όλους

Ο ήρωας της Sega ο μπλε σκαντζόχοιρος ο Σόνικ έγινε ταινία κάνοντας εκατομμύρια gamers σε όλον τον κόσμο ευτυχισμένους. Ο ήρωας με την υπερηχητική ταχύτητα πέρασε στις σκοτεινές αίθουσες το 2020 για να πιάσει τον Ρομπότνικ. Βέβαια για να πάρει σάρκα και οστά χρειάστηκε η χρήση της τεχνολογίας, αλλά αυτό δεν ένοιαξε κανέναν. Η παρουσία του Τζιμ Κάρεϊ μετά από χρόνια ήταν ένας ακόμη λόγος για να δει κάποιος την ταινία.

Πρωταγωνιστούν: James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Tika Sumpter

