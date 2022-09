Τα ρετρό μπασκετάκια που σούταρες από την τηλεόρασή σου στα 90s

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

02/09/2022 14:24

Όμως στους Έλληνες φιλάθλους το μπάσκετ είναι έντονα στην κουλτούρα τους και αυτό από τότε που ο Γκάλης και η ομάδα του έφεραν το άθλημα στη ζωή μας.

Είναι φυσικό από πιτσιρικάδες όταν δεν μπορούσαμε να παίξουμε μονά στην μπασκέτα της γειτονιάς, ή αυτές του σχολείου, που πηδάγαμε τα κάγκελα για να σουτάρουμε παίζαμε σε κονσόλες.

Ποια ήταν τα retro μπασκετάκια που λιώναμε; Θα κάνουμε ένα ταξίδι σε αυτά που μας απογείωναν την αδρεναλίνη στα ύψη. Βέβαια το μόνο κακό που είχαν -και έχουν μέχρι σήμερα- είναι ότι δεν ήταν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι εθνικές.

Πάμε να πατήσουμε start για να ντριπλάρουμε και να καρφώσουμε με τους παίχτες θρύλους από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Τα ρετρό μπασκετάκια συν έπεσαν με την ακμή του ελληνικού μπάσκετ

Το εμβληματικό NBA JAM

Ξεκινάμε το αφιέρωμα μας δυναμικά με το NBA Jam του 1993. Ποιος το έπαιξε αυτό το παιχνίδι και δεν το ερωτεύτηκε καθώς ήταν ό,τι μπορούσε να ζητήσει κανείς από την άποψη του arcade gaming.

Είχε όλες τις ομάδες του ΝΒΑ αλλά δεν έπαιζαν πέντε εναντίον πέντε αλλά δύο εναντίον δύο .

Φράσεις όπως «Boomshackalaka» και «He's on fire» που φώναζε ο εκφωνητής έγιναν δημοφιλείς λόγω του NBA Jam.

Όλοι έχουμε παίξει αυτά τα παιχνίδια στα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια

Όταν ένας παίχτης έπαιρνε φόρα και κάρφωνε, είχε άλμα σχεδόν μέχρι το…ταβάνι του γηπέδου και ταυτόχρονα τα φλας άστραφταν σε πολλά σημεία της κερκίδας, δίνοντας μια αίσθηση εντυπωσιασμού στον gamer της δεκαετίας του 90.

Το NBA Jam έγινε εξαιρετικά δημοφιλές, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα με την πάροδο των ετών, καθιστώντας το απόλυτο μπασκετικό arcade παιχνίδι όλων των εποχών με τα υψηλότερα κέρδη.

Μπασκετική αποκάλυψη το NBA Live 95

Για πολλούς ανθρώπους, αυτό ήταν το αποκορύφωμα των βιντεοπαιχνιδιών μπάσκετ. Και όχι άδικο. Το NBA Live 95 που κυκλοφόρησε τόσο για το Sega Mega Drive όσο και για το Super Nintendo το 1994, εισήγαγε έναν τόνο στοιχείων σε αυτόν τον κόσμο και πάνω σε αυτά πάτησαν και τα επόμενα μπασκετάκια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η ισομετρική κάμερα που μέχρι τότε ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί.

Υπήρχε επίσης ο μετρητής σε σχήμα «Τ» που χρησιμοποιείται για τη βολή ελεύθερων βολών, το κουμπί turbo και η δυνατότητα να δημιουργήσετε τις δικές σας ομάδες ή ακόμη και παίκτες. Πολλές κριτικές υποστήριξαν ότι αυτό ήταν το καλύτερο παιχνίδι μπάσκετ που έγινε ποτέ εκείνη τη στιγμή. Ήταν τόσο δημοφιλές που συμπεριλήφθηκε μια νέα έκδοση με την κυκλοφορία του NBA Live 06.

Double Dribble από την εποχή των…δεινοσαύρων

Και αφού περιγράψαμε πιο πάνω τις κορυφές των κορυφών στην κατηγορία των ρετρό μπάσκετ παιχνιδιών, πάμε να δούμε και την πιο παλιά έκδοση. Το Double Dribble κυκλοφόρησε για το arcade το 1986 και το Nintendo Entertainment System το 1987. Η ιδέα ότι οι παίκτες σας μπορούσαν να κάνουν τρομερές ντρίμπλες με την μπάλα (από εκεί προκύπτει και το όνομα) στα χέρια και να καρφώσουν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή. Αν έπαιζες αρκετά συχνά, θα μπορούσες να βρεις το τέλειο σημείο για να σουτάρεις, ώστε να μην χάσεις ποτέ σουτ. Τα γραφικά και το gameplay ήταν σε διαφορετικό επίπεδο από τα έως τότε παιχνίδια του είδους. Αυτό εγκαινίασε μια νέα εποχή.

Μονό με Jordan και Bird

Ένα ακόμη παιχνίδι σε στυλ 1-on-1. Φτάνοντας πολύ πίσω το 1988 η Electronic Arts επέλεξε να επικεντρωθεί σε δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του NBA –και φυσικά τα πιο εμπορικά, τον Michael Jordan και τον Larry Bird. Οι δύο αστέρες έπαιζαν ατελείωτα μονά μεταξύ τους.

Aλλά αυτό δεν ήταν ένα απλό μονάκι ανάμεσα στον .Jordan και Bird: Ένας εναντίον ενός σας επέτρεψε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Jordan σε έναν διαγωνισμό dunk και να επιλέξετε Bird σε σουτ τριών πόντων. Εκείνη την εποχή, αυτό ήταν κάπως επαναστατικό.

Tecmo NBA Basketball: Οι βαθιές καινοτομίες του έδειξαν το δρόμο

Όλοι θυμούνται το Tecmo Bowl ως το χρυσό πρότυπο των πρώτων αγώνων ποδοσφαίρου. Ο λιγότερο γνωστός άδερφός του είναι το Tecmo NBA Basketball. Αυτή η κυκλοφορία του Νοεμβρίου 1992 ήταν ένα από τα πρώτα παιχνίδια που αισθάνονταν σαν ένα πραγματικό πρωτάθλημα. Παρακολούθησε στατιστικά και τραυματισμούς με τρόπους που δεν είχαν δει πριν.

Το Tecmo NBA Basketball ήταν επίσης ένα από τα πρώτα που συμπεριέλαβε κινηματογραφικές σκηνές, δίνοντάς του μια ρεαλιστική αίσθηση. Για να είμαστε δίκαιοι, το gameplay άφησε κάτι το επιθυμητό αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.

Ο τίτλος αυτός πήρε μια ξεχωριστή ώθηση επειδή ήταν το πρώτο παιχνίδι που διέθετε τις ομάδες NBA με πραγματικούς παίκτες NBA. Ήταν μια καινοτομία για την εποχή καθώς για να το πετύχει αυτό η Temco είχαν προηγηθεί οι υπογραφές και οι άδειες από τις αντίστοιχες ομάδες. Σίγουρα μια επίπονη διαδικασία με πολλά logistics καθώς οι φιλοσοφίες του marketing τότε των ομάδων ήταν πολύ… φειδωλές.

Ο νεαρός Kobe Bryant στο NBA Courtside ήταν ο νεότερος «ήρωας»

Παρά το γεγονός ότι ήταν στο NBA μόνο για μερικά χρόνια εκείνη τη στιγμή, ο αείμνηστος, σπουδαίος Κόμπι Μπράιαντ είχε ήδη καθιερωθεί ως ανερχόμενος μύθος στο μπάσκετ από το 1998. Σε ηλικία μόλις δεκαεννέα ετών, ο Μπράιαντ έγινε ο νεότερος παίκτης που είχε ποτέ ένα παιχνίδι που δημιουργήθηκε για εκείνον και το NBA Courtside πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα κερδίζοντας τον 'Ονομασία Επιλογής Παικτών' Το παιχνίδι δημιούργησε μια συνέχεια, η οποία κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά.

NBA All-Star Challenge, για τους ψαγμένους μπασκετικούς gamers

Εδώ είμαστε. Οι ψαγμένοι gamers και οι μπασκετόφιλοι το είχαν λιώσει το NBA All-Star Challenge.

Αυτό το παιχνίδι προσφέρει την ευκαιρία να αγωνιστείτε στο μπάσκετ ένας προς έναν με σούπερ σταρ του NBA όπως ο Μάικλ Τζόρνταν (Σικάγο Μπουλς), ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον (Σαν Αντόνιο Σπερς), ο Λάρι Μπερντ (Μπόστον Σέλτικς) και ο Πάτρικ Γιούινγκ (Νιου Γιορκ Νικς).

Οι τρόποι παιχνιδιού που είναι διαθέσιμοι στους παίκτες περιλαμβάνουν ένα τουρνουά ελεύθερων βολών, έναν διαγωνισμό σουτ τριών πόντων και ένα τουρνουά όπου ένας παίκτης του NBA θα αντιμετωπίσει άλλους παίκτες του NBA για το απόλυτο έπαθλο. Ο νικητής κάθε αγώνα έχει μια οθόνη με ένα σύνολο στατιστικών παιχνιδιού. Οι παίκτες δεν επιλέγονται ονομαστικά. Εδώ περιλαμβάνονται επίσης ζωτικής σημασίας στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το παιχνίδι, όπως το ύψος, το βάρος, ο αριθμός των πόντων που σημειώνει ο παίκτης σε ένα τυπικό παιχνίδι και η ακρίβεια σε ποσοστό για διάφορες βολές.

Lakers versus Celtics and the NBA Playoffs στο μακρινό MS-DOS

Το Lakers versus Celtics and the NBA Playoffs είναι ένα βιντεοπαιχνίδι μπάσκετ που αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε από την Electronic Arts. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1989 για υπολογιστές συμβατούς με MS-DOS και για το Mega Drive/Genesis το 1991. Το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. ήταν το πρώτο παιχνίδι που εγκρίθηκε από το NBA και ήταν το πρώτο που περιείχε πολλά αστέρια και ομάδες του NBA σε ένα παιχνίδι. Ο τίτλος του παιχνιδιού παραπέμπει στον ανταγωνισμό της δεκαετίας του 1980 μεταξύ των Boston Celtics και των Los Angeles Lakers. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη σειρά αγώνων των ΝΒΑ Playoffs.

Barkley Shut Up and Jam!

Το Barkley Shut Up and Jam! είναι ένα βιντεοπαιχνίδι μπάσκετ που αναπτύχθηκε αρχικά και δημοσιεύτηκε από την Accolade για το Sega Genesis στη Βόρεια Αμερική το 1993 και αργότερα στην Ευρώπη τον Απρίλιο του 1994. Είναι η πρώτη είσοδος στη σειρά Barkley Shut Up και Jam , με εμφανή τον πρώην MVP του NBA Charles Barkley και ως έναν από τους δυνατούς χαρακτήρες. Το Jam χρησιμοποιήθηκε στον τίτλο λόγω της τρομερής επιτυχίας που είχε προηγηθεί λίγους μήνες πριν από το NBA JAM. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν πούλησε πολλά αντίτυπα αλλά ας το δούμε καθώς ήταν ένα παιχνίδι που βασιζόταν εμπορικά στον MVP του NBA εκείνης της χρονιάς, τον Charles Barkley Διαθέτοντας gameplay σε στυλ arcade παρόμοιο με το NBA Jam του Midway, αλλά ακολουθώντας πιστά τους κανόνες στο street basketball, οι παίκτες ανταγωνίζονται είτε με αντιπάλους που ελέγχονται από την CPU είτε με άλλους παίκτες σε αγώνες σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχικά γνωστό ως Charles Barkley Basketball κατά την ανάπτυξη και αρχικά κυκλοφόρησε στο Genesis, αργότερα μεταφέρθηκε στο Super Nintendo Entertainment System και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο του 1994. Στην Ελλάδα ήρθε το 1995.

Barkley Shut Up και Jam! έτυχε ανάμεικτης αλλά θετικής αποδοχής όταν κυκλοφόρησε και στις δύο πλατφόρμες, με τους κριτικούς να επαινούν τα γραφικά, τον ήχο και το multiplayer, ενώ άλλοι επέκριναν τα χειριστήρια, τα αθώα κινούμενα σχέδια και το παιχνίδι, με τους κριτικούς να συγκρίνουν επίσης το παιχνίδι με το NBA Jam. Οι θύρες για τον υπολογιστή και το Atari Jaguar ήταν υπό ανάπτυξη αλλά δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Ένα sequel, Barkley Shut Up and Jam 2, κυκλοφόρησε αποκλειστικά για το Genesis το 1995

