1 εκατ. Βρετανοί έκοψαν τις υπηρεσίες streaming για λόγους οικονομίας

Ούτε οι δύο σειρές της χρονιάς, House Of The Dragon και The Lord Of The Rings: The Rings Of Power, κατάφεραν να αποτρέψουν την ακύρωση των συνδρομών

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο ακύρωσαν φέτος τις συνδρομές τους σε υπηρεσίες streaming.

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ακυρώσει όλες τις συνδρομές τους σε υπηρεσίες streaming φέτος, σύμφωνα με αναφορές.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian τονίζεται ότι ο συνολικός αριθμός κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο με τουλάχιστον μία συνδρομή επί πληρωμή έχει μειωθεί κατά 937.000 το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης συμπεριφοράς των καταναλωτών Kantar Worldpanel, περισσότερα από 16 εκατομμύρια νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνουν για τουλάχιστον μία συνδρομητική υπηρεσία video on demand.

«Ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν σταματήσει τις υπηρεσίες streaming. Ο λόγος που οι άνθρωποι τις ακυρώνουν είναι η ανάγκη να εξοικονομήσουν χρήματα» ανέφερε ο Ντομινίκ Σουνέμπο από την Kantar Worldpanel.

Οι δύο σειρές της χρονιάς που ανέμενε το κοινό ήταν το prequel του Game Of Thrones, House Of The Dragon και το The Lord Of The Rings: The Rings Of Power.

Παρά τα ποσοστά τηλεθέασης ρεκόρ για το HBO και την Amazon, οι σειρές δεν απέτρεψαν την περαιτέρω μείωση των συνδρομών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα το τρίτο τρίμηνο του 2022, 234.000 νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο ακύρωσαν τις συνδρομές τους.



