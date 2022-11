Όταν βάζαμε γκολ στα ρετρό ποδοσφαιράκια της οθόνης

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

20/11/2022 07:11

Όλος ο πλανήτης ζει σε ρυθμούς Μουντιάλ. Το 22ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι γεγονός και οι απανταχού φίλαθλοι και λάτρεις της στρογγυλής θεάς έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους.



Από τις συζητήσεις δεν λείπουν οι αναμνήσεις από τα παλαιότερα Μουντιάλ που είχαν δει, αυτά που έμειναν στην ιστορία. Σίγουρα θα αναπολήσουν και τα κατορθώματα τους στα ρετρό ποδοσφαιράκια που έπαιξαν στις κονσόλες, ενώ οι πιο παλιοί θα θυμηθούν τα μηχανήματα στα ουφάδικα όταν ήταν πιτσιρικάδες. Ποδοσφαιράκια που απείχαν πάρα πολύ από αυτά που παίζουν τα παιδιά σήμερα, με χοντροκομμένους χαρακτήρες και γραφικά που δεν ήταν και για… βραβείο ή με gameplay όχι και τόσο εύκολο.



Ωστόσο, για κάποιο λόγο τα ποδοσφαιράκια αυτά είχαν μια γοητεία που ακόμη και σήμερα παραμένει αναλλοίωτη. Ας πατήσουμε το πλήκτρο «start» για να αρχίσουμε να παίζουμε μερικά από τα ρετρό ποδοσφαιράκια.

Στα πλοία και στα ουφάδικα το goal, goal, goal

Είχες κέρμα 50 δραχμών; Θα έπαιζες σε μηχάνημα το goal, goal, goal! Ένα παιχνίδι πολύ εθιστικό στο οποίο μάλιστα υπήρχε η δυνατότητα να καθοδηγήσεις και την ελληνική εθνική ομάδα σε διακρίσεις. Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που για κάποιο (ανεξήγητο) λόγο δεν την είδαμε να μεταφέρεται σε κάποια κονσόλα.

Nintendo World Cup

Το 1990 το NES ήταν στην κορυφή. Βρισκόταν σχεδόν σε κάθε σπίτι. Και όμως κάτι έλειπε από τους gamers της εποχής. Τι ήταν αυτό; Ένα ποδοσφαιράκι.



Κάπως έτσι «γεννήθηκε» το Nintendo World Cup. Η κάθε ομάδα δεν είχε 11αδα άλλα έξι παίχτες (τερματοφύλακας, δύο αμυντικοί, ένας στο κέντρο και δύο επιθετικοί) και ο κάτοχός του μπορούσε να ελέγξει τον έναν από αυτούς. Τα γραφικά κάπως χοντροκομένα και το gameplay σίγουρα όχι από τα καλύτερα, αλλά ήταν μια αρχή να κλωτσάς το τόπι στην τηλεόραση από την κονσόλα σου.

To Goal στο Gameboy

Τη δεκαετία του '90 δεν υπήρχε ούτε ένα πιτσιρίκι που να μην είχε Gameboy. Ένα καλοκαίρι γίνεται το «μπαμ». Το τελειότερο ποδοσφαιράκι για την φορητή ασπρόμαυρη κονσόλα, το «Goal» ήταν γεγονός. Ώρες ατελείωτες στο σπίτι ή στο χωριό το καλοκαίρι, τα πιτσιρίκια έλιωναν…

Fifa Soccer 1994 Mega Drive

Τα πρώτα βήματα του Fifa σε μια κονσόλα 16 bits ήταν γεγονός. Το Fifa Soccer σάρωνε και μάλιστα για έναν επιπλέον λόγο. Εξαιτίας του Μουντιάλ ήταν το μοναδικό παιχνίδι που είχε την εθνική Ελλάδα στις επιλογές του. Μπορεί στην πραγματικότητα να μην πέρασε ποτέ τους ομίλους, αλλά στο Sega πολλοί πιτσιρικάδες την έχρισαν πρωταθλήτρια κόσμου, με τις ικανότητες τους στα gameplays, κόντρα στα μεγαθήρια της εποχής Βραζιλία, Ιταλία, κ.ά.

Premier Soccer του 1993 από την Konami για τα ουφάδικα

Το Premier Soccer είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου που πιο arcade δεν γίνεται. Ο παίκτης επιλέγει πρώτα σε ποια ήπειρο θέλει να παίξει και στη συνέχεια ποια χώρα από αυτήν την ήπειρο θα αναλάβει.



Ο αγώνας παίζεται από μια πλάγια όψη από πάνω προς τα κάτω, όπου το γήπεδο ακολουθεί την κίνηση του παίκτη με την μπάλα. Ο διαιτητής κάνει επίσης την εμφάνισή του σε περίπτωση που κριθεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Στο παιχνίδι συμμετέχουν συνολικά 40 ομάδες.

Champions World Class Soccer

Η εταιρεία που έφτιαξε το mortal kombat και πολλά άλλα fighting games αποφάσισε να δέσει το κορδόνια της και να μπει στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έτσι δημιούργησε το Champions World Class Soccer με 70 εθνικές ομάδες! Μάλιστα αυτό που μας έμεινε είναι τα αγκομαχητά των παιχτών κατά τα «τζαρτζαρίσματα» τους… Το παιχνίδι ήταν διαθέσιμο για Super Nintendo και Mega Drive.

Kick off στο Amiga γκολ στο Gameboy

Και ναι, το kick off μπορεί να είναι το προγενέστερο όλων των παραπάνω. Αφού έκανε σέντρα στο Amiga στα τέλη της δεκαετίας του '80, μετά από χρόνια σκόραρε και στο Gameboy.



Για όσους δεν θυμούνται, το βασικότερο χαρακτηριστικό του τίτλου ήταν ότι η κάμερα ήταν από πάνω και έβλεπες του παίκτες σχεδόν σαν κουκίδες, δίνοντας άλλη αίσθηση του ποδοσφαίρου. Επίσης το gameplay του ήταν φανταστικό καθώς υπήρχε η εξής «τεχνοτροπία»: Η μπάλα δεν κόλλαγε στα πόδια του παίκτη, αλλά κινούταν μπροστά της, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πολλές φορές… χειρουργικές κινήσεις!

Dino Dini’s Soccer: Ο απόγονος του KICK OFF που δεν «έπεισε»

Από τον δημιουργό του KICK OFF – της σειράς αγώνων ποδοσφαίρου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις – προέκυψε το Dino Dini’s Soccer. Δεν κατάφερε να πείσει τους χρήστες παρότι «γεννήθηκε» λίγο πριν το Μουντιάλ της Γαλλίας. Ωστόσο ήταν συμπαθητικό! Εδώ που τα λέμε και από όνομα δεν έπειθε και πολύ…





Το Champions World Class Soccer ήταν ένα από τα παιχνίδια που έγραψε ιστορία στα ποδοσφαιράκια Οι όμιλοι στο Dino-Dinis-Goal ένα ποδοσφαιράκι που προσπάθησε αλλά δεν…έπεισε Τα ρετρό ποδοσφαιράκια που λιώσαμε και αγαπήσαμε Χοντροκομμένοι χαρακτήρες στα ποδοσφαιράκια των 80s Από τα πρώτα fifa Το Pro όταν «γεννήθηκε» Περισσότερες εικόνες

Sensible World of Soccer (Amiga, 1994): Πολύ μπροστά για την εποχή του

Και ενώ Nintendo και Sega που ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι τη δεκαετία του '90 δίνοντας λεφτά στις εταιρείες software για το «απόλυτο» ποδοσφαιράκι, η απάντηση ήρθε από την Amiga!



To Sensible World of Soccer έκανε σέντρα το 1994 και ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Πάνω από 1.500 σύλλογοι και 27 χιλιάδες αθλητές βρίσκονταν στον τίτλο που για πρώτη φορά μας έφερε τόσο κοντά με το ποδόσφαιρο. Ο τίτλος βραβεύτηκε από το περιοδικό Amiga Power ως ο καλύτερος της πλατφόρμας.

Το «τίμιο» Tecmo World Cup Soccer

Το Tecmo World Cup Soccer κυκλοφόρησε το 1990 από την Tecmo, όπως υποδηλώνει το όνομά του και φυσικά ήταν αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του (πολύ μακρινού πλέον) 1990.



Το Tecmo World Cup Soccer ήταν από τα πιο αργά ποδοσφαιράκια με το gameplay του να μην είναι αυτό που λέμε και το δυνατό του σημείο, εκνευρίζοντας τον χρήση αφού ό,τι και να έκανε, δύσκολα κρατούσε την μπάλα καθώς ανέβαινε επίπεδο. Ωστόσο ήταν μια «τίμια» προσπάθεια για τα δεδομένα της εποχής. Μια προσπάθεια όμως που δεν είχε εξελικτικά στοιχεία και έμεινε πιο πολύ στην εποχή του arcade. Είναι σαν να λέμε ότι ήθελαν να παραδώσουν ένα project γιατί τους πίεζε ο χρόνος για τη σέντρα του παγκοσμίου κυπέλλου.

International Superstar Soccer Pro

Όταν το 1997 εμφανίστηκε το PS1, άλλαξε θα λέγαμε την ιστορία του ποδοσφαίρου στο gaming. Το πρώτο International Superstar Soccer Pro ήταν γεγονός. Σε αυτό βρίσκαμε 32 διεθνείς ομάδες, τέσσερα διαφορετικά στάδια, 13 σχηματισμούς ομάδων μαζί με οκτώ μοναδικές στρατηγικές. Με μια λέξη: «πώρωση». Το συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε πολλούς να αγοράσουν το πρώτο τους PlayStation.

Temco World Cup 98: Το πάθημα της έγινε μάθημα

Η Temco το 1998 παρουσίασε ένα πολύ καλό ποδοσφαιράκι το οποίο μέχρι και σήμερα είναι από τα αγαπημένα των gamers. Το Temco World Cup 98 ίσως να έμεινε στις μνήμες πολλών gamers καθώς το Μουντιάλ του 1998 ήταν από τα καλύτερα που οι φίλαθλοι έχουν να θυμούνται μέχρι και σήμερα. Μπορεί η Εθνική να μην ήταν σε εκείνο το ποδοσφαιρικό ραντεβού όμως κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τον Ζινεντίν Ζιντάν και την παρέα του να παίζουν εκπληκτική μπάλα εναντίον μιας Βραζιλίας ιδιαίτερα χαρισματικής. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ήταν και από τα τελευταία που μπήκαν σε ουφάδικο.

Ακολουθήστε το Newsbomb και στο κανάλι μας στο YouTube.



Διαβάστε επίσης





Donkey Kong: Ένας... γορίλας δεν φέρνει την άνοιξη

«Βέλος»: Το ιστορικό αντιτορπιλικό έβαλε πλώρη για online ναυμαχίες

Nintendo Wario: Το ανάποδο «Μ» που δεν κέρδισε τελικά το στοίχημα

Η σφήνα του tekken στα fighting games