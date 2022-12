PlayStation 1: Η μέρα που άλλαξαν οι όροι του gaming

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

03/12/2022 08:30

Ήταν 3 Δεκεμβρίου του 1994 όταν σήμανε η νέα εποχή στον κόσμο του gaming. Η Sony ανακοινώνει πως το PlayStation 1 ήταν έτοιμο για να προσδώσει μια νέα εμπειρία στους παίκτες. Οι ανταγωνιστές της πήγαν να της κόψουν την φόρα αλλά δεν υπολόγισαν τις καινοτομίες που θα έφερνε το νέο μηχάνημα με τα παιχνίδια που θα το συνόδευαν! Η ιστορία γράφτηκε και το gaming εδώ και -σχεδόν- τρεις δεκαετίες είναι συνώνυμο με το PlayStation.

Νέα δομή

Τι σημαίνει αυτή η νέα εποχή μακριά από τα καθιερωμένα; Νέες συνταγές που θα είχαν νέες δομές σε γραφικά αλλά και gameplay που κυρίως εστίαζαν στη σκέψη του παίκτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Tomb Rider που έκανε τη διαφορά.



Ακόμα ένα παράδειγμα είναι το Crash, ένα «πάντρεμα» του Μάριο και του Σόνικ, τoυ FIFA και του Pro τα οποία απέκτησαν μία άλλη διάσταση πολύ πιο ρεαλιστική κάνοντας τους -τότε- έφηβους (αλλά και μεγαλύτερους) να «λιώνουν» στo gaming. Το ίδιο συνέβαινε και στο NBA Live που οι χρήστες νόμιζαν πως πατούσαν σε παρκέ του NBA.

Παράλληλα και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ανέβηκε... πίστα, αφού πατώντας το Χ στο μοχλό ένιωθες πως χάιδευες το γκάζι του supercar που οδηγούσες.

Απροετοίμαστοι οι ανταγωνιστές του

To PS1 από τις πρώτες στιγμές της «γέννησής» του κέρδισε τις εντυπώσεις και έκανε τους δύο ανταγωνιστές του, Nintendo και Sega –που μέχρι τότε απολάμβαναν την πίτα του gaming- να προσπαθούν να βρουν λύσεις σε πεδία, όμως, που δεν γνώριζαν.

Κινήσεις πανικού όπως αυτή με το Sega Saturn έπεσαν στο κενό. Το Saturn δεν το θυμάται κανείς, όμως δεν μπορεί κανείς να μην πιστώσει στην εταιρεία τη μετάβαση από την κασέτα στο CD-ROM.



Αποτυχία νούμερο δύο για τη Sega ήταν και το dreamcast που ακολούθησε. Και όταν εννοούμε αποτυχίες, μιλάμε πάντα με εμπορικό γνώμονα.



Από την άλλη η Nintendo λίγο πριν εμφανιστεί το PS1 επιχείρησε να αναβαθμίσει το SNES με τίτλους δυνατούς, όπως το Donkey Κong και το Killer Instinct, το οποίο όμως συνέχισε. Έτσι πήγε ξαφνικά στα 64bit (θεωρητικά όπως τα διαφήμιζε τουλάχιστον) προσπερνώντας τα 32bit της Sony. Τελικά δεν έπεισε κανέναν. Ο χρόνος είναι αυτός που κρίνει το αποτέλεσμα και από το Nintendo 64 θυμάται κανείς 5 με 10 τίτλους.

Τελικά η Sony πώς ξεκίνησε το PlayStation και ποιο είναι το παρασκήνιο τις δημιουργίας του;

Ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή. Το PlayStation είναι κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου του 1994 από τη Sony Computer Entertainment.



Το PlayStation εγκαινίασε μια νέα γενιά κονσολών 32-bit, σηματοδοτώντας την άνοδο της Sony στην εξουσία του κόσμου των βιντεοπαιχνιδιών. Γνωστό και ως PS One, το PlayStation χρησιμοποίησε συμπαγείς δίσκους (CD), προαναγγέλλοντας την απομάκρυνση της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών από τις (έως τότε) κασέτες. Κάτι που πολλοί δεν ήξεραν ή αγνοούσαν το SNES ήταν έτοιμο να «φορέσει» CD. (Το είχε κάνει το Mega drive και μπέρδεψε τους gamers).



Έτσι, μετά από ένα αποτυχημένο εγχείρημα με τη Nintendo να κυκλοφορήσει το PlayStation ως το Super Nintendo Entertainment System–CD στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Sony πήρε την απόφαση να διαθέσει τη δική της κονσόλα βλέποντας το μέλλον κατάματα. Αφού είδε μια βιομηχανία, αυτή του gaming, να απλώνεται μπροστά της, αποφάσισε να επενδύσει σε αυτήν και να αποτελέσει μια δύναμη. Και όπως έδειξε η ιστορία τα κατάφερε αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα σε τέσσερις γενιές gamers.

Το PlayStation κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο του 1994 και έκανε το αμερικανικό ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο του 1995. Και οι δύο εκδόσεις κέρδισαν την αποδοχή των κριτικών και εντυπωσιακές πωλήσεις. Τίτλοι όπως το Twisted Metal και το Ridge Racer ήταν πολύ δημοφιλείς. Μέχρι το 2005, το PlayStation είχε γίνει η πρώτη κονσόλα που κυκλοφόρησε ποτέ 100 εκατομμύρια μονάδες. Τα κορυφαία παιχνίδια του PlayStation περιελάμβαναν τα αγαπημένα: Final Fantasy 7, Crash Bandicoot και Tekken, τα οποία δημιούργησαν πολλές συνέχειες.





Παιχνίδια του PlayStation

Ο γάμος της Nintendo με τη Sony «σχόλασε» στο παρά πέντε αφήνοντας τελικά την προίκα στο PS1

Μετά την κατάρρευση της αγοράς των βιντεοπαιχνιδιών το 1983, η Nintendo ανοικοδόμησε τη βιομηχανία με το Nintendo Entertainment System, καθιστώντας την γρήγορα την κυρίαρχη δύναμη της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών την δεκαετία του '80. Κατά την ανάπτυξη του Super Nintendo Entertainment System, της δεύτερης οικιακής κονσόλας, στις αρχές της δεκαετίας του '90, η Nintendo είχε υπογράψει συμφωνία με τη Sony για την προμήθεια του επεξεργαστή ήχου-το Sony SPC700.

Τότε το SNES αντιμαχόταν το Mega Drive και η κάθε λεπτομέρεια ήταν σημαντική, πόσο μάλλον η καθαρότητα και η ποιότητα του ήχου, καθώς αυτός ήταν κομμάτι της ατμόσφαιρας των παιχνιδιών.

Καθώς η Nintendo συνέχιζε να αναπτύσσει πρόσθετα για το SNES, συμπεριλαμβανομένου ενός μόντεμ μικρής διάρκειας που κυκλοφόρησε μόνο στην Ιαπωνία, η Sony επικεντρώθηκε στον πυρήνα της τεχνολογίας και το 1986 ανέπτυξε μαζί με την Philips Electronics ένα νέο είδος CD-ROM που ονομάστηκε CD-ROM/ ΧΑ. Ο νέος τύπος δίσκου επέτρεψε την ταυτόχρονη εκτέλεση συμπιεσμένου ήχου, βίντεο, γραφικών και δεδομένων. Το αρχικό CD-ROM θα μπορούσε να περιέχει πληροφορίες ήχου ή δεδομένων, αλλά θα μπορούσε να τις εκτελεί μόνο ανεξάρτητα. Συνδυάζοντας αυτά τα τρία στοιχεία μαζί, τα παιχνίδια θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν μεγαλύτερα, πιο προηγμένα γραφικά και ήχο στα οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση τα αρχεία δεδομένων από έναν μόνο δίσκο.

Με τα νέα αυτής της καυτής ολοκαίνουριας τεχνολογίας και αξιοποιώντας την υπάρχουσα σχέση τους, η Nintendo προσέγγισε τη Sony για να ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός πρόσθετου CD-ROM στο Super Nintendo, στοχεύοντας να το κάνει την πρώτη κονσόλα της που βασίζεται σε δίσκους. Η συμφωνία έγινε το 1988 με τη Sony να δημιουργεί την τεχνολογία και τη Nintendo την επέκταση του PlayStation.





Το «πούλημα» και η ευκαιρία που εμφανίστηκε

Τα σχέδια εκτροχιάστηκαν λόγω μιας διαφωνίας για το συμβόλαιο που ώθησε τη Nintendo να επανεξετάσει τη σχέση. Η Nintendo έκανε αθόρυβα μια παράπλευρη συμφωνία με τη Philips Electronics για να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πρόσθετο SNES που βασίζεται σε δίσκο και ακύρωσε την υπάρχουσα συμφωνία της με τη Sony.

Η Sony όχι μόνο δεν έβαλε τα σχέδια στο συρτάρι αλλά ρίσκαρε και αποφάσισε να αναπτύξει την τεχνολογία της και να δημιουργήσει τη δική της κονσόλα. Και έτσι «γεννήθηκε» το PS1.

Ας θυμηθούμε μερικά παιχνίδια που «λιώσαμε» στο PS1, τα οποία έμειναν στην ιστορία

1. Metal Gear Solid



Τι μπορείτε να πείτε για το κλασικό της Konami; Λίγα παιχνίδια PlayStation έχουν τόσο εντυπωσιακά τρισδιάστατο περιβάλλον. Πολλά παιχνίδια το χρωστούν στην απλή αλλά αποτελεσματική προσέγγιση του Metal Gear Solid. Αλλά αυτό που πραγματικά μας κολλάει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πόσο εφευρετικό ήταν το παιχνίδι.



2. Tekken 3

Η σειρά Tekken ήταν το κορυφαίο 3D fighting franchise στην κονσόλα της Sony από τη στιγμή που έφτασε και η τρίτη έκδοση ήταν εύκολα η κορυφή των επιτευγμάτων της Namco εκείνη την εποχή. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό, καθώς το Tekken 3 ήταν γεμάτο με πρόσθετες λειτουργίες.



3. Crash Bandicoot: Warped

Η ανεπίσημη μασκότ του PlayStation ήταν ο Crash. Τρομερό παιχνίδι που ουσιαστικά συνδύαζε τις αρετές του Super Mario και του Sonic χωρίς όμως να τους αντιγράφει. Στο αφιέρωμά μας σας παραθέτουμε το 3ο μέρος της σειράς.



4. Grand Turismo 2

Το παιχνίδι ήταν μακράν το καλύτερο και πιο ρεαλιστικό παιχνίδι αγώνων. Οι παίκτες είχαν τρελαθεί για αυτό. Ενώ οι αγώνες φάνηκαν αρκετά παρόμοιοι με την πρώτη έκδοση και τα εκπληκτικά γραφικά παρέμειναν, το Gran Turismo 2 διέθετε περισσότερα αυτοκίνητα και περισσότερες πίστες για να αγωνιστεί ο παίκτης. Μάλιστα, σε αυτό το παιχνίδι είχε εισήχθη και ο ανταγωνισμός εκτός δρόμου! Η ανδρεναλίνη… στα ύψη.

5. Tomb Raider

Η πρώτη περιπέτεια της Lara Croft που μας έχει μείνει αξέχαστη. Δεν υπήρχε τίποτα σαν το Tomb Raider όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1996 - αυτός ο συνδυασμός εξερεύνησης, επίλυσης γρίφων και όπλων σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον ήταν εντελώς μοναδικός.



Αν και διαθέτει αξιομνημόνευτα σκηνικά όπως η διάσημη συνάντηση με τους δεινόσαυρους, το αυθεντικό Tomb Raider βασίζεται περισσότερο σε νοητικές προκλήσεις παρά στη δράση.



6. Resident Evil 2

Ενώ το πρώτο Resident Evil είναι αγαπητό για τη δημιουργία του είδους «Survival Horror», το Resident Evil 2 τελειοποίησε τη φόρμουλα. Αυτό το sequel ξεκινά δύο μήνες μετά τα γεγονότα του πρωτότυπου, καθώς η πανούκλα των ζόμπι της Umbrella Corporation εξαπλώνεται από τα εργαστήρια της εταιρείας στην κοντινή Raccoon City.



Όπως και το πρώτο παιχνίδι, το Resident Evil 2 διαθέτει δύο πρωταγωνιστές, παζλ, εξερεύνηση και περιορισμένους πόρους για πυρομαχικά και αποθήκευση του παιχνιδιού, επιβάλλοντας προσεκτικό και στρατηγικό παιχνίδι. Αλλά σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το «Σύστημα Zapping» για να ξαναδούν σενάρια πολλές φορές ως διαφορετικοί χαρακτήρες, προσφέροντας μοναδικές προκλήσεις σχεδιασμένες για τον καθένα. Οι παίκτες και οι κριτικοί επαίνεσαν την παρουσίαση της συνέχειας ως βελτίωση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, σχεδόν από κάθε άποψη.



7. Medal of Honor

Το Medal of Honor έθεσε τον πήχη ψηλά. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ανέπτυξε την ιστορία, συνεργαζόμενος με τους ίδιους ιστορικούς στρατιωτικούς συμβούλους με τους οποίους συνεργάστηκε στο Saving Private Ryan. Εκεί που οι προηγούμενοι σκοπευτές παρέμεναν σχετικά ήπιες υποθέσεις σχετικά με την ανατίναξη ορδών δαιμόνων, το Medal of Honor ήταν ένα από τα πρώτα σοβαρά, κινηματογραφικά σκοπευτικά που προήγγειλαν μελλοντικά κλασικά όπως το Spec Ops: The Line, εξερευνώντας τις σοβαρές αφηγηματικές δυνατότητες του μέσου. Οι κριτικοί και οι θαυμαστές επαίνεσαν επίσης το παιχνίδι του ως ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα shooter που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

8. Street Fighter Alpha 3



Ενώ το Tekken και το Bushido Blade άνοιξαν νέα μονοπάτια για παιχνίδια μάχης σε 3D, η Capcom έμεινε στις ρίζες της με το Street Fighter, το μαχητικό franchise που τα ξεκίνησε όλα. Το Street Fighter Alpha 3 διαθέτει ένα τεράστιο ρόστερ 34 μαχητών που προέρχονται από ολόκληρη την ιστορία της σειράς. Εισάγει επίσης τρία διαφορετικά στυλ παιχνιδιού «isms» στο είδος, αλλάζοντας τη μηχανική του τρόπου λειτουργίας των συνδυασμών και των ειδικών κινήσεων που φορτίζονται. Ενώ ορισμένοι θεώρησαν ότι τα γραφικά 2D, βασισμένα σε sprite, χρονολογούσαν το παιχνίδι, εκ των υστέρων φαίνεται υπέροχο και θεωρείται ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και εκλεπτυσμένες συμμετοχές στο franchise του Street Fighter.



9. Die Hard

Ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια που πέρασαν από τον κινηματογράφο στο PS1 ήταν το Die Hard. Δράση, ένταση και πιστό στο σενάριο της ταινίας. Δεν διαφημίστηκε πολύ, αλλά του αξίζει ένας έπαινος.



Ακολουθήστε το Newsbomb και στο κανάλι μας στο YouTube





Διαβάστε επίσης





Όταν βάζαμε γκολ στα ρετρό ποδοσφαιράκια της οθόνης

Donkey Kong: Ένας... γορίλας δεν φέρνει την άνοιξη

Dark web: Από το «κρεμμύδι» project στους εγκληματίες του διαδικτύου

Nintendo Wario: Το ανάποδο «Μ» που δεν κέρδισε τελικά το στοίχημα

Η σφήνα του tekken στα fighting games