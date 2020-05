Fast and Furious Crossroads: Αυτή είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας

Το Fast and Furious Crossroads θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει multiplayer mode τριών παικτών και single player campaign, με πρωταγωνιστές τον Vin Diesel, τη Michelle Rodriguez και τον Tyrese Gibson, αλλά και τη Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) και Asia Kate Dillon (John Wick: Chapter 3 – Parabellum).

Στόχος των παικτών θα είναι να σταματήσουν τη δράση ενός διεθνούς συνδικάτου εγκλήματος ενώ οι παίκτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα gadgets για heists και stunts.

Οι παίκτες θα επισκεφθούν μεταξύ άλλων τοποθεσιών την Αθήνα, τη Βαρκελώνη και το Μαρόκο, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν και αυτοκίνητα που έχουν εμφανιστεί και στις κινηματογραφικές ταινίες.

Το επερχόμενο Racing της Slightly Mad Studios ανακοινώθηκε επίσημα μέσω ενός gameplay trailer.

