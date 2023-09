Τα εντυπωσιακά μουσεία της Κωνσταντινούπολης

Η Κωνσταντινούπολη προσφέρει στους επισκέπτες μια πολυεπίπεδη ταξιδιωτική εμπειρία με τα ιστορικά της μνημεία, την έντονη κοινωνική ζωή, τα μουσεία, τις εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού και τις μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες που χαρίζει.

Η πλούσια κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης την καθιστά εμβληματικό σταθμό για τους επισκέπτες, ενώ οι τέχνες και τα πολιτιστικά αξιοθέατα της πόλης εγγυώνται τη διαχρονική γοητεία της. Οι επισκέπτες που θέλουν να εξερευνήσουν αυτόν τον τεράστιο πολιτισμικό θησαυρό δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν συγκεκριμένους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και να επισκεφθούν τα πιο διάσημα μουσεία της, που συνδυάζουν ιστορία, πολιτισμό και τέχνη.

Η εμπειρία του νέου İstanbul Modern

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Κωνσταντινούπολης, το İ stanbul Modern , που αποτελεί το πρώτο μουσείο μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης της Τουρκίας, είναι ένα από τα αξιοθέατα της πόλης που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί κανείς, στο νέο του κτίριο χτισμένο στην προκυμαία του Βοσπόρου. Όπως και ο προκάτοχός του, το νέο κτίριο βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης στη συνοικία Καράκιοϊ (Karaköy), εκεί όπου ο Βόσπορος συναντά τον Κεράτιο Κόλπο. Ο αρχιτέκτονας Renzo Piano, βραβευμένος με το βραβείο Pritzker, είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε το νέο κτίριο του μουσείου İstanbul Modern στους χώρους του Galataport İstanbul. Ο σχεδιασμός του κτιρίου αντλεί έμπνευση από το λαμπύρισμα του φωτός στα νερά του Βοσπόρου. Στο İstanbul Modern εκτίθενται έργα ξένων και Τούρκων καλλιτεχνών που ειδικεύονται σε διάφορα πεδία της τέχνης. Το μουσείο φιλοξενεί επίσης εκθέσεις έργων μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης με προέλευση από διάφορα σημεία του κόσμου στους χώρους των μόνιμων και των περιοδικών του εκθέσεων. Έπειτα από την επίσκεψή σας σε μια έκθεση στο νέο κτίριο του İstanbul Modern, μην ξεχάσετε να απολαύσετε τον καφέ σας στην καφετέρια του μουσείου με φανταστική θέα στην Κωνσταντινούπολη!

Τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Κωνσταντινούπολης: Εκεί όπου η ιστορία ζωντανεύει

Χάρη στα τέχνεργα που φιλοξενούν, τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Κωνσταντινούπολης ( İ stanbul Archaeology Museums ) που στεγάζονται στους χώρους του παλατιού Τοπκαπί, συγκαταλέγονται στα πλουσιότερα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου. Το συγκρότημα αποτελείται από τρεις κύριες μονάδες: το «Αρχαιολογικό Μουσείο», το «Μουσείο αρχαίων έργων της Εγγύς Ανατολής» και το «Περίπτερο Μουσείο κεραμικών πλακιδίων και κεραμικής τέχνης». Διαθέτει περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντικείμενα που αναφέρονται στους πολιτισμούς οι οποίοι άνθισαν εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κύριο κτίριο του συγκροτήματος, το Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι ένα από τα λίγα κτίρια στον κόσμο που χτίστηκαν για να εξυπηρετήσουν καταρχάς τους σκοπούς ενός μουσείου. Αυτό το εξαιρετικό μουσείο φιλοξενεί τα αγάλματα των ιερέων των Βραγχιδών που βρίσκονταν κατά μήκος της Ιεράς Οδού Διδύμων-Μιλήτου από την αρχαϊκή εποχή έως το τέλος της ρωμαϊκής εποχής, τα αγάλματα της Κόρης και του Κούρου (νεαρό κορίτσι και νεαρό αγόρι), το άγαλμα του λέοντα του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού, την κεφαλή της Αφροδίτης από τον περίφημο Βωμό του Δία της Περγάμου, το πορτρέτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα έργα γλυπτικής που ανακαλύφθηκαν στην Αφροδισιάδα, την Έφεσο και τη Μίλητο, τις τρεις μεγάλες μαρμάρινες πόλεις της ρωμαϊκής περιόδου. Το μουσείο φιλοξενεί επίσης πολυάριθμα αντικείμενα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών με επικεφαλής τον Οσμάν Χαμντί Μπέη (Osman Hamdi Bey), τον ιδρυτή της μουσειολογίας στην Τουρκία και πρώτο διευθυντή του μουσείου τον 19ο αιώνα. Ένα από αυτά είναι η παγκοσμίου φήμης σαρκοφάγος του Αλέξανδρου, η οποία ανακαλύφθηκε στη βασιλική νεκρόπολη της Σιδώνας κατά τη διάρκεια ανασκαφών που διεξήγαγε ο Οσμάν Χαμντί Μπέης το διάστημα μεταξύ 1887 και 1888. Το καφέ αυτού του εντυπωσιακού μουσείου βλέπει στο πάρκο Γκιουλχανέ (Gülhane), όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την κομψότητα του κτιρίου, ενός από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης.

Μουσείο Πέρα: Τα εμβληματικά τέχνεργα

Το Μουσείο Πέρα ( Pera Museum ) , που ιδρύθηκε από το Ίδρυμα Σούνα και Ινάν Κιράτς (Suna & İnan Kiraç), βρίσκεται στο Τεπέμπασι (Tepebaşı), ακριβώς δίπλα στην οδό Ιστικλάλ (İstiklal), την καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Το κτίριο, το οποίο κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αχιλλέα Μανούσο ως το ιστορικό ξενοδοχείο Bristol το οποίο πλέον λειτουργεί ως μουσείο, έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα αρκετές αξιόλογες εκθέσεις. Ενώ η συλλογή «Ζωγραφική της Ανατολής» (Orientalist Painting) του Μουσείου Πέρα περιλαμβάνει πίνακες εμπνευσμένους από την οθωμανική κυριαρχία από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, η συλλογή «Μέτρα και Σταθμά της Ανατολίας» (Anatolian Weights and Measures) περιλαμβάνει πάνω από 10.000 αντικείμενα από τους διάφορους πολιτισμούς της Ανατολίας. Η «Συλλογή κεραμικών πλακιδίων και κεραμικής τέχνης της Κιουτάχειας» περιλαμβάνει εκατοντάδες χειροτεχνήματα από την περιοχή της Κιουτάχειας (Kütahya) της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής σας, αξίζει να δείτε τα πέντε εξαιρετικά έργα του Οσμάν Χαμντί Μπέη στη Συλλογή «Ζωγραφική της Ανατολής» του Ιδρύματος Suna και İnan Kıraç, ιδίως το έργο «The Tortoise Trainer». Η έκθεση της Ιζαμπέλ Μουνιόθ (Isabel Muñoz) « A New Story - Photographs From and Around G ö beklitepe » (Μια νέα ιστορία – Φωτογραφίες από την ευρύτερη περιοχή του Γκιομπεκλί Τεπέ) διαρκεί μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου του 2023.

Μια μοναδική «μουσειακή εμπειρία» στο Βόσπορο

Το Μουσείο Σακίπ Σαμπάντζι [ Sak ı p Sabanc ı Museum (SSM)] βρίσκεται στο Εμιργκάν (Emirgan), μία από τις παλιότερες γειτονιές του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Η έπαυλη, το κύριο κτίριο του μουσείου, χτίστηκε το 1925 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Edoardo De Nari. Γνωστή ως «Έπαυλη των Ιππέων», αποτελεί μουσείο καθώς επίσης κέντρο τέχνης και πολιτισμού από το 2002. Το SSM προσφέρει μια πολύπλευρη μουσειακή εμπειρία με τις περιοδικές και μόνιμες εκθέσεις του, τα τμήματα συντήρησης και έρευνας, τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τις παραστάσεις, τα συνέδρια και τα σεμινάρια που φιλοξενεί. Το μουσείο διαθέτει πλούσια συλλογή έργων καλλιγραφίας και ζωγραφικής και μεγάλες εκθέσεις που παρουσιάζουν έργα πολλών παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνών. Απολαμβάνοντας ώρες γεμάτες με τέχνη και πολιτισμό, μη φύγετε από το μουσείο χωρίς να απολαύσετε τη μαγευτική θέα του Βοσπόρου από τον υπέροχο κήπο του.

Το πρώτο μουσείο πλαστικών τεχνών της Τουρκίας περιμένει τους επισκέπτες του με χιλιάδες έργα τέχνης

Το Μουσείο Ζωγραφικής και Γλυπτικής της Κωνσταντινούπολης ( Istanbul Museum of Painting and Sculpture ), το πρώτο μουσείο πλαστικών τεχνών της Τουρκίας, παρέχει μια σημαντική επισκόπηση της τουρκικής ιστορίας της τέχνης από την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 19ου αιώνα έως τα τέλη του 20ού αιώνα. Στη συλλογή του μουσείου περιλαμβάνονται 10.497 πίνακες ζωγραφικής, 719 γλυπτά, 257 κεραμικά, 182 καλλιγραφίες, 10 εικόνες και μία εγκατάσταση.

Το μουσείο ιδρύθηκε στις 18 Ιουλίου 1937 στο γραφείο του πρίγκιπα διαδόχου στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ (Dolmabahçe) και εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1937 από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ (Mustafa Kemal Atatürk). Όταν το γραφείο του πρίγκιπα διαδόχου στο Ντολμά Μπαχτσέ έκλεισε για έργα αποκατάστασης το 2007, η συλλογή μεταφέρθηκε στο κτίριο Antrepo 5 στη γειτονιά Τοπχανέ (Tophane) το 2011 ενώ το κτίριο, σχεδιασμένο από τον Σεντάντ Χακί Ελντέμ (Sedad Hakkı Eldem), μετατράπηκε σε μουσείο βάσει της ιδέας του αρχιτέκτονα Εμρέ Αρολάτ (Emre Arolat). Οι νέοι εκθεσιακοί και αποθηκευτικοί χώροι, οι μονάδες διαχείρισης, τα στούντιο, η βιβλιοθήκη και τα αναγνωστήρια του Antrepo 5, που σχεδιάστηκαν ακολουθώντας μια σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση, ολοκληρώθηκαν το 2021 και η διαδικασία εγκαινίων του μουσείου ξεκίνησε με την Έκθεση ΙΙ, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.