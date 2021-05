Μήνυμα ασφαλούς ανοίγματος του τουρισμού στέλνει η Ελλάδα στην παγκόσμια τουριστική κοινότητα

Μήνυμα ασφαλούς ανοίγματος της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας στην παγκόσμια τουριστική κοινότητα έστειλε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης από το βήμα της επίσημης εκδήλωσης, για την εκκίνηση του τουρισμού που έλαβε χώρα χθες στο «Cape Sounio».

Με φόντο τον Ναό του Ποσειδώνα ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού, σημείωσε ότι ο ελληνικός τουρισμός ανοίγει φέτος πανιά με ασφάλεια, με στόχο την επιστροφή του στην ελευθερία και την κανονικότητα.

«Ανοίγουμε την ελληνική τουριστική βιομηχανία, επαναφέρουμε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο προσκήνιο, ως τόπο ταυτόσημο με την φιλοξενία και την ασφάλεια», σημείωσε ο κ. Θεοχάρης προσθέτοντας ότι το 2020 ο ελληνικός τουρισμός κέρδισε ένα δύσκολο στοίχημα. «Ανοίξαμε με αυστηρές διαδικασίες και υποδεχθήκαμε τους επισκέπτες της χώρας μας με ασφάλεια».

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις της νέας περιόδου με ένα πρωτόγνωρο επικοινωνιακό σχέδιο, όπως σημείωσε από το βήμα της εκδήλωσης ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, παρουσιάζοντας τα 5 βίντεο προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό, με κεντρικό μότο, «All you want is Greece».

Φέτος ο ΕΟΤ για πρώτη φορά, όπως εξήγησε ο κ. Φραγκάκης, πραγματοποιεί συνδιαφήμιση με 18 αεροπορικές εταιρίες αλλά και 76 Tour Operators, συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή ο ΕΟΤ θα τρέξει, μεταξύ άλλων, έξυπνες ψηφιακές καμπάνιες, συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ ο κ. Φραγκάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα είναι στον αέρα σε δοκιμαστική φάση η νέα διαδικτυακή πύλη του ΕΟΤ το γνωστό Visit Greece, όπου τις επόμενες ημέρες θα γίνει και ξεχωριστή του παρουσίαση.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας θα υποδεχτεί τους επισκέπτες της από σήμερα Παρασκευή τους ξένους επισκέπτες της, το πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα, απαιτεί:

Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση

Πιστοποιητικό εμβολιασμού

PCR test έως και 72 ώρες πριν

Πιστοποιητικό ανάρρωσης

Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06

Από το βήμα της εκδήλωσης στο Σούνιο, ο κ. υπουργός σημείωσε με έμφαση ότι η Ελλάδα υψώνει τείχος ασφαλείας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί εκτενώς, ενώ βελτιώνονται σε επιμέρους λεπτομέρειες διαρκώς.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Σύστημα Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test. Παράλληλα, όπως είπε, υπάρχει πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας στη βάση των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020. Στο μεταξύ, θα εφαρμοστούν φέτος νέα πρωτόκολλα δραστηριοτήτων στον τουρισμό. Τέλος, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι εμβολιασμού στην επικράτεια, ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων.

Παραμένοντας στο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή θα ανοίξει και η Πύλη των Ευζώνων, γεγονός ιδιαίτερο σημαντικό για τον οδικό τουρισμό και τις ελεύσεις τουριστών από την Βαλκανική.

