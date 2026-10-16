«Από Καρδιάς»: Στο Περιστέρι η πρώτη ανοιχτή δράση πρόληψης για την καρδιαγγειακή υγεία

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, σε στρατηγική συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), συνεχίζει την πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καρδιαγγειακή υγεία «Από Καρδιάς», με την πρώτη ανοιχτή δράση πεδίου της εκστρατείας στο Περιστέρι. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, από τις 14:00 έως τις 20:30, στο Δημαρχείο Περιστερίου.

H συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» και τον Δήμο Περιστερίου.

Σε συνέχεια της εναρκτήριας θεσμικής εκδήλωσης της 29ης Σεπτεμβρίου, η εκστρατεία περνά από τον θεσμικό διάλογο στην πράξη, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες. Στόχος είναι η καρδιαγγειακή πρόληψη να γίνει πιο προσιτή και κατανοητή και να ενθαρρύνει τους πολίτες να εντάξουν τον τακτικό προληπτικό έλεγχο, την κίνηση και τις υγιεινές καθημερινές επιλογές στη ζωή τους.

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος καρδιαγγειακής υγείας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικό έλεγχο καρδιαγγειακής υγείας, που περιλαμβάνει αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου, αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών, καρδιογράφημα και συμβουλευτική από καρδιολόγους. Οι προληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού, στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου, στο τηλέφωνο 210 5783266, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00.

Εκπαίδευση, κίνηση και βιωματικές δράσεις

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για το κοινό, που συνδέουν την ενημέρωση με την ενεργή συμμετοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται εκπαίδευση σε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η οποία θα πραγματοποιείται στις 15:00, 16:00 και 17:00, με διάρκεια 20 λεπτών κάθε φορά. Από τις 17:30 και μετά θα ακολουθήσουν χορευτικό πρόγραμμα, ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής και μουσική στην πλατεία του Δημαρχείου.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ημερομηνία: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026

Ώρες: 14:00-20:30

Χώρος: Δημαρχείο Περιστερίου

Ραντεβού για προληπτικό έλεγχο: 210 5783266 | ΚΕΠ Υγείας Δ. Περιστερίου | Δευτ.-Παρ. 09:00-14:00

Περισσότερες πληροφορίες: apokardias.greekpatient.gr

Η εκστρατεία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.