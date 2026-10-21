Βασίλης Παντελεάκης rocks! Ο πρωταθλητής των δύο τροχών στο Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS

Ο πέντε φορές Πρωταθλητής Ελλάδος στην ταχύτητα μοτοσυκλετών, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα moto junior, και Allwyn Champ συμμετείχε στο εντυπωσιακό showrun του Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη μοτοσυκλέτα του. Η εμφάνισή του με την ελληνική σημαία ξεσήκωσε το κοινό, στο ΟΑΚΑ, και χάρισε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ημέρας.

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