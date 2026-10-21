Βασίλης Παντελεάκης rocks! Ο πρωταθλητής των δύο τροχών στο Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS
Από τους τέσσερις τροχούς της McLaren Racing στους δύο τροχούς του Βασίλη Παντελεάκη
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πέντε φορές Πρωταθλητής Ελλάδος στην ταχύτητα μοτοσυκλετών, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα moto junior, και Allwyn Champ συμμετείχε στο εντυπωσιακό showrun του Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη μοτοσυκλέτα του. Η εμφάνισή του με την ελληνική σημαία ξεσήκωσε το κοινό, στο ΟΑΚΑ, και χάρισε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ημέρας.
Δείτε φωτογραφίες
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:00 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι πάντα λευκός – Ακόμα κι αν είναι μπλε ή κόκκινο
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ