Ευρωεκλογές 2019: Νέο «κύμα» υποψηφίων της ΝΔ - Τσελέντης, Μιχαλολιάκος, Σταθακοπούλου στη λίστα

Πρόσωπα που έχουν θητεύσει στη Βουλή και την Ευρωβουλή, στελέχη με πείρα στην αυτοδιοίκηση, αλλά και επιχειρηματίες και ανθρώπους της επιστήμης και του θεάματος περιλαμβάνει το δεύτερο κύμα 12 υποψηφίων ευρωβουλευτών που ανακοινώνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία.

Πρόκειται για τον Δήμαρχο Σάμου Μιχάλη Αγγελόπουλο, τον δικηγόρο Γιάννη Ανδρουλάκη, την φιλόλογο και στέλεχος του Μητρώου Τόνια Αράχωβα, τον επιχειρηματία Άγη Βερούτη, το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νίκο Γιαννή, τον πρώην ευρωβουλευτή Μανώλη Μαυρομμάτη, τον πρώην δήμαρχο και υφυπουργό Βασίλη Μιχαλολιάκο, την ηθοποιό Πέγκυ Σταθακοπούλου, την πρώην ευρωβουλευτή Νίκη Τζαβέλλα, την οινοπαραγωγό Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της XRTC Business Consultants Γιώργο Ξηραδάκη.

Μαζί με τους 15 πρώτους υποψηφίους που έχουν ήδη ανακοινωθεί, και τους 7 νυν ευρωβουλευτές και βουλευτές της ΝΔ με επικεφαλής τον πρώην Πρόεδρο του κόμματος κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, συμπληρώνονται σήμερα 34 από τις 42 θέσεις του ευρωψηφοδελτίου και απομένει για την τελική ευθεία προ της 26ης Μαΐου η ανακοίνωση 8 ακόμη υποψηφίων.

Ταυτόχρονα 80 ημέρες πριν τις εκλογές οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τίθενται πλέον σε θέση εκλογικής μάχης ενόψει της κάλπης της 26ης Μαΐου.

Με συντονιστή τον γραμματέα του κόμματος κ. Λευτέρη Αυγενάκη, κλιμάκια του κόμματος, αποτελούμενα από βουλευτές, υποψηφίους ευρωβουλευτές, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, Γραμματείς, Αναπληρωτές Γραμματείς και τοπικά στελέχη θα βρεθούν απ’ άκρου εις άκρον σε όλη την Ελλάδα με στόχο να γνωρίσουν οι πολίτες σε λεπτομέρεια το κυβερνητικό σχέδιο της ΝΔ.

Τα βιογραφικά των υποψηφίων

Μιχάλης Αγγελόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο Κέντρο Στρατηγικών και Διπλωματικών Μελετών στο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Από το 1986 μέχρι το 2004 άσκησε μάχιμη δικηγορία με ειδίκευση στο κοινοτικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (1995 - 2004), και Επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2004 έως και το 2007 ήταν Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το 2008 έως το 2009 διετέλεσε Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών. Το 2013 ανέλαβε Νομικός Σύμβουλος στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ). Από τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι Δήμαρχος Σάμου και από τον Οκτώβριο του 2014, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Ταυτόχρονα, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ.

Γιάννης Ανδρουλάκης

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης. Μαχόμενος δικηγόρος από το 1993, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρέχει νομικές υπηρεσίες στο project του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), που αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο σε εξέλιξη στην χώρα.

Τόνια Αράχωβα

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας από το ΕΚΠΑ και δύο μεταπτυχιακά, στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ από το ΕΚΠΑ. Η Διδακτορική της διατριβή έχει θέμα "Στρατηγικές για την Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος". Έχει διατελέσει για τρια χρόνια Λειτουργική Γενική Διευθύντρια στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ τον Μάρτιο του 2017 εκλέχθηκε μέλος του Governing Board της Διεθνούς Ένωσης Βιβλιοθηκών (IFLA) στη Χάγη. Είναι μέλος της επταμελούς Διεθνούς Επιτροπής για το Βραβείο IFLA International Libraries Marketing Award. Aπό το 2007 έως το 2010 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Τον τελευταίο χρόνο είναι αποσπασμένη στην Προεδρία της Δημοκρατίας με έργο την οργάνωση βιβλιοθήκης.

Άγης Βερούτης

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην Οικολογική Βιομηχανική Παραγωγή. Γεννήθηκε το 1964 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπού́δασε στις ΗΠΑ και τη Βρετανία όπου έζησε και εργάστηκε συνολικά δεκαεπτά χρόνια ως διοικητικός σύμβουλος στρατηγικής σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, σε κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς όπως το "Προεδρικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη" και, ως Επισκέπτης Λέκτορας με αντικείμενο την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε Αμερικανικά πανεπιστήμια και business schools. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1999, και εργάστηκεως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας στο χώρο της Υγείας αναλαμβάνοντας 5 χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Νίκος Γιαννής

Σπούδασε κι εργάστηκε 14 χρόνια στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες. Μετά από γενικό διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1998, εργάζεται στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εργάστηκε ως δικηγόρος, στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Θεσμών και Διαφάνειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπήρξα Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών και υπεύθυνος αρκετών προγραμμάτων στον τομέα της ευρωπαϊκής επικοινωνίας. Είναι ιδρυτής και εκδότης της Ευρωπαϊκής Έκφρασης και σήμερα συμμετέχει στα κεντρικά όργανα της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών και στο Δ.Σ. του Μουσείου Παιδικού Παιχνιδιού στη Θεσσαλονίκη.

Μανώλης Μαυρομάττης

Γεννήθηκε στον Πλατανιά Χανίων. Σπούδασε κοινωνιολογία και διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης και εργάστηκε ως δημοσιογράφος και αθλητικογράφος στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα», και τηλεοπτικά στην ΕΡΤ, αναλαμβάνοντας την περιγραφή και το σχόλιο στις πιο σημαντικές διοργανώσεις για πολλά χρόνια. Υπήρξε επίσης ανταποκριτής ιταλικών, ισπανικών και πορτογαλικών εφημερίδων στην Ελλάδα. Διετέλεσε γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικών Δημοσιογράφων (AIPS), μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, και συνεργάτης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Ήταν διευθυντής Τύπου και Επικοινωνίας στην ελληνική επιτροπή διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το 2004 εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2009.

Βασίλης Μιχαλολιάκος

Γεννήθηκε στα Κορογονιάνικα της Μέσα Μάνης και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολουθώντας την ειδικότητα της ακτινοθεραπείας. Από το 1990 έως το 2010 διετέλεσε βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά την περίοδο 1997-2000, διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σε θέματα Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 2004 ορκίστηκε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Το 2010 παραιτήθηκε από βουλευτής και εκλέχτηκα Δήμαρχος Πειραιά προσφέροντας σημαντικό έργο που αναγνωρίζεται από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Πέγκυ Σταθακοπούλου

Σπούδασε Νομικά και αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές μου στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε Διεθνείς Ανθρωπιστικές οργανώσεις (Διεθνής Αμνηστία, Χαμόγελο του Παιδιού, Actionaid) και διδάσκει υποκριτική. Στο Θέατρο είχε την τύχη να συνεργαστεί με σπουδαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες σε έργα κορυφαίων θεατρικών συγγραφέων του παγκόσμιου δραματολογίου. Συμμετείχε ως πρωταγωνίστρια σε τηλεοπτικές σειρές και ως ραδιοφωνικός παραγωγός έκανα δεκάδες εκπομπές και στο ραδιόφωνο.

Νίκη Τζαβέλα

Γεννήθηκα στη Λαμία, με καταγωγή από το Αϊβαλί. Σπούδασα στην Αμερική και την Αγγλία με ειδίκευση στην Οικονομία της Απασχόλησης. Είμαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από το 1981. Έχω διατελέσει Διοικητής του ΟΑΕΔ (1989-1993), βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας (1994-1996), Σύμβουλος στην Petrola, εργάστηκα για το Project Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και ήμουν Μέλος & Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Έχω εργαστεί ως Αντιπρόεδρος της Intracom (2000-2007) και Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης Ομίλου Antenna (2007-2009). Υπήρξα Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κόκκαλη (1996-2009), Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Λάτση – ΙΑΟΑ (1990-1996) και Μέλος του Dean’s Council Kennedy School Harvard University (1998-2009). Είμαι υπότροφος των Ιδρυμάτων Eisenhower, Adenauer, AFS και του OECD. Ως Ευρωβουλευτής (2009-2014), μόνιμο μέλος της Επιτροπής Ενέργειας, ανέπτυξα σημαντική δράση στα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις Σχέσεις με τις Η.Π.Α. προώθησα τα θέματα της Ασφάλειας για τα ευρωπαϊκά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Διεκδικώ την επανεκλογή μου, γιατί επιθυμώ να συμβάλλω στην διαμόρφωση του ενεργειακού τοπίου στην Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος της χώρας μας και της ΕΕ.

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου

Σπούδασα Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός με κατεύθυνση τα συγκοινωνιακά και αρδευτικά έργα. Σήμερα είμαι Αμπελουργός, Οινοποιός και Ξενοδόχος. Είμαι επίσης Πρόεδρος της Ἐνωσης Οινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου και Επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τον Οινοτουρισμό. Είμαι ακόμη αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κω με αντικείμενο ενασχόλησης τη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και σύμβουλος του δημάρχου του νησιού σε θέματα του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης. Ως Αναπληρώτρια Γραμματέας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας είμαι επικεφαλής της ομάδας εργασίας Τουρισμός και Αγροτοδιατροφή του Τομέα Τουρισμού. Είμαι παντρεμένη με τον Αντώνη Τριανταφυλλόπουλο και μητέρα 4 παιδιών.

Είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά και ευθύνη η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να με συμπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ. Μέσα από την πολύχρονη ενασχόληση μου και την εμπειρία που έχω αποκτήσει στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής θα συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Φιλοδοξία μου είναι να βοηθήσω να αναδειχθούν τα άγνωστα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στον τομέα του Τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής. Σε όλη μου τη ζωή έχω μάθει να δουλεύω, να δημιουργώ, να συνεργάζομαι, να λειτουργώ με εξωστρέφεια και δυναμισμό. Αυτό θα κάνω και τώρα, αν με τιμήσουν οι πολίτες με την ψήφο τους.

Ακης (Γεράσιμος) Τσελέντης

Κατάγομαι από τη Κεφαλονιά. Έχω σπουδάσει Φυσική στο ΕΚΠΑ, Ηλεκτρονικά στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Γεωφυσική στο Πανεπιστήμιο Leeds της Αγγλίας. Είμαι διδάκτορας Σεισμολογίας Γεωφυσικής του Imperial College του Παν/μιου του Λονδίνου και έκανα μεταδιδακτορικές σπουδές στο Ινστιτούτο Σεισμών του Πανεπιστημίου του Τόκυο με το οποίο είχα μακροχρόνια συνεργασία. Ίδρυσα το Σεισμολογικό Κέντρο του Παν/μιου Πατρών όπου και διετέλεσα Καθηγητής Σεισμολογίας Γεωφυσικής. Αυτή την περίοδο είμαι Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τσουνάμι και Καθηγητής Σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχω δημοσιεύσει περισσότερες από 300 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 7 βιβλία, ενώ κατέχω 5 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είμαι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών επιτροπών και συλλόγων και επισκέπτης Καθηγητής σε πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού με μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία υπήρξα επιστημονικός υπεύθυνος.



Ασχολούμενος ενεργά με την πολιτική, επιθυμώ να συμβάλλω ουσιαστικά στην προσπάθεια αναβάθμισης της χώρας σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών, δίνοντας έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε δημόσιες υποδομές όπως τα σχολεία. Θέλω, ακόμη, βοηθήσω στην αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων και την ανάδειξή τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ως επιστήμονας και ακαδημαϊκός δάσκαλος, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να δημιουργηθεί στην χώρα μας ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα κινητροδοτήσει την επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων που άφησαν τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Γιώργος Ξηραδάκης

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1964, μεγάλωσα σε οικογένεια γιατρών, αλλά με κέρδισε η ελληνική ναυτιλία με την οποία ασχολήθηκα σε όλη μου τη ζωή. Αποφοίτησα από τη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, εργάστηκα σε ελληνικά πλοία ως Αξιωματικός Γέφυρας και συνέχισα τις σπουδές μου στη Μεγάλη Βρετανία στο City of London Polytechnic και την Ουαλία όπου απέκτησα MSc in Maritime Studies από το University of Wales. Εργάστηκα στη γαλλική τράπεζα Crédit Lyonnais τόσο στην Αθήνα όσο και στο Παρίσι, ως ανώτατο τραπεζικό στέλεχος. Το 1999 ίδρυσα την εταιρεία XRTC Business Consultants ΕΠΕ η οποία ενεργεί ως εμπορικός εκπρόσωπος ξένων τραπεζών για την Ελληνική Ναυτιλία (Credit Lyonnais και Natixis). Το 2010 η εταιρία μου πραγματοποιεί την πρώτη διεθνή χρηματοδότηση κινεζικής τράπεζας στην ελληνική ναυτιλία και αναλαμβάνω σύμβουλος της China Development Bank στην Ελλάδα. Είμαι επίσης Σύμβουλος Διαχείρισης κινδύνων σε Ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά και χορηγήσεων Μίσθωσης (Leasing) για οργανισμούς της Κίνας.

Είμαι παντρεμένος κι έχω δύο παιδιά τα οποία εργάζονται στο χώρο του Πολιτισμού και της Πληροφορικής.

Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να χαράξουμε μία νέα πορεία για την Ελλάδα με τόλμη, αποφασιστικότητα, δυναμισμό αλλά και με πίστη στην επιτυχία. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης κι αυτό μπορεί να το βρει μέσα από την εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει τον Έλληνα και ακόμη περισσότερο την ελληνική ναυτοσύνη. Γι’ αυτό θέλω να είμαι εκεί, για να βοηθήσω στις επερχόμενες αλλαγές δίνοντας έμφαση στον μοναδικό τομέα στην Ελλάδα που διαπρέπει στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, την ελληνική ναυτιλία.

Διαβάστε επίσης:

Φονικό στην Κρήτη: Τα τελευταία λεπτά της 32χρονης - Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τον συζυγοκτόνο

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί: Αν σας κάνουν αίτημα φιλίας αυτά τα προφίλ, διαγράψτε τα ΑΜΕΣΩΣ