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Εθνικές εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι πρώτοι υποψήφιοι του Κινήματος Αλλαγής

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Εθνικές εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα

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Εθνικές εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι πρώτοι υποψήφιοι του Κινήματος Αλλαγής

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Εθνικές εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι πρώτοι υποψήφιοι του Κινήματος Αλλαγής
EUROKINISSI

Τα ονόματα των υποψηφίων που συμπληρώνουν τα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ενέκρινε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος.

Ο Παύλος Χρηστίδης βρίσκεται στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας και παραμένει εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, ενώ ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και η Βάνα Μπάρμπα στα Ιωάννινα.

Δείτε την απόφαση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων για τις εθνικές εκλογές:

Α’ ΑΘΗΝΑΣ:

  • ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  • ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

  • ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
  • ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
  • ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  • ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
  • ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
  • ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

  • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
  • ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
  • ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  • ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

  • ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
  • ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  • ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  • ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
  • ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
  • ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:

  • ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
  • ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
  • ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  • ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  • ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
  • ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

  • ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
  • ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
  • ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
  • ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ
  • ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
  • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
  • ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
  • ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
  • ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

  • ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  • ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ

Ν. ΕΒΡΟY:

  • ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  • ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  • ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
  1. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ:

  • ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
  • ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
  • ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:

  • ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ:

ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ:

ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΚΙΛΚΙΣ:

ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ:

  • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
  • ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
  • ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

  • ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ
  • ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:

  • ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

  • ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
  • ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  • ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
  • ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  • ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
  • ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:

ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:

  • ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:

  • ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
  • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΣΑΜΟΥ:

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:

  • ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
  • ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

  • ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
  • ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

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