Εθνικές εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι πρώτοι υποψήφιοι του Κινήματος Αλλαγής

Ο Παύλος Χρηστίδης βρίσκεται στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας και παραμένει εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, ενώ ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και η Βάνα Μπάρμπα στα Ιωάννινα.
Δείτε την απόφαση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων για τις εθνικές εκλογές:
Α’ ΑΘΗΝΑΣ:
- ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
- ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
- ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
- ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
- ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
- ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
- ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
- ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
- ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:
- ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
- ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
- ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
- ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
- ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
- ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
- ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ
- ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
- ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
- ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ
Ν. ΕΒΡΟY:
- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
- Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ν. ΞΑΝΘΗΣ:
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
- ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:
- ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ:
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ:
ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ν. ΚΙΛΚΙΣ:
ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ν. ΑΡΤΑΣ:
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
- ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
- ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ
- ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:
- ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
- ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
- ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
- ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
- ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
- ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:
- ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:
- ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
- ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ν. ΣΑΜΟΥ:
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:
- ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
- ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
- ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
- ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
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