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ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογές 2019: Τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής για 31 εκλογικές περιφέρειες

Newsbomb

Εκλογές 2019: Τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής για 31 εκλογικές περιφέρειες

Ανακοινώθηκαν από τη Χαριλάου Τρικούπη τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής, για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, για τις ακόλουθες 31 εκλογικές περιφέρειες ανά την επικράτεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής ψηφοδελτίων υποψήφιοι είναι οι:

Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ:

ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ

ΓΟΛΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ

ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:

ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ

ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ:

ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΧΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΜΑΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΦΑΝΗ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ν. ΚΙΚΛΙΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:

ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ:

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΓΙΑΤΡΑ ΖΩΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΑΚΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΗΣ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΝΥ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΟΛΟΥΔΑΚΗ - ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΤΙΛΗ-ΖΑΡΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΣΑΜΟΥ:

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ

ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΥΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:

ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΙΟΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΚΡΥΣΙΩΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΛΙΤΣΑ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ:

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΣΟΥΛΑ

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ

ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ-ΜΑΓΟΥΛΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)

Ν. ΑΧΑΙΑΣ:

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΟΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ:

ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΚΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ν. ΔΡΑΜΑΣ:

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ-ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΠΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΥΤΑΤΟΓΛΟΥ ΣΑΣΑ

ΖΕΠΠΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ:

ΓΟΥΡΓΟΥΛΑ ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΩ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΚΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ:

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΦΑΝΗ

ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΣΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΣΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑΣΣΑΙΝΑ ΜΑΤΙΝΑ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

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Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

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ΝΤΙΝΤΗ ΧΡΥΣΑ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

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