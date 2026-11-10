Λιαδέλης:Από τις κατηγορίες για τοκογλυφία στους πυροβολισμούς στον Βόλο και το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης έχει εμπλακεί σε τρεις δικαστικές υποθέσεις από το 2002 έως το 2026, που αφορούν τοκογλυφία, βίαιο επεισόδιο και φοροδιαφυγή

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Λιαδέλης:Από τις κατηγορίες για τοκογλυφία στους πυροβολισμούς στον Βόλο και το κύκλωμα φοροδιαφυγής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο Παναγιώτης Λιαδέλης έχει εμπλακεί σε τρεις δικαστικές υποθέσεις από το 2002 έως το 2026, που αφορούν τοκογλυφία, βίαιο επεισόδιο και φοροδιαφυγή.
  • Το 2002 κατηγορήθηκε για τοκογλυφία και απόπειρα εκβίασης, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μετά την απολογία του.
  • Το 2023 συνελήφθη για συμμετοχή σε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ξυλοδαρμό στον Βόλο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
  • Το 2026 το όνομά του περιλαμβάνεται σε μεγάλη δικογραφία για φοροδιαφυγή που αφορά 1.283 κατηγορούμενους και ζημία 206,26 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο.
  • Στη δικογραφία για τη φοροδιαφυγή περιλαμβάνεται και η μητέρα του, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος τους ή η ευθύνη τους.
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Το όνομα του Παναγιώτη Λιαδέλη, του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα, βγήκε μετά από χρόνια στο προσκήνιο και πάλι δεν ήταν για... καλό. Από υπόθεση τοκογλυφίας κι απόπειρας εκβίασης το 2002, σε ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ξυλοδαρμό στον Βόλο το 2023 και, πλέον, στη μεγάλη δικογραφία για τα κυκλώματα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας έχει απασχολήσει τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις μέσα σε διάστημα 24 ετών.

Το όνομά του βρίσκεται αυτή τη φορά στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση των τεσσάρων φερόμενων ως διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων στον χώρο της εστίασης, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται σε 206,26 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση τοκογλυφίας κι απόπειρας εκβίασης το 2002

Η πρώτη φορά που ο Παναγιώτης Λιαδέλης βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη ήταν τον Σεπτέμβριο του 2002. Τότε συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία επιχειρηματία από το Κιλκίς, ο οποίος τον ενέπλεξε σε υπόθεση τοκογλυφίας και απόπειρας εκβίασης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ο επιχειρηματίας Κώστας Κωνσταντινίδης είχε δανειστεί 14 εκατομμύρια δραχμές, με τον τότε διεθνή καλαθοσφαιριστή να φέρεται ότι είχε εμπλοκή στην υπόθεση. Για την είσπραξη των χρημάτων είχε μεσολαβήσει φίλος του αθλητή, ο Σωκράτης Ταολτζίδης, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, ζητούσε από τον επιχειρηματία και τους τόκους του δανείου.

Ο Κωνσταντινίδης φέρεται να δέχθηκε να επιστρέψει μόνο το αρχικό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και να καταγγείλει την υπόθεση.

Ο Λιαδέλης συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Λιτόχωρο, καθώς προετοιμαζόταν με την ομάδα του, τον Μακεδονικό. Μαζί του συνελήφθη και ο φίλος του που φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή.

Σε βάρος του μπασκετμπολίστα ασκήθηκαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος και τοκογλυφία σε βαθμό πλημμελήματος.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2002, μετά την απολογία του, κρατήθηκε και αρχικά κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ στη συνέχεια έλαβε προθεσμία 48 ωρών για να απολογηθεί εκ νέου. Στις 7 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 6.000 ευρώ.

Τότε δεν ορίστηκε τακτική δικάσιμος, καθώς επρόκειτο να ακολουθήσει περαιτέρω ανακριτική διαδικασία και να κληθούν ουσιώδεις μάρτυρες. Ο συνήγορός του, μάλιστα, είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία που να στοιχειοθετούν το αδίκημα της τοκογλυφίας.

Οι πυροβολισμοί κι ο ξυλοδαρμός στον Βόλο το 2023

Είκοσι ένα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, ο πρώην μπασκετμπολίστας απασχόλησε ξανά τις Αρχές, αυτή τη φορά για ένα σοβαρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κατάστημα στον Βόλο, με το οποίο συνδεόταν επιχειρηματικά.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 16ης Οκτωβρίου, όταν δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 27 ετών, διαπληκτίστηκαν με άλλον θαμώνα του καταστήματος. Υπάλληλοι του μαγαζιού παρενέβησαν και οι δύο άνδρες αποχώρησαν, ωστόσο επέστρεψαν λίγο αργότερα, αρχικά με αυτοκίνητο και στη συνέχεια με μοτοσικλέτα, πυροβολώντας επτά φορές στον αέρα με όπλο κρότου.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους θαμώνες και στους περαστικούς. Οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν από το σημείο, αλλά ακολούθησε καταδίωξή τους από άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή, η οποία κατέληξε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Εκεί εκτυλίχθηκε νέα συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από τους δύο άνδρες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο Λιαδέλης και ο 19χρονος γιος του ήταν μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν, μαζί με ακόμη έξι άτομα, στο πλαίσιο της έρευνας για το επεισόδιο.

Στις 19 Οκτωβρίου, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο πρώην καλαθοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ο δικηγόρος του είχε δηλώσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του αρνούνταν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν και υποστήριζαν ότι δεν είχαν σχέση με την έναρξη του επεισοδίου.

Στη δικογραφία των 1.283 κατηγορουμένων για τη φοροδιαφυγή το 2026

Η τρίτη υπόθεση έρχεται τον Νοέμβριο του 2026, με τον Παναγιώτη Λιαδέλη να περιλαμβάνεται στη μεγάλη δικογραφία για τα κυκλώματα φοροδιαφυγής που ερευνά η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το όνομά του βρίσκεται στη σελίδα 41 του διαβιβαστικού της ΑΑΔΕ προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν μπει στο μικροσκόπιο 917 εταιρείες, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 206,26 εκατομμύρια ευρώ. Στην ίδια υπόθεση εξετάζονται, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, και η μητέρα του πρώην μπασκετμπολίστα, το όνομα της οποίας εμφανίζεται στη σελίδα 101 του διαβιβαστικού.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ποιος ακριβώς ρόλος αποδίδεται στον Λιαδέλη ή στη μητέρα του στη λειτουργία των τεσσάρων κυκλωμάτων. Η παρουσία των ονομάτων τους στον κατάλογο των κατηγορουμένων δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται αυτομάτως όλα τα αδικήματα που περιλαμβάνει η δικογραφία, ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη.

Η προσωπική ζωή και ο γάμος με τη Σαμπρίνα

Πέρα από την αθλητική του πορεία και τις δικαστικές υποθέσεις στις οποίες έχει κατά καιρούς εμπλακεί, ο Παναγιώτης Λιαδέλης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης και για την προσωπική του ζωή. Ιδιαίτερη δημοσιότητα είχε αποκτήσει η σχέση του με τη γνωστή τραγουδίστρια Σαμπρίνα, με την οποία παντρεύτηκε το 2004. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε και ο γιος τους, Βαγγέλης.

Ο γάμος τους δεν είχε, ωστόσο, αίσιο τέλος, καθώς το 2008 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο χωρισμός τους απασχόλησε έντονα τα δημοσιεύματα της εποχής, ενώ η διαμάχη έφτασε και στις δικαστικές αίθουσες, με επίκεντρο ζητήματα οικονομικής υποστήριξης και επιμέλειας του παιδιού.

Με το πέρασμα των χρόνων, πάντως, οι σχέσεις των δύο πρώην συζύγων φαίνεται πως εξομαλύνθηκαν. Η Σαμπρίνα είχε αναφερθεί δημόσια στη μεταξύ τους σχέση, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε πλέον κάποια σοβαρή αντιπαράθεση.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει και για την απόφαση του γιου τους να μετακομίσει στον Βόλο και να ζήσει με τον πατέρα του κατά την εφηβεία του. Όπως είχε εξηγήσει, η απόσταση την είχε στενοχωρήσει, ωστόσο δεν θέλησε να σταθεί εμπόδιο στην επιλογή του παιδιού της.

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