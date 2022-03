Γλυκά Νερά: Ένας μήνας πριν τη δίκη - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τη στιγμή που ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για να λογοδοτήσει για την φρικτή δολοφονία της νεαρής συζύγου του Καρολάιν Κράουτς, στα Γλυκά Νερά.

Σε ακριβώς ένα μήνα, στις 8 Απριλίου 2022, ο 33χρονος πιλότος θα βρεθεί ενώπιον τακτικών και λαϊκών δικαστών και θα επιχειρήσει να πείσει πως το αποτρόπαιο ομολογημένο έγκλημα του, αλλά και η μετέπειτα εξαπάτηση των Αρχών με τη στημένο σκηνικό ληστείας, έγιναν εν βρασμώ.

Ήδη ο κατηγορούμενος φέρεται να μελετά αρκετές ώρες την ημέρα τη δικογραφία, προκειμένου να προετοιμαστεί για το δικαστήριο, ενώ παράλληλα εργάζεσαι στην καντίνα των φυλακών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στηρίζει σημαντικό κομμάτι της υπερασπιστικής του γραμμής σε ένα μάρτυρα που ο ίδιος θεωρεί «κλειδί» και έχει την ιδιότητα του πραγματογνώμονα. Εκτός από τον συγκεκριμένο μάρτυρα, η πλευρά του κατηγορουμένου αναμένεται να καλέσει και τους γονείς του για να καταθέσουν στο δικαστήριο.

«Θα αποκαλυφθούν και άλλες πτυχές της υπόθεσης κατά την ακροαματική διαδικασία. Θα δείτε να διαφωτίζονται καλύτερα τα γεγονότα εκείνης της νύχτας και θα εξηγηθούν με αρτιότερο τρόπο κάποιες πτυχές της υπόθεσης» αναφέρει στο Newsbomb.gr ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Οι νομικές κινήσεις στην Αγγλία

Κομβικοί μάρτυρες κατηγορητηρίου θεωρούνται η σύμβουλος ψυχικής υγείας που παρακολουθούσε την Καρολάιν και έχει δώσει αρκετές καταθέσεις σκιαγραφώντας τη σχέση του ζευγαριού, αλλά και η γειτόνισσα τους, η οποία κλήθηκε τρεις φορές σε κατάθεση.

«Κάποιες φορές που καθόμουν στο σαλόνι του σπιτιού μου, το οποίο είναι μεσοτοιχία με το σαλόνι της οικίας του ζευγαριού, είχε τύχει να ακούσω τσακωμούς μεταξύ του ζευγαριού, όχι ιδιαίτερα έντονους, ενώ κατά τη διάρκεια κάποιων εκ των τσακωμών είχα ακούσει την Καρολάιν να φωνάζει στον κατηγορούμενο: “Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει”.

Τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου του 2020, ενώ έβλεπα κάποια ταινία στο σαλόνι του σπιτιού μου το βράδυ άκουσα πολύ έντονες φωνές από την οικία του ζευγαριού. Χαμήλωσα τον ήχο της τηλεόρασης και ανέβηκα στη σοφίτα του σπιτιού μου, γιατί εκεί ακούγονταν εντονότερες φωνές. Πράγματι, από την οικία του ζευγαριού άκουσα ότι το ζευγάρι είχε έναν πολύ έντονο καβγά.

Το μόνο που μπόρεσα να ξεχωρίσω από τις φωνές ήταν η φράση που είπε κάποια στιγμή Καρολάιν: “Οχι σπίτι σου, σπίτι μου”. Αυτό το περιστατικό το θυμάμαι διότι ήταν ένας καβγάς πιο έντονος από αυτούς που είχε συνήθως το ζευγάρι», αναφέρει στην κατάθεσή της η μάρτυρας, συμπληρώνοντας πως το επόμενο πρωί συμπεριφερόταν κανονικά ο ένας στον άλλο.

Ωστόσο, η γειτόνισσα του ζευγαριού αποτέλεσε και κεντρικό πρόσωπο στο ντοκιμαντέρ στο βρετανικό κανάλι Channel 5 με τίτλο «Caroline: the Murder That Fooled the World», δηλαδή «Ο δολοφόνος που κορόιδεψε τον κόσμο». Οι περιγραφές της για το τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο το βράδυ της δολοφονίας ήταν συγκλονιστικές. «Με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό μου και ακούω τον Μπάμπη, που εκείνη την ώρα δεν τον καταλάβαινα τι μου έλεγε, σαν να ζητάει βοήθεια. Αλλά δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι μου λέει. Πετάγομαι από το κρεβάτι μου αναστατωμένη, ξυπνάω τον σύζυγό μου. Πάνω στον πανικό μου να ντυθώ, κλείνω το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο στη συνέχεια, το σηκώνει και τον ακούω να φωνάζει», περιγράφει στο βρετανικό δίκτυο.

Η δημιουργία και προβολή του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ έχει δυσαρεστήσει τον 33χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος υποστηρίζει πως δεν είχε καμία ενημέρωση. «Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεργασία με δικηγόρο στην Αγγλία και έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του κατηγορουμένου λίγο καιρό πριν τη δίκη του σε πρώτο βαθμό. Δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, δεν έδωσε ποτέ έγκριση και εδώ δημιουργούνται κάποια νομικά ζητήματα, αφού δεν έχει εκδικαστεί καν η υπόθεσή του» σημειώνει ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Στην ιστοσελίδα του Channel 5, παραγωγού του ντοκιμαντέρ, η περιγραφή για το έγκλημα ξεκινάει: «Παρακολουθώντας μια φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή και έναν τραγικό φόνο μιας γυναίκας που ζει στην Ελλάδα». Εκτός από την γειτόνισα, εμφανίζονται σε αυτό δημοσιογράφοι, ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Θανάσης Κατερινόπουλος, αλλά και σειρά ξένων αναλυτών και ειδικών που επιχειρούν να περιγράψουν το χαρακτήρα του καθ’ ομολογία δολοφόνου της Κάρολαιν.

