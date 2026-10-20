Αθώος ο πατήρ Αντώνιος για τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στα Ιωάννινα - «Αποκαταστάθηκε η αλήθεια»

Snapshot Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων κήρυξε ομόφωνα αθώους τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου και έξι συγκατηγορούμενούς του για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.

Οι κατηγορίες περιελάμβαναν σωματική βλάβη ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλή, με τον πατέρα Αντώνιο να κατηγορείται για ηθική αυτουργία.

Το δικαστήριο απάλλαξε όλους τους κατηγορούμενους από το σύνολο των κατηγοριών που σχετίζονταν με περιστατικά σε βάρος φιλοξενούμενων ανηλίκων.

Η απόφαση βασίστηκε στην αθωωτική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και αποκαθιστά την τιμή των κατηγορουμένων και το έργο της Κιβωτού του Κόσμου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε ότι το τεκμήριο αθωότητας παραβιάστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά τώρα αποκαταστάθηκε η αλήθεια. Snapshot powered by AI

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων κήρυξε ομόφωνα αθώους τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου και τους έξι συγκατηγορουμένους του, στελέχη και παιδαγωγούς των δομών της Κιβωτού του Κόσμου στα Ιωάννινα.

Η απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με την αθωωτική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με το δικαστήριο να απαλλάσσει και τους επτά κατηγορουμένους από το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν για περιστατικά σε βάρος φιλοξενούμενων ανηλίκων.

Μετά την απόφαση, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου, Γεώργιος Γ. Γεωργίου, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων κήρυξε ομόφωνα αθώους τον π. Αντώνιο Παπανικολάου και τους συγκατηγορουμένους του, στελέχη και παιδαγωγούς των δομών της Κιβωτού του Κόσμου στα Ιωάννινα. Η απόφαση συμφωνεί με την αθωωτική πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας.

Οι επτά κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες σε βάρος φιλοξενούμενων ανηλίκων: σωματική βλάβη ανηλίκων με μεθοδευμένη πρόκληση ψυχικού πόνου και σωματικής εξάντλησης και με παρατεταμένη απομόνωση (άρθρο 312 ΠΚ), παράνομη κατακράτηση (άρθρο 325 ΠΚ), παράνομη βία (άρθρο 330 ΠΚ) και απειλή (άρθρο 333 ΠΚ). Στον π. Αντώνιο αποδιδόταν ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές. Το Δικαστήριο απάλλαξε όλους τους κατηγορουμένους από όλες τις κατηγορίες. Τα χρόνια αυτά το τεκμήριο αθωότητας καταπατήθηκε ωμά. Οι εντολείς μου, αντιμετωπίστηκαν σαν ένοχοι πριν καν δικαστούν.

Σήμερα αποκαταστάθηκε η αλήθεια και η τιμή τους, αλλά προεχόντως το φιλανθρωπικό έργο της Κιβωτού του Κόσμου, που περιέθαλψε χιλιάδες παιδιά και ανθρώπους σε ανάγκη».

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Γεώργιος Γ. Γεωργίου

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