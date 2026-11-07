Στη φυλακή 5 άτομα για βομβιστικές επιθέσεις και εκβιασμούς καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας

Snapshot Πέντε νεαροί συλληφθέντες, ηλικίας 17 έως 20 ετών, κρατούνται προσωρινά για βομβιστικές επιθέσεις και εκβιασμούς καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 17χρονος αρνήθηκε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και κατασκευή μολότοφ, παρά την ύπαρξη βίντεο που τον δείχνει να εκτοξεύει μολότοφ.

Ένας 19χρονος επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε το σκοπό της επίσκεψης σε καφέ όπου σημειώθηκε έκρηξη.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επιπλέον τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας 49χρονος βαρυποινίτης που φέρεται ως ηγετική μορφή της ομάδας.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα, όπως συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι πέντε συλληφθέντες, ηλικίας 17 έως 20 ετών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που πραγματοποιούσε βομβιστικές επιθέσεις και εκβίαζε καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

Ο 17χρονος, ο οποίος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων, αρνήθηκε ότι είχε ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και ότι κατασκεύασε μολότοφ ή συμμετείχε σε εμπρηστική επίθεση. Πρόκειται, ωστόσο, για τον νεαρό που καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να εκτοξεύει μολότοφ σε κατάστημα. Αναφορικά με τη συγκεκριμένη ενέργεια, φέρεται να επικαλέστηκε οικονομική ανάγκη, υποστηρίζοντας ότι του είχαν υποσχεθεί αμοιβή 1.000 ευρώ.

Τις κατηγορίες αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένας 19χρονος συγκατηγορούμενός του. Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι ένας φίλος του, επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση, του ζήτησε να τον μεταφέρει σε ένα καφέ, χωρίς αρχικά να του εξηγήσει τον λόγο. Όπως ισχυρίστηκε, όταν έφτασαν στο σημείο ενημερώθηκε για τον σκοπό της επίσκεψης, ενώ βρισκόταν σε απόσταση όταν έγινε η έκρηξη. Μόλις άκουσε τον θόρυβο, όπως φέρεται να είπε, απομακρύνθηκε φοβισμένος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τέσσερα ακόμη πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία και είναι ήδη κρατούμενα σε φυλακές. Μεταξύ αυτών είναι ένας 49χρονος βαρυποινίτης, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει ηγετικό ρόλο, καθώς φέρεται να συντόνιζε τις ενέργειες της ομάδας και να έδινε εντολές μέσα από το κελί του.

Η υπόθεση περιλαμβάνει βαρύ κατηγορητήριο, καθώς στους εμπλεκόμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα. Στις πράξεις που τους αποδίδονται περιλαμβάνονται η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και η ηθική αυτουργία σε αυτήν.

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