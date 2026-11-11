Αθώοι ο ράπερ Light και ο μάνατζέρ του για παράνομη οπλοφορία, κατοχή πυρομαχικών και κάνναβης

Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε αθώους τον γνωστό ράπερ και τον μάνατζέρ του για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν σχετικά με παράνομη οπλοφορία, κατοχή πυρομαχικών και κάνναβης

Άγγελος Βουράκης

Αθώοι ο ράπερ Light και ο μάνατζέρ του για παράνομη οπλοφορία, κατοχή πυρομαχικών και κάνναβης
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  • Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αθώωσε τον ράπερ Light και τον μάνατζέρ του για όλες τις κατηγορίες περί παράνομης οπλοφορίας, κατοχής όπλων και κάνναβης.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο το 2021, όπου ο Light φαινόταν να φέρει τρία όπλα σε νυχτερινό κέντρο, αλλά τα όπλα αυτά δεν βρέθηκαν στις αστυνομικές έρευνες.
  • Ο ράπερ ισχυρίστηκε ότι τα όπλα ήταν σκηνικά αντικείμενα για μουσικό βιντεοκλίπ.
  • Παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελίας, το δικαστήριο βασίστηκε στα στοιχεία της δικογραφίας και αποφάσισε την αθώωσή τους.
  • Οι συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι η απόφαση βασίστηκε αποκλειστικά σε πραγματικά περιστατικά και στοιχεία, ανεπηρέαστη από τη δημοσιότητα της υπόθεσης.
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Αθώοι για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν κρίθηκαν ο γνωστός ράπερ Light και ο μάνατζέρ του, έπειτα από πολύωρη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το δικαστήριο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελικής έδρας, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορουμένους για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών από κοινού, διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία πυροβόλων όπλων και κατοχή κάνναβης.

Η υπόθεση χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης και ο συνεργάτης του είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Αφορμή για την αστυνομική έρευνα είχε αποτελέσει βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο ο Light εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, έχοντας στη ζώνη του τρία αντικείμενα που έμοιαζαν με πυροβόλα όπλα.

Μάλιστα, ένα από αυτά φερόταν να φέρει διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και είχε οδηγήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Τι είχε εντοπίσει η Αστυνομία στις έρευνες

Κατά τις αστυνομικές έρευνες που ακολούθησαν, είχαν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, δύο φυσίγγια, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ωστόσο, τα τρία όπλα που εμφανίζονταν στο επίμαχο βίντεο δεν είχαν βρεθεί.

Από την πλευρά του, ο γνωστός ράπερ είχε υποστηρίξει ότι τα αντικείμενα που φαίνονταν στο οπτικοακουστικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικά αντικείμενα για τις ανάγκες γυρισμάτων μουσικού βιντεοκλίπ.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με τον καλλιτέχνη και τον μάνατζέρ του να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους σχετικά με τις αποδιδόμενες πράξεις.

Παρότι η εισαγγελική πρόταση ήταν αντίθετη προς την αθώωση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κατέληξε στην απαλλαγή και των δύο κατηγορουμένων από όλες τις κατηγορίες για τις οποίες δικάστηκαν.

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη ακροαματική διαδικασία για μια υπόθεση που είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα εξαιτίας τόσο της αναγνωρισιμότητας του Light όσο και του περιεχομένου του βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί.

Η δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισης

Την ικανοποίησή τους για την αθωωτική απόφαση εξέφρασαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης, οι οποίοι τόνισαν ότι η δικαστική κρίση πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα πραγματικά περιστατικά και στα στοιχεία κάθε υπόθεσης.

Στη δήλωσή τους ανέφεραν: «Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την αθώωση των εντολέων μας. Όταν οι δικαστές κρίνουν και αποφασίζουν με βάση μόνο τα πραγματικά περιστατικά και το υλικό των δικογραφιών, χωρίς να επηρεάζονται από την δημοσιότητα της υπόθεσης ή από την προβολή και δημοφιλία των κατηγορουμένων, καθώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τότε στο τέλος κερδισμένη είναι πάντοτε η Δικαιοσύνη».

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