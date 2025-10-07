Ο Light δημοσίευσε φωτογραφία του γιου του μέσα από το μαιευτήριο

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Light, με τον ράπερ να μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο του. Η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη, και ο ράπερ υποδέχτηκαν τον καρπό του έρωτα τους πριν από μερικές ημέρες, όπως έκαναν γνωστό την Δευτέρα (6/10.)

Στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο Light, του οποίου το αληθινό όνομα είναι Χρήστος Ιωαννίδης, δημοσίευσε μια εικόνα μέσα από το μαιευτήριο να κρατά στην αγκαλιά τον γιο του, αλλά και μια αντίστοιχη φωτογραφία της συντρόφου του.

Στην λεζάντα έγραψε: «Αίμα από το αίμα μου, σάρκα από τη σάρκα μου».

