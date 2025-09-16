ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

Οι ΛΕΞ και Light είναι δύο από τους πλέον γνωστούς τράπερ της γενιάς. Οι δυο τους ένωσαν τώρα τις φωνές τους και κυκλοφόρησαν το νέο βίντεοκλιπ για το τραγούδι «Capo Dei Capi».

Το Capo Dei Capi, τίτλος και του ομώνυμου άλμπουμ, έχει εμπνευστεί από την ιταλική φράση capo di tutti i capi που σημαίνει «αφεντικό όλων των αφεντικών». To άλμπουμ αποτελείται από 12 τραγούδια, 12 βιωματικές ιστορίες, και είναι τo 6ο κατά σειρά album του Light.

Το τραγούδι έχει ξεπεράσει τις 132.000 προβολές στο YouTube. Στο βίντεοκλιπ οι δύο καλλιτέχνες παίζουν Grand Theft Auto στο σαλόνι ενός διαμερίσματος μέχρι τη στιγμή που ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος. Κι έτσι η πλοκή αρχίζει να ξεδιπλώνεται με κινηματογραφικό και υψηλής αισθητικής τρόπο.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα clip. Πρόκειται για μια ταινία μικρού μήκους. Πολυπληθές καστ, 3D Animation, σπουδαίοι συντελεστές (Γιώργος Βαλσάμης στη διεύθυνση φωτογραφίας, Λάμπης Χαραλαμπίδης στο μοντάζ και Κωνσταντίνος Σκουρλέτης στο production design, και η ένωση των δύο πλέον δημοφιλών καλλιτεχνών της ελληνικής ραπ.