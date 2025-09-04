ΛΕΞ: Sold out η συναυλία του στην Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες

Η πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες, όπως έκανε γνωστό στο Instagram η Dynasty Athens, η εταιρεία που διοργανώνει τη συναυλία του.

«Η συναυλία του @lextgk στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ», έγραψε η εταιρεία σε ανάρτησή της.

Μόλις μία ημέρα πριν, ο ΛΕΞ αποκάλυψε ότι η εμφάνιση θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

