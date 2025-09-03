Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη
O ράπερ ετοιμάζεται να εμφανιστεί και στη γενέτειρά του, στη Θεσσαλονίκη
Η μεγάλη στιγμή για τους φίλους του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον κοντά. Ο ράπερ ανακοίνωσε επίσημα τη νέα του συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου. Η ζήτηση για εισιτήρια είναι ήδη τεράστια, με χιλιάδες θαυμαστές να σπεύδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους.
Μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ΛΕΞ αποκάλυψε ότι η πολυαναμενόμενη εμφάνιση θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο.
