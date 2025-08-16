Έκανε την έκπληξη ο Λεξ: «Θεσσαλονίκη σύντομα» - Η ασυνήθιστη ανάρτηση του ράπερ

Ο Λεξ, ο οποίος διατηρεί πολύ χαμηλό προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολύ σπάνια ανεβάζει στορυ αλλά και δημοσιεύσεις, αποφάσισε να «λύσει» τη σιωπή του στα social media κάνοντας μια σπάνια ανάρτηση.

Ο δημοφιλής ραπερ το απόγευμα του Σαββάτου 16 Αυγούστου ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές τις οποίες συνόδευσε με την λεζάντα «Θεσσαλονίκη σύντομα», κάτι το οποίο πιθανότατα σημαίνει πως μετά τη διπλή φαντασμαγορική συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα, ετοιμάζεται να κλέψει την παράσταση και στην «πόλη του», Θεσσαλονίκη.

https://www.instagram.com/p/DNa1dlwtP9R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μάλιστα πολλοί ήταν εκείνοι που στα σχόλια συνδύασαν τη λεζάντα της δημοσίευσης με κάποια ανακοίνωση αναφορικά με συναυλία στη Θεσσαλονίκη, ενώ άλλοι αποθέωσαν τον Λεξ για τη σπάνια ανάρτησή του.