Πατέρας για πρώτη φορά ο Light - Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη
Η ανάρτηση της Άννας Θεοδωρίδη στα social media
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Light και η Άννα Θεοδωρίδου.
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η σύζυγος του γνωστού τράπερ έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά τους και έκτοτε πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.
Το ζευγάρι κράτησε κρυφό τον ερχομό του παιδιού τους για μία εβδομάδα και αποκάλυψαν την χαρμόσυνη είδηση την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.
Η Άννα Θεοδωρίδου κοινοποίησε τρεις τρυφερές φωτογραφίες, με την ίδια και τον Light να κρατούν στην αγκαλιά τους τον μικρό τους «πρίγκιπα».
«Όλη η καρδιά μου. 27.09.25», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η σύντροφος του γνωστού τράπερ, αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την ημερομηνία γέννησης του γιου τους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα
19:16 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η έξυπνη εξειδίκευση δεν έχει αξιολογηθεί με σαφήνεια
18:19 ∙ LIFESTYLE
Πατέρας για πρώτη φορά ο Light - Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη
17:30 ∙ WHAT THE FACT
Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά
16:50 ∙ LIFESTYLE