Πατέρας για πρώτη φορά ο Light - Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Light και η Άννα Θεοδωρίδου.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η σύζυγος του γνωστού τράπερ έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά τους και έκτοτε πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Το ζευγάρι κράτησε κρυφό τον ερχομό του παιδιού τους για μία εβδομάδα και αποκάλυψαν την χαρμόσυνη είδηση την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Η Άννα Θεοδωρίδου κοινοποίησε τρεις τρυφερές φωτογραφίες, με την ίδια και τον Light να κρατούν στην αγκαλιά τους τον μικρό τους «πρίγκιπα».

«Όλη η καρδιά μου. 27.09.25», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η σύντροφος του γνωστού τράπερ, αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την ημερομηνία γέννησης του γιου τους.

https://www.instagram.com/p/DPeI7oCjFG2/

