Από τον Παπανδρέου στον Light: Το γκάλοπ που δοκίμασε τις γνώσεις της νέας γενιάς

Snapshot Οι νέοι αναγνωρίζουν εύκολα σύγχρονες μουσικές προσωπικότητες όπως την Άννα Βίσση και τον Light, με πλήρη αναγνωρισιμότητα (7/7).

Οι ιστορικές προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Μίκης Θεοδωράκης, αναγνωρίζονται δυσκολότερα από τους νέους.

Μόνο τρεις από τους επτά συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη Χάρις Αλεξίου, ενώ ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Μίκης Θεοδωράκης αναγνωρίστηκαν από δύο άτομα έκαστος.

Η νέα γενιά φαίνεται να έχει περιορισμένη γνώση των ιστορικών προσωπικοτήτων που διαμόρφωσαν την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Το γκάλοπ ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση και επαφή των νέων με πρόσωπα που έχουν σημαντική ιστορική και πολιτιστική αξία. Snapshot powered by AI

Πόσο εύκολα μπορούν οι νέοι να αναγνωρίσουν σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού μόνο από μία φωτογραφία; Με αυτό το ερώτημα το Newsbomb έκανε ένα χιουμοριστικό γκάλοπ σε επτά νεαρούς, ζητώντας τους να αναγνωρίσουν έξι γνωστά πρόσωπα: τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, την Άννα Βίσση, τον Μίκη Θεοδωράκη, τη Χάρις Αλεξίου και τον Light.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα πρόσωπα της σύγχρονης μουσικής σκηνής είναι σαφώς πιο αναγνωρίσιμα στις μικρότερες ηλικίες σε σχέση με ιστορικές προσωπικότητες της πολιτικής και του ελληνικού πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, και οι επτά συμμετέχοντες αναγνώρισαν αμέσως την Άννα Βίσση, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Light, ο οποίος επίσης συγκέντρωσε το απόλυτο ποσοστό αναγνωρισιμότητας.

Δείτε το γκάλοπ του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας

https://www.instagram.com/reel/DaLmB6Gnbmd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αντίθετα, οι δυσκολίες ξεκίνησαν με τις υπόλοιπες προσωπικότητες. Τη Χάρις Αλεξίου κατάφεραν να αναγνωρίσουν μόλις τρεις από τους επτά, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να θυμηθούν το όνομά της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τη συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά δεν μου έρχεται το όνομά της αυτή τη στιγμή».

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο αναγνώρισαν επίσης τρεις συμμετέχοντες, με κάποιους να απαντούν με σιγουριά «Παπανδρέου», ενώ άλλοι παραδέχονταν ότι τους είναι γνώριμος αλλά δεν μπορούσαν να θυμηθούν ποιος είναι.

Ακόμη πιο δύσκολη αποδείχθηκε η αναγνώριση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, καθώς μόνο δύο από τους επτά έδωσαν τη σωστή απάντηση. Μάλιστα, ένας συμμετέχων, πριν βρει το σωστό όνομα, σχολίασε χαριτολογώντας: «Με τον Μητσοτάκη δεν μοιάζει;».

Το ίδιο ποσοστό κατέγραψε και ο Μίκης Θεοδωράκης, καθώς μόλις δύο άτομα τον αναγνώρισαν. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση ενός νεαρού που είπε: «Αυτόν τον ξέρω... αλλά δεν θυμάμαι πώς τον λένε», δείχνοντας ότι το πρόσωπό του είναι γνώριμο, χωρίς όμως να συνοδεύεται πάντα από το σωστό όνομα.

Οι νεότερες ηλικίες φαίνεται πως αναγνωρίζουν πολύ πιο εύκολα τις προσωπικότητες που βρίσκονται σήμερα στην επικαιρότητα ή κυριαρχούν στη μουσική βιομηχανία, ενώ τα ιστορικά πρόσωπα της πολιτικής και του πολιτισμού περνούν σταδιακά σε δεύτερο πλάνο.

Τα αποτελέσματα του γκάλοπ:

Άννα Βίσση: 7/7

Light: 7/7

Χάρις Αλεξίου: 3/7

Ανδρέας Παπανδρέου: 3/7

Κωνσταντίνος Καραμανλής: 2/7

Μίκης Θεοδωράκης: 2/7