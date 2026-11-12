Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

Snapshot Το Εφετείο του Μονακό εξέδωσε νέα απόφαση που επιτρέπει την προώθηση της κληρονομικής διαδικασίας του Γιώργου Τράγκα παρά τις διαφωνίες των κληρονόμων.

Διορίστηκε ειδικός εντολοδόχος, ο Stéphane Garino, για να υπογράψει αντί του Ιωάννη Τράγκα την πράξη εγκατάστασης των κληρονόμων στο Μονακό.

Η απόφαση άρει το αδιέξοδο που προέκυψε από την άρνηση του Ιωάννη Τράγκα να συναινέσει στην υπογραφή της πράξης.

Το Εφετείο καταδίκασε τον Ιωάννη Τράγκα να καταβάλει 15.000 ευρώ στη Μαρία Καρρά και τα δικαστικά έξοδα της έφεσης.

Η δικαστική διαμάχη για την κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα στο Μονακό ξεκίνησε το 2022 και συνεχίζεται με σημαντικές εξελίξεις το 2025 και 2026. Snapshot powered by AI

Νέα τροπή λαμβάνει η πολυετής δικαστική διαμάχη για την κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα, καθώς η Μαρία Καρρά εξασφάλισε δεύτερη ευνοϊκή απόφαση από το Εφετείο του Μονακό.

Με τη νέα δικαστική απόφαση, ανοίγει ο δρόμος για την άρση ενός από τα βασικά εμπόδια που είχαν οδηγήσει σε παρατεταμένο αδιέξοδο την κληρονομική διαδικασία, λόγω των διαφωνιών μεταξύ των κληρονόμων.

Σύμφωνα με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Γεωργίας Κουβέλα, η απόφαση εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 και αποτελεί τη δεύτερη δικαστική δικαίωση της Μαρίας Καρρά στο Πριγκιπάτο, μετά την προηγούμενη απόφαση του Εφετείου για το ζήτημα της δικαιοδοσίας.

Με τη νέα απόφαση, όπως αναφέρεται στη δήλωση, το δικαστήριο διόρισε τον Stéphane Garino ως ειδικό εντολοδόχο, αναθέτοντάς του να υπογράψει αντί του Ιωάννη Τράγκα την πράξη εγκατάστασης των κληρονόμων στο Μονακό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άρση του αδιεξόδου που είχε προκύψει από την άρνηση της πλευράς του Ιωάννη Τράγκα να συναινέσει στην υπογραφή της πράξης.

Η δεύτερη απόφαση του Εφετείου και ο διορισμός ειδικού εντολοδόχου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε η δικηγόρος της Μαρίας Καρρά, το Εφετείο του Μονακό έκανε δεκτό το αίτημα για τον διορισμό ειδικού εντολοδόχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πράξης της κληρονομικής διαδικασίας.

Ο Stéphane Garino θα αναλάβει να υπογράψει στη θέση του Ιωάννη Τράγκα την πράξη εγκατάστασης των κληρονόμων, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει λόγω της διαφωνίας των δύο πλευρών.

Η δικαστική αυτή παρέμβαση επιτρέπει να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο διαδικαστικό εμπόδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η συνολική εκκαθάριση και διανομή της κληρονομιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δήλωση της συνηγόρου, το Εφετείο καταδίκασε τον Ιωάννη Τράγκα να καταβάλει στη Μαρία Καρρά 15.000 ευρώ, καθώς και τα δικαστικά έξοδα της κατ' έφεση διαδικασίας.

Η πρώτη δικαστική δικαίωση τον Δεκέμβριο του 2025

Η τελευταία απόφαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης δικαστικής εξέλιξης, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, όταν το Εφετείο του Μονακό είχε εξετάσει το ζήτημα της δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ότι τα δικαστήρια του Πριγκιπάτου είχαν δικαιοδοσία να εξετάσουν το αίτημα της Μαρίας Καρρά για διορισμό ειδικού εντολοδόχου.

Με την ίδια απόφαση, σύμφωνα με την πληρεξούσια δικηγόρο της, είχε κριθεί απαράδεκτη και η εκούσια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο είχε εμφανιστεί στη διαδικασία υπό την ιδιότητα του πιστωτή.

Με την απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2026, το Εφετείο προχώρησε πλέον στην ουσιαστική αποδοχή του αιτήματος διορισμού ειδικού εντολοδόχου.

Η κληρονομική διαμάχη που διαρκεί από το 2022

Η δικαστική αντιπαράθεση για την κληρονομιά του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η διαδικασία στο Μονακό ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022, μετά τη δημοσίευση της διαθήκης του εκλιπόντος στο Πρωτοδικείο του Πριγκιπάτου.

Έκτοτε, οι διαφωνίες μεταξύ των κληρονόμων και οι δικαστικές ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σε εκκρεμότητα επιμέρους στάδια της κληρονομικής διαδικασίας.

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