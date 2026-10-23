Τουρκία: Θρίλερ με την εξαφάνιση του Έλληνα μοναχού Ιωσήφ - Τα τελευταία του ίχνη

Snapshot Ο Έλληνας μοναχός Ιωσήφ εξαίστηκε μετά την τελευταία του εμφάνιση στο ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιουλίου.

Ο βουλευτής Σερχάτ Ερέν κατέθεσε ερωτήσεις προς τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών για την πορεία των ερευνών εντοπισμού του μοναχού.

Ζητείται ενημέρωση για την ύπαρξη φυσικών ή ψηφιακών στοιχείων, την εξέλιξη επιχείρησης έρευνας, και τον συντονισμό με ελληνικές αρχές.

Επίσης, ζητείται πληροφόρηση για την ενημέρωση της οικογένειας και της κοινής γνώμης σχετικά με τις έρευνες.

Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν ιστορικές εκκλησίες και μοναστήρια στην Τραπεζούντα και Καππαδοκία όπου ο μοναχός είχε ζητήσει πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Στην τουρκική εθνοσυνέλευση έφτασε η υπόθεση εξαφάνισης του Έλληνα ορθόδοξου μοναχού Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικολάου Τσιγκόζη, με τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σερχάτ Ερέν, να καταθέτει κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ζητώντας διευκρινίσεις για τις έρευνες εντοπισμού του.

Τα τελευταία ίχνη στην Κωνσταντινούπολη

Ο μοναχός εισήλθε στην Τουρκία στις 23 Ιουλίου και φέρεται να εθεάθη τελευταία φορά στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, το μεσημέρι της 25ης Ιουλίου.

Εκεί ζήτησε πληροφορίες για την Τραπεζούντα, τη Μονή Σουμελά, ιστορικά ελληνικά μοναστήρια και τη μετάβαση στην Καππαδοκία. Στη συνέχεια φέρεται να κατευθύνθηκε προς τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων.

Πέντε ερωτήματα προς το υπουργείο Εσωτερικών

Ο βουλευτής του DEM ζητά να διευκρινιστεί, εάν οι τουρκικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του μοναχού και εάν υπάρχει συνεργασία με τις ελληνικές προξενικές αρχές.

Συγκεκριμένα, ρωτά:

1. Εάν έχουν εντοπιστεί φυσικά ή ψηφιακά ίχνη του μοναχού και εξεταστεί αρχεία μετακινήσεων και εισιτηρίων.

2. Εάν βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

3. Εάν έχουν ενημερωθεί οι αρχές στην Τραπεζούντα και την Καππαδοκία και ερευνηθεί ιστορικές εκκλησίες και μοναστήρια.

4. Εάν υπάρχει συντονισμός με το ελληνικό προξενείο και την οικογένεια.

5. Εάν προβλέπεται επίσημη ενημέρωση της οικογένειας και της κοινής γνώμης για την πορεία των ερευνών.

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