33η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 6.000 θέσεις εργασίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

“ΑΝΤΙΣΕΛ” ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. FIELD SERVICE ENGINEER – BIOTECHNOLOGY / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

FIELD SERVICE ENGINEER – ANALYTICAL / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

SALES REPRESENTATIVE

AAMBIENCE SERVICES BACK OFFICE

TELESALES AGENT

CUSTOMER CARE

IT HELP DESK TECHNICIAN

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

AEGEAN SERVICE DESK AGENT

BUSINESS LOUNGE CUSTOMER SERVICES AGENT

GROUND OPERATIONS INVOICE CONTROLLER

INTERIOR SHOPS ASSISTANT

TOOLING ADMINISTRATOR

TECHNICAL RECORDS OFFICER

TECHNICAL ADMINISTRATOR

STOREMAN

ASSISTANT TECHNICIAN

CALL CENTER AGENTS

CABIN CREW MEMBERS

CARGO AGENT

ALSTOM TRANSPORT S.A. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ALUMA HOTELS & RESORTS ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'

BARMAN/ BARISTA

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

HOUSEMAN

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ

RECEPTIONIST

GUEST RELATIONS AGENTS

GROOM

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

SPA THERAPISTS

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ALUMINCO Α.Ε ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ EXPORTS

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ATHENS MARRIOTT AE ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ATOS GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

ATRIUM HOTELS AND RESORTS ATRIUM PLATINUM

ATRIUM PALACE

ATRIUM PRESTIGE ATRIUM PLATINUM

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'



ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ



RECEPTIONIST / GRA

ATRIUM PALACE

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'



ΚΗΠΟΥΡΟΣ



ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ



ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ



GROOM



RECEPTIONIST / GRA

ATRIUM PRESTIGE

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'



ΚΗΠΟΥΡΟΣ



ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ



ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ



GROOM



RECEPTIONIST / GRA

AUTOHELLAS GROUP CUSTOMER SALES REPRESENTATIVE

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

BERGMANN KORD ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ

BFS GROUP ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ NOVA

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΩΝ

BACK OFFICE

ΤEAM LEADER

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

BOX NOW ΟΔΗΓΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

IT SPECIALIST

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

BRINKS JUNIOR PAYROLL SPECIALIST & HR ADMINISTRATOR

RECEPTIONIST / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

BUSINESS SUPPORT OFFICER

TECHNICAL CUSTOMER SUPPORT (1ST LEVEL)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ PATROL

CENERGY ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚOI (ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

JOINTERS (ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ)

GRAND SA | COFFEE BERRY ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (AREA MANAGER)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (COFFEE SPECIALIST)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - PROJECT MANAGER

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (STORE INSPECTOR)

IT ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (HARDWARE)

IT ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SOFTWARE)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CREDIT CONTROLLER)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BUSINESS CONTROLLER)

ΕΙΔΙΚΟΣ MARKETING (MARKETING SPECIALIST)

COLORS HOTEL ATHENS SERVICE-BAR

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

COSTA NAVARINO ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

CQS AE ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ NOVA - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

CRETA FARM ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

DATAKAT JUNIOR CIVIL ENGINEER

PROJECT / ACCOUNT MANAGERS

HR GENERALIST

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

DONKEY HOTELS ΑΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΑΝ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟΥ

SALES EXECUTIVE

SALES MANAGER

ROOMS DIVISION MANAGER

RESTAURANT MANAGER

EVENTS MANAGER

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

FRONT DESK AGENTS

NIGHT AUDITOR

ELECTRA HOTEL KEFALONIA

ELECTRA PALACE HOTEL RHODES

ELECTRA METROPOLIS ATHENS

ELECTRA PALACE ATHENS ELECTRA HOTEL KEFALONIA

FRONT OFFICE AGENT



GUEST RELATIONS AGENT



ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’

ELECTRA PALACE HOTEL RHODES

FRONT OFFICE AGENT



GUEST RELATIONS AGENT



ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’

ELECTRA METROPOLIS ATHENS

FRONT OFFICE AGENT



ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ

ELECTRA PALACE ATHENS

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’



ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ELVIDA FOODS SA ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ERGOHellas ENGINEERING UNDERWRITER

SALES MANAGER

LAWYER

INSURANCE SALES TRAINING ADMINISTRATOR

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

EUROCATERING AE ΟΔΗΓΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

EXPRESS PUBLISHING A.E. SALES CONSULTANT

WEB DEVELOPERS (BACK END, FRONT END, IOS DEVELOPER, DOTNET DEVELOPER)

UNITY SPECIALIST

GRAPHIC DESIGNER

ILLUSTRATOR

ACCOUNTANTS

MARKETERS

DATA ANALYST

FINANCIAL ANALYST

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΑΡΚ

VIDEO ΕDITOR

EDITOR

PROCUREMENT SPECIALIST

PRODUCTION SPECIALIST

ELT SALES CONSULTANT

INTERNATIONAL SALES CONSULTANT

FAMAR AVE ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - QUALITY ASSUARANCE

FASOPLAST ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION

ΠΩΛΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΗΝOI ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

G4S ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

WAREHOUSE ASSISTANT

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

GELASAKIS GROUP OF COMPANIES ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

CAR RENTAL AGENTS CARWIZ



MARINE TICKETING OPERATOR LET'S TOUR



TRAVEL AGENT TRAVEL



MARINE TICKETING OPERATOR LET'S TOUR



TRAVEL COORDINATOR LET'S TOUR



ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΙΧ & ΦΟΡΤΗΓΑ) LET'S FERRY



ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ HEADQUARTERS



ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ OPERATION - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



PROJECT SPECIALIST - SHIPPING AGENCY



ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ -SHIPPING AGENCY

ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



PROJECT SPECIALIST - SHIPPING AGENCY



ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ - SHIPPING AGENCY



ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ LA MER RESORT & SPA

GEP ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (OΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Α)

GOLDAIR HANDLING ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

GOODY’S EVERST | GROUP OF COMPANIES EVEREST

GOODY'S BURGER HOUSE

FLOCAFE ESPRESSO ROOM

LA PASTERIA

OLYMPIC CATERING

HELLENIC CATERING EVEREST

BARISTA / ΜΠΟΥΦΕ

GOODY'S BURGER HOUSE

ΤΑΜΙΕΣ



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

FLOCAFE ESPRESSO ROOM

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ



ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ



BARISTA

LA PASTERIA

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ



ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ



ΜΑΓΕΙΡΕΣ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

OLYMPIC CATERING

ΜΑΓΕΙΡΕΣ



ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ



ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

HELLENIC CATERING

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ



ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

BARISTA



ΜΠΟΥΦΕ



ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

GRECOTEL ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΠΡΩΙΝΗ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΒΡΑΔΥΝΗ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΙΣΑ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ/ΑΣ

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ/ΛΑΝΤΖΕΡΑ

BARMAN/BARMAID

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

H HOTELS COLLECTION ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’, Β’, Γ’

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

HELLENIC TRAIN ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

IT (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

DATA ANALYST

HELLENICA A.E. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ/ΕΣ

MAKE UP ARTIST

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E. WAREHOUSE IMPLEMENTATION ADMINISTRATOR

MARKETING ASSOCIATE

GERMAN DISPATCH AGENT

SUSTAINABILITY SPECIALIST

ICTS ΦΥΛΑΚΕΣ

INFOSTEP ERP CONSULTANT

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

INTERSPORT ATHLETICS AEE STORE MANAGER

ASSISTANT STORE MANAGER

SALES REPRESENTATIVE

INTERSTAR ΦΥΛΑΚΕΣ (ΣΤΑΤΙΚΟΙ-ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΙ)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ DRONE

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)

ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΑΚΕΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

IONIKI SALES REPRESENTATIVE

SALES SUPPORT & TELESALES

ΟΔΗΓΟΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡIΑΣ

ΑΠΟΘΗΚAΡΙΟΣ ΚΑΤAΨΥΞΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛOΓΗΣΗΣ

ISOMAT ΜΗΧΑΝΙKOΣ ΠΩΛHΣΕΩΝ (ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ)

ΠΩΛΗΤHΣ (ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ)

BUSINESS DEVELOPMENT ANALYST

MERCHANDISER (ΑΤΤΙKΗ)

DISTRIBUTION PLANNER (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

CUSTOMER EXCELLENCE PARTNER (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘHΚΗΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ CUSTOMER EXCELLENCE

JUMBO ΠΩΛΗΤΕΣ

ΤΑΜΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ

K MITSIS FILOXENIA HEALTH & SAFETY OFFICER (ΓΑΛΑΤΣΙ)

LEARNING & TALENT DEVELOPMENT SPECIALIST (ΓΑΛΑΤΣΙ)

QUALITY ASSURANCE OFFICER (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ)

TALENT ACQUISITION & EMPLOYER BRANDING MANAGER (ΓΑΛΑΤΣΙ)

CONTENT MARKETING EXECUTIVE (ΓΑΛΑΤΣΙ)

DIGITAL PERFORMANCE EXECUTIVE (ΓΑΛΑΤΣΙ)

GRAPHIC DESIGNER INTERN (ΓΑΛΑΤΣΙ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FILOXENIA | TECHICAL DIRECTOR (ΓΑΛΑΤΣΙ)

MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | SITE ENGINEER (ΓΑΛΑΤΣΙ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ | CONSTRUCTION MANAGER (ΓΑΛΑΤΣΙ)

MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | SITE ENGINEER (ΡΟΔΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ | CONSTRUCTION MANAGER (ΡΟΔΟΣ)

ARCHITECT ENGINEER (ΓΑΛΑΤΣΙ)

GENERAL MANAGER (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΘΗΝΑ)

SALES EXECUTIVE (ΑΘΗΝΑ)

FRONT OFFICE, GUEST RELATIONS, CONCIERGE (ΚΡΗΤΗ, ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ)

SERVICE, BARMAN, BARTENDER, COOK (ΚΡΗΤΗ, ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ)

KENVUE ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

PROCESS ENGINEER

QUALITY ENGINEER

KFC GREECE - FOOD PLUS AEBE ΤΑΜΕΙΟ (απαραίτητη η γνώση ελληνικών)

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

LALIZAS SA ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2

PROCUREMENT ADMINISTRATOR

FIRE, SAFETY & RESCUE (FSR) SERVICE OPERATOR

BRANCHES ASSISTANT

LIDL ΕΛΛΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)

LOGIKA ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ PICKING & PACKING

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (LOGISTICS MANAGEMENT)

MAXI Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

MEDIA STROM ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

MEDITERRANEO HOSPITAL ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

MELISSA KIKIZAS HR

CUSTOMER SERVICE

MARKETING

SALES

METRICA A.E SUPPORT ENGINEER: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

MARKETING ASSISTANT

SOCIAL MEDIA MANAGER

MARKETING COORDINATOR

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

KEY ACCOUNT MANAGER

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

MOTOR OIL ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (GREASE)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

RES ENGINEERING SUPERVISOR (ELECTRICAL ENGINEER)

FOREMAN (MECHANICAL ENGINEER)

SUPERVISING ENGINEER

SENIOR MECHANICAL ENGINEER

ACCOUNT MANAGER (CHEMICAL ENGINEER)

REAL ESTATE SUPERVISOR (RURAL ENGINER/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

REAL ESTATE ASSOCIATE (RURAL ENGINER/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

PROJECT DEV. & LICENSING SR. ENGINEER

COLLECTIONS AGENTS

PAYROLL SPECIALIST

SOFTWARE ENGINEER

NETWORK ENGINEER

LOGISTICS OPERATIONS

JUNIOR MECHANICAL ENGINEER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

PROJECT SUPPORT ENGINEER

FINANCIAL ANALYST

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

MSC SERVICE CENTER GREECE DATA PROCESSING SPECIALIST

GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE\

MSYSTEMS ΙΚΕ B2B SALES ASSISTANT

ΠΩΛΗΤΗΣ B2C MERCHANDISER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΙΤ

NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Β’, Γ’

NO LIMITS CONSTRUCTIONS ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ -ΓΡΑΦΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC ΚΑΙ LASER

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

OB STREEM AE ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (SEA FREIGHT FORWARDING)

ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (RΟAD FREIGHT FORWARDING)

IT DEVELOPERS

IT ERP CONSULTANTS

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKING/PACKING)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

ΟΔΗΓΟΙ Γ’ Η Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΨΥΚΤΙΚOΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ONE SUPPORT ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ORCHESTRA HELLAS Α.Ε. ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

OTIS ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

PALALTO LIMITED ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (OΜΙΛΟΣ VF) ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

SUPERVISOR ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

STORE MANAGER (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

PepsiCo ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (OPERATORS ΚΑΙ PACKERS)

MERCHANDISERS ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ ΡΑΦΙΩΝ

PEST CONTROL SERVICE HELLAS E.E ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

PlegmaNet ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ NOVA

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ NOVA

ΤΗΛΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ NOVA

POSEIDON ATHENS HOTEL ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

RECEPTIONIST

GROUM- ΟΔΗΓΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΒΑΛΕΣΣ

PRESIDENT HOTEL ΜΑΓΕΙΡEΣ Γ'

FLOOR SUPERVISOR

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Β'

HOUSEMEN

PRISMA ELECTRONICS SALES/BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

JUNIOR PROJECT MANAGER

IT ENGINEER

ELECTRICAL- ELECTRONICS ENGINEER

HARDWARE DESIGN ENGINEER

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

SOFTWARE DEVELOPER

AI SOFTWARE ENGINEER

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER

TEST AUTOMATION ENGINEER

OPERATOR FOR CABLES

IOT PRESALES ENGINEER

MARINE DATA ANALYST

ENVIRONMENTAL ANALYST

MECHANICAL DESIGN ENGINEER

SPACE ENGINEER

PUBLIC RETAIL A.E. ΤΑΜΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

R.V.U. DISTRIBUTION S.A. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FULL TIME & PART TIME)

OPERATION OFFICER

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

RECEPTIONIST / FRONT DESK

RAFARM AEBE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΙΑ ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ IT ADMINISTRATOR

PROJECT ENGINEER

REVIVAL CONSULTING SERVICES SA ACCOUNTANT

IT OFFICER

ERP CONSULTANT

PAYROLL SUPPORT

SAN IKOS GROUP ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/WAITERS

ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ/ASSISTANT WAITERS

BARTENDERS

BEACH BUDDIES

CHEF DE PARTIE

DEMI CHEF DE PARTIE

ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΛΑΝΤΖΑ/STEWARDS

FRONT OFFICE AGENTS

BELLBOYS

SPA THERAPISTS

SPORTS INSTRUCTORS

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/SECURITY

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/HOUSEKEEPERS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/STORAGE WORKERS

ΚΗΠΟΥΡΟΙ/GARDENERS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/MAINTENANCE WORKERS

SERINTH ΕΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

DIGITAL MARKETING

SINGULARLOGIC AE SAP CONSULTANTS

SERVICENOW CONSULTANTS

ORACLE DBA

MICROSOFT POWER APPS DEVELOPER

R&D SOFTWARE ENGINEER

ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ-ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ - SMART DOG ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΖΩΩΝ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

SPACE HELLAS ΑΕ AREA MANAGER INDIRECT CHANNEL

BACK OFFICE AGENT

CYBERSECURITY PRESALES CONSULTANT

LEVEL 2 SECURITY ANALYST

PAYROLL SPECIALIST

ROLLOUT SUPERVISOR

SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER

SERVICE DESK ENGINEER

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ IP TELEPHONY

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ PRESALES ICT SERVICES

SSP HELLAS ΤΑΜΙΕΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ

STIQ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΛΑΝΤΖΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

SYNERGY IN SUPPLY CHAIN AE ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ

PICKERS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

TELEPERFORMANCE GREECE ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES\

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ - LIVE CHAT OPERATORS

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - CONTACT CENTER REPRESENATIVES

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ: 80ΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CLIENT INFORMATION REPRESENTATIVES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES

EΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ - CAR RENTALS REPRESENTATIVES

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA SCIENTISTS

AΝΑΛΥΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA ANALYSTS

MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA ENGINEERS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATABASE OPERATORS

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATABASE ARCHITECTS

TGI FRIDAYS ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

THE MART ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Β’ / Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

HR ADMINISTRATOR ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

WAREHOUSE MANAGER- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

THRAKON YTONG GROUP ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

TOTTIS BINGO ΑΕΒΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

PICKER

TOYOTA HELLAS ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, LOGISTICS)

TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΒΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

UNIPAK HELLAS CENTRAL Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ADMINISTRATION OFFICER

VERNILAC S.A. GRAPHIC DESIGNER

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (PICKING/CHECKING)

ΟΔΗΓΟΣ (ΔΙΠΛ. 3ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΑ)

ΠΩΛΗΤΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

VICTUS NETWORKS TRANSMISSION IMPLEMENTATION ENGINEER

NOC ENGINEER

RAN IMPLEMENTATION ENGINEER

NETWORK ENGINEER

RADIO ENGINEER - INDOOR SPECIAL COVERAGE

TRANSPORT NETWORK OPERATION ENGINEER

RADIO NETWORK PLANNING & DESIGN ENGINEER

VODAFONE SALES ADVISORS (ATHENS)

webhotelier | primalres SALES SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)

CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)

CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST (ΡΟΔΟΣ)

CUSTOMER SETUP SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)

XP COURIER ΟΔΗΓΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕ ΒΑΝ (ΔΙΠΛΩΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΤΑΜΙΑΣ

TELESALES - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ZeniΘ Gas&Light SALES BACK OFFICE EMPLOYEE- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

INTERNAL CALL CENTER AGENT - ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΊΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

APPLICATION SPECIALIST FOR MS D365 CRM

ICT JUNIOR PROJECT MANAGER

PRODUCT SPECIALIST

PROCUREMENT SPECIALIST

ZEUS INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS BARMAN - BARMAID

BARTENDER

BELLBOY/BELLGIRL

BOUTIQUE SALES ASSOCIATE

CAPTAIN

COOKS

DRY CLEANER'S/ PRESS STAFF

EXECUTIVE CHEF

HOUSEKEEPING MANAGER

HR ASSISTANT

MAIDS & CLEANERS

MAITRE

MARKETING DEPARTMENT

NIGHT GROOM

PAYROLL

RECEPTIONIST

RESTAURANT CAPTAIN

SERVICE

ΒΑΛΕΣ - ΓΕΝΙΚΏΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΙΣΙΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΚΗΠΟΥΡΟΣ

ΛΑΝΤΖΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

ΜΠΑΡΜΑΝ

ΜΠΑΡΙΣΤΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ MINI MARKET

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ (HOSTESS/ HOST) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

ΤΑΜΙΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ/Η ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ (ΕΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)

TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)

DELIVERY SHIFT SUPERVISOR (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ)

TRANSPORTATION SHIFT SUPERVISOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)

TRANSPORTATION SUPERVISOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)

PICKER (ΜΑΝΔΡΑ)

ΟΔΗΓΟΣ Γ' (ΜΑΝΔΡΑ)

ΟΔΗΓΌΣ Ε' (ΜΑΝΔΡΑ)

TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)

ΠΟΡΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)

ΟΔΗΓΟΣ Γ' (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)

ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ)

DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. - KINSEN HELLAS WAREHOUSE PICKER

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΤΟ PDI

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΛΑΡΚ)

SALES ENGINEER VOLVO TRUCKS

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | SUPPLY CHAIN TRAINEESHIP PROGRAM (PRODUCTION & LOGISTICS) ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ - AEGEO SPAS SPA THERAPIST

SPA MANAGER

ASSISTANT SPA MANAGER

SPA PROMOTER

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ

PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΤΤΑΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

IT SUPPORT ENGINEER-HELPDESK

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

FINANCIAL ANALYST

CRM AND LOYALTY ADMINISTRATOR

TALENT ACQUISITION OFFICER

ELECTRICAL ENGINEER

DEMAND PLANNER

SUPPLY CHAIN SYSTEMS ANALYST

IMPORT AND TRANSPORTATIONS COORDINATOR

E-BUSINESS COORDINATOR

PICKERS - LOGISTICS CENTER

ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ VERAL ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ACCOUNTING ASSOCIATE (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΖΥΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΥΛΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

MHXANIKOΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΜΑRKETING, OUTSOURCED (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝG CAMPAIGNS)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

MIXING OPERATOR / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. (VIANEX S.A.) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ΒΟΗΘΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΡΚ

PICKER- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ )

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

SALES OPS SPECIALIST

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ/ΧΗΜΙΚΟΥΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

MEDICAL SALES REPRESENTATIVE

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΗΣΤΗΡΙΟΝ BARISTA

ΣΕΡΒΙΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKERS)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ LEGAL SECRETARY

BACK OFFICE

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ IT

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΧΕΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΒΑΛ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - DIAKINISIS Logistics Services ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

FINANCIAL ANALYST



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

DIAKINISIS Logistics Services

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, PICKERS ΚΑΙ ΑΛΛΑ)



ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ ELECTROMOTIVO AE

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΤΑΤΗΣ

Γ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ



ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Β’ Ή Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΠΟΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΠ. ΧΑΣΚΟΣ - ΧΡ. ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Ο.Ε - SIGMA MEDICAL

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΠΡΙΝΤΟΠΑΚ ΑΒΕΕ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ OFFSET ROLAND ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ



ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΧΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ.

ΠΑΠΑΚΟΣ ΑΕ

MARKETING-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TICKETSELLER IKE

INDEPENDENT TRAVEL AGENT



FRONT END DEVELOPER

TAF SERVICES AE

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

FASOPLAST -ΓΡ ΧΡ ΦΑΣΟΗΣ ΑΒΕΕ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ



ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΡΛΚ



ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ

KELE

ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

THEOTOKIS TRAVEL CONGRESSES

COUNTER / TICKETING AGENT (FULL-TIME, ON SITE)

EXCELLENTIA INTERNATIONAL

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ



GROOM/BELL BOY



ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ



ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO



BUSINESS DEVELOPMENT - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ETTC SCE LTD

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ΆΚΡΩΝ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΑΚΡΩΝ



ΝΕΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



ACCOUNTANT



PAYROLL



ACCOUNTANT



ASSISTANT ACCOUNTANT

CREATIVE MINDS Μ. ΕΠΕ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ E-SHOP



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ



ΑΠΟΗΚΑΡΙΟΣ ΣΕ E-SHOP

URBAN MOBILITY ΜΙΚΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/SYSTEM AND NETWORK ADMINISTRATOR



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ/TECHNICAL ASSISTANT

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

KAPTAIN

ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ



ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ)



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΕΝΗ Ι. ΠΕΤΑΛΙΔΗ

ΠΩΛΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)



ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)

Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ – ERMISBUS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ -ΦΑΝΟΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΓΝΩΣΗ ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΓΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

METALLO ROLL A.B.E.E.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ)

Δ. Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΑΧΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΡΙΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ



ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ



ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ (CALL CENTER)



ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ



ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΟΝΤΑΔΟΡΟ

ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ Χ.Ι. & Χ.Κ. ΟΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

GALLANT CENTER EE

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - BACK OFFICE



ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

IATROFARM E.E.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΕΠΕ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ



ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ATRIOGLASSDOORS MIKE

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε - CARGLASS® ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ MCDONALD'S (PREMIER CAPITAL HELLAS SA) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

FAST TRACK MANAGERS (ΥΠ. ΒΑΡΔΙΑΣ)

ΕΤΕΜ-COSMOS ALUMINIUM AE ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

JUNIOR PRODUCT MANAGER

ΙΑΣΩ ΑΕ ΜΑΙΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΑΜΕΙΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΦΥΛΑΚΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ ΤΑΜΕΙΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ DEMAND PLANNER

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

DIGITAL CRM & LOYALTY

MARKETING ASSISTANT

JUNIOR BUYER

WH WORKER

JUNIOR CREDIT CONTROLLER

STORE MANAGER

FINANCIAL ANALYST

ACCOUNTING ASSISTANT

ATHENS CAPITAL HOTEL M GALLERY ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

BARTENDER

HOSTESS

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ

ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ SERVICE POINT

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

CUSTOMER CARE AGENT

INBOUND SALES AGENT

OUTBOUND SALES

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΠΩΛΗΤΕΣ/ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΑΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΤΑΜΙΕΣ

PICKERS

ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ESHOP

PICKER ESHOP

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ / MERCHANDISERS

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ASSISTANT ACCOUNTANT

SUPERVISOR ACCOUNTANT

ACCOUNTANT

PAYROLL ACCOUNTAN

ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΚΛΑΡΚ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΝΙΚ. Ι ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

AFTER SALES

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΣΠΑ

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Α-Β-Γ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α-Β-Γ

ΜΠΑΡΜΑΝ

ΠΛΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΠΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) - COSCO SHIPPING ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ICT ENGINEER

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ BILLING OPERATIONS ENGINER (JUNIOR)

CONTACT CENTER ADMINISTRATOR

ENERGY TRADER JUNIOR

DATA ENTRY ADMINISTRATOR

FINANCIAL ANALYST

HELP DESK ENGINEER

SENIOR FINANCIAL ANALYST

SHOP SALES ADVISOR

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ CALL CENTER / MONITORING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / LOGISTICS

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ PROJECT MANAGEMENT OFFICE ENGINEER (ΑΤΤΙΚΗ)

PROCESS ENGINEER (ΜΗΛΑΚΙ)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (ΜΑΝΔΡΑ)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΚΟΡΩΠΙ & ΦΥΛΗ)

BUYER (ΑΤΤΙΚΗ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

ΟΔΗΓΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

LOGISTICS (ΑΤΤΙΚΗ)

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΜΗΛΑΚΙ)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΙΞΕΡ ΠΑΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – 8/6ΩΡΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ SALES TEAM LEADERS

CUSTOMER SERVICE CENTER (CSC) OUTBOUND COORDINATOR

SR CONSUMER INSIGHTS SPECIALIST

PRE PRESS SPECIALIST

ELECTRICAL TECHNICIAN

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES AE ΑDMINISTRATIVE SUPPORT OFFICER

ACCOUNTANT

CUSTOMER CARE AGENTS

IT SUPPORT

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CUSTOMER CARE ADVISOR)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ TΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (TECHNICAL SUPPORT EXPERT)

ΣΟΛ Crowe JUNIOR AUDITORS

AML OFFICER

BUSINESS DEVELOPPEMENT AND CLIENT RELATIONSHIP MANAGER

TRANSFER PRICING ANALYST

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ, MANAGER AT BUSINESS MONITOR SERVICES

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΒΕΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – PICKERS

ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ), ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ-ΒΑΦΕΑΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΙΤΚΩΝ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

RENTAL & PARKING AGENT

CUSTOMER EXPERIENCE AGENT

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

JUNIOR CREDIT & COLLECTION CONTROLLER

ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - B2B ACCOUNT MANAGER

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΑΜΙΕΣ

INTERIOR DESIGNER ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΟΔΗΓΟΙ

ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε.

HELLENIC VIBES SMART HOTEL ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ



ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ



IT SUPPORT SPECIALIST

ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε.

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

HELLENIC VIBES SMART HOTEL

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α



ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Pharmathen ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)

PACKAGING TEAM LEADER (ΠΑΛΛΗΝΗ)

TECHNICIAN (ΠΑΛΛΗΝΗ)

PRODUCTION SUPERVISOR LAI (ΡΟΔΟΠΗ)

PRODUCTION TEAM LEADER LAI (ΡΟΔΟΠΗ)

QUALITY COMPLIANCE SPECIALIST (ΡΟΔΟΠΗ)

PRODUCTION OFFICER (ΡΟΔΟΠΗ)

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ACCOUNTING

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



PAYROLL ASSOCIATE

CREATIVE

SENIOR CREATIVE DIRECTOR



GRAPHIC DESIGNER

EXPORTS

ITALIAN-SPEAKING BACK OFFICE SALES DEPARTMENT OFFICER

LOGISTICS

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ



ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

MARKETING

TRADE MARKETING MANAGER



BRANDING & PACKAGING DESIGN COORDINATOR

PRODUCT

PRODUCT COMPLIANCE MANAGER



PRODUCT MANAGER (ENGINEER), CONSTRUCTION CHEMICALS

SALES

INTERIOR DESIGNER



AREA SALES REPRESENTATIVE



SALES TEAM LEADER



SALES INTERNAL AGENT



FROND OFFICE COORDINATOR

SERVICE

SPARE PARTS PRODUCT MANAGER



ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ SERVICE