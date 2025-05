Η ετήσια σύνοδος των Αρχηγών Ναυτικού στη Ρίγα με τη συμμετοχή του Αντιναύαρχου Κατάρα

Ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, την Τετάρτη 07 και την Πέμπτη 08 Μαΐου 2025, συμμετείχε στην ετήσια Σύνοδο Αρχηγών Ναυτικού Ευρωπαϊκών Κρατών (Chiefs οf European Navies – CHENS 2025), που διοργανώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Λετονίας, στην πόλη Ρίγα.

Η Σύνοδος CHENS, αποτελεί ένα ανοικτό forum επικοινωνίας που αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Αρχηγών Ναυτικού. Το βασικό θέμα της φετινής CHENS ήταν o αναδυόμενος ρόλος των μη επανδρωμένων συστημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΝ συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης και Αφρικής (Commander, U.S. Naval Forces Europe and U.S. Naval Forces Africa) και Διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων της Νάπολης (Commander of Allied Joint Force Command Naples - JFC NAPLES), Admiral Stuart B. Munsch και τον ομόλογο του από τη Γαλλία Vice Admiral Nicolas Vajour.

Επιπλέον, συναντήθηκε και με τους ομολόγους του, από τη Γερμανία Vice Admiral Jan C. Kaack και τη Σλοβενία Captain (N) Andrej Pecar, με τους οποίους συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας, καθώς και με τον Διοικητή της Συμμαχικής Ναυτικής Διοίκησης (Allied Maritime Command - MARCOM) του NATO, Vice Admiral Mike Utley.

Η επόμενη Σύνοδος CHENS 2026 προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Ισπανία.