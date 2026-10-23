59η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 59η «Ημέρα Καριέρας» στα Ιωάννινα.

Γιάννης Φιλιππάκος

59η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας
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  • Η 59η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνεται στα Ιωάννινα στις 7 Νοεμβρίου 2026 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους και επίπεδα εξειδίκευσης.
  • Η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων και να λάβουν καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
  • Οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά για τις ανάγκες τους.
  • Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εγγραφές γίνονται τόσο διαδικτυακά όσο και στον χώρο της εκδήλωσης.
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στα Ιωάννινα την 59η «Ημέρα Καριέρας», το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 452 21).

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, αναζητώντας προσωπικό για περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Οι θέσεις καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η «Ημέρα Καριέρας» πραγματοποιείται για πέμπτη φορά στα Ιωάννινα, δίνοντας σε όσους αναζητούν εργασία ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση τη δυνατότητα να συναντηθούν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2026?c=p

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεωνδιερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς εργασίαςενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχήλάβουν καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και ενημέρωση για τις δράσεις της Υπηρεσίας από στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα μπορούν να:

πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις με υποψηφίουςσυγκεντρώσουν βιογραφικά για την κάλυψη των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικόπαρουσιάσουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και στον χώρο της εκδήλωσης, την ίδια ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: https://dypa.gov.gr/

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://dypa.gov.gr/memme

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