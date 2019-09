Καζάν - καζαν: Αυτό είναι το σχέδιο του Ερντογάν για συνδιαχείριση στο Αιγαίο

Ο Ερντογάν δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα πετρέλαια. Έχει εμμονή με την συνεκμετάλλευση και την συνιδιοκτησία στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να καταστήσει την Τουρκία παράγοντα της ναυτικής βιομηχανίας στην περιοχή.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Μεσόγειος, αλλά και το Αιγαίο ήταν πεδία δόξης λαμπρά για όσους θέλουν να ελέγχουν την εμπορευματική οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Βρετανοί ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν κατά την διάρκεια της επανάστασης του 1821 το ελληνικό κράτος. Και φυσικά δεν το έκαναν γιατί ξαφνικά μας αγάπησαν, αλλά γιατί με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο της ναυτικής βιομηχανίας, απωθώντας την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Αυτή την στιγμή ο Ερντογάν έχει περικυκλώσει τη θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ με 5 ερευνητικά πλοία τα οποία αγόρασε και δεν ενοικίασε. Έχει κι αυτό την σημασία του και καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αν δεν πετύχει αυτό που θέλει. Παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν χάνει πολλά λεφτά, επιμένει να μπει στο παιχνίδι των υδρογονανθράκων μαζί με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Αφού λοιπόν έστειλε το μήνυμα στην Κύπρο, ο «σουλτάνος» αποφάσισε να κινηθεί και προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η περιοχή του Καστελόριζου αποτελεί ένα από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους και σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος για την Άγκυρα, αναφορικά με την «ένωση με τη λιβυκή ΑΟΖ».

Το «γκριζάρισμα» του Καστελλόριζου και ανοικτά του νησιού, είναι μια αναμενόμενη κίνηση, η οποία όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και με αποφασιστικότητα από την ελληνική πλευρά, πριν οι Τούρκοι δημιουργήσουν «θερμό» επεισόδιο και «γκριζάρουν» και επίσημα το νησί μας.

Ποιο είναι λοιπόν το σχέδιό του καθεστώτος; Μήπως να μας σύρει στα διεθνή δικαστήρια;

Όχι. Κάτι τέτοιο δεν θα συνέφερε ούτε την Τουρκία, ούτε την Ελλάδα. Κανένα δικαστήριο δεν θα ικανοποιήσει στο θέμα της υφαλοκρηπίδας, μονομερώς, ούτε την Τουρκία, ούτε την Ελλάδα. Όποια νομική λύση και να δοθεί θα είναι κακή και για τους δυο…

Ο σουλτάνος θέλει λύση: καζάν - καζάν, δηλαδή «παίρνω – παίρνεις», κέρδη και για τις δύο πλευρές. Το έχει πει άλλωστε πολλές φορές.

Το ιδανικό για τον Ερντογάν θα ήταν να κάτσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι, χωρίς την μεσολάβηση κάποιου άλλου διεθνούς παράγοντα και να κάνουμε ανεπίσημα παζάρια επί των ποσοστών συνεκμετάλλευσης και συνδιαχείρισης.

Κιμπάρης ο Ταγίπ.

Προσέξτε, θεωρεί δικές του τις περιοχές από την Πάφο μέχρι την Ρόδο και θέλει να διαπραγματευθούμε περίπου «μπακάλικα» όλες τις άλλες περιοχές που υπάρχουν κοιτάσματα και να τα βρούμε στα ποσοστά. Σαν η Ελλάδα να είναι προτεκτοράτο της Τουρκίας… Οι περιοχές που τον ενδιαφέρουν είναι εκτός από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, η ΑΟΖ ολόκληρης της Κύπρου και οι υφαλοκρηπίδες Καστελλόριζου, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και του ανατολικού τμήματος της Κρήτης.

Αστεία πράγματα. Και επικίνδυνα.

Διότι μια προσεκτική παρατήρηση της στάσης του διεθνούς παράγοντα (Ε.Ε. και ΗΠΑ) δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς. Η εκκωφαντική σιωπή των συμμάχων μας δημιουργεί την εντύπωση ότι κάποια στιγμή ο «ξένος παράγοντας» μπορεί στο πλαίσιο του «ρεαλισμού» να μας πιέσει προς την κατεύθυνση του παζαριού.

Αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο…

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στη Νότια Σινική θάλασσα, όπου τα τελευταία χρόνια η Κίνα διεκδικεί ένα σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται στην υφαλοκρηπίδα των Φιλιππίνων.

Κατά τον ίδιο τρόπο οι Κινέζοι πετάνε το τυράκι στις Φιλιππίνες με το επιχείρημα «ελάτε να τα μοιράσουμε και να τα βρούμε μόνοι μας». Μόνο που η Ελλάδα δεν είναι αποικία κανενός…

Ένταση στο Καστελλόριζο

Η τακτική των Τούρκων είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Αρχικά, με δηλώσεις τους δημιουργούν κλίμα, στη συνέχεια ξεκινούν τις προκλήσεις από θάλασσα και αέρα και τέλος δημιουργούν ένταση μεγάλης ή μικρότερης κλίμακας κάνοντας την περιοχή αμφισβητούμενη.

Αυτό ακριβώς κάνει το καθεστώς Ερντογάν το τελευταίο διάστημα στο Καστελλόριζο και παράλληλα μετράει τις αντιδράσεις της Αθήνας, οι οποίες προς το παρόν είναι άμεσες και δυναμικές.

Στέλνουν και δεύτερο ερευνητικό

Το απόγευμα της Δευτέρας (17/09) η Τουρκία εξέδωσε και νέα Navtex, με την οποία στέλνει και το ερευνητικό "Ορούτς Ρέις" στην περιοχή του Καστελόριζου.

Υπενθυμίζουμε ότι στην «ευρύτερη» περιοχή βρίσκεται και το τουρκικό «ερευνητικό» σκάφος Bilim 2.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η χθεσινή (16/09) μέρα ήταν «δύσκολη» στο Καστελλόριζο. Το Bilim 2 ήταν όλη την ημέρα ανοιχτά του νησιού πραγματοποιώντας δήθεν έρευνες, ενώ το απόγευμα κινήθηκε προς την πόλη Κας της Τουρκίας, ακριβώς απέναντι από το Καστελλόριζο, όπου και αγκυροβόλησε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας το Bilim 2 το παρακολουθούσε ελληνική πυραυλάκατος ενώ, εστάλη αρκετές φορές το μήνυμα «βρίσκεστε σε ελληνικά χωρικά ύδατα».

Σύμφωνα με την Navtex που εκδόθηκε από την Τουρκία, μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου το "Ορούτς Ρέις" θα κάνει έρευνες στην περιοχή από Καστελόριζο μέχρι δυτικά της Κύπρου.

Η Navtex:

ΝΑVTEX 1016/19

TURNHOS N/W : 1016/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 16 SEP-20 OCT 19 IN AREA BOUNDED BY;

3559.98N 03000.00E

3459.80N 02959.93E

3459.85N 030 59.93 E

3559.92N 030 59.85 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Ταυτόχρονα, η Αθήνα με την NAVTEX 516/19 εξήγγειλε άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής σε Ιόνιο, Αιγαίο και την θάλασσα του Καστελόριζου.

Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 18 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου με επίσημη αιτιολογία τον συντονισμό και την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων αλλά και μόνο ο «σκοπός» δείχνει πως η πραγματική αιτία είναι να ανακοπεί η τουρκική προκλητικότητα με αναβάθμιση των ελληνικών ενεργειών.

TURNHOS N/W : 1014/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISES (WITHOUT FIRING), ON 17 SEP 19 FROM 0400Z TO 0700Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N - 028 44.00 E

36 02.40 N - 029 20.60 E

36 04.37 N - 029 23.12 E

35 58.80 N - 029 38.00 E

35 03.00 N - 029 38.00 E

35 24.00 N - 028 29.00 E

35 49.00 N - 028 29.00 E

CAUTION ADVISED.

